‫Xinhua Silk Road: تنظيم أسبوع الأزياء الدولي 2020 في مدينة جينان بشرق الصين في يومي 5-7 ديسمبر

بكين، 9 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / PRNewswire/ — تم تنظيم أسبوع الأزياء الدولي 2020 في الفترة من 5 – 7 كانون الأول/ديسمبر في مدينة جينان، عاصمة إقليم شاندونغ بشرق الصين، تم فيه عرض أحدث أعمال الأزياء من مصممين محليين وأجانب.

اجتذب الحدث، الذي استضافه مشاركة الاتحاد الآسيوي لتصميم الأزياء وحكومة بلدية جينان، العديد من المشاهير بمن في ذلك الممثلان الصينيان جي يو وليانغ تيان، بالإضافة إلى ما ويدو، وهو باحث ثقافي معروف.

خلال الحدث، أصدر كل من غو بي، لورنس شو، شيونغ ينغ والعديد من المصممين الآخرين من الداخل والخارج أحدث أعمالهم في الأزياء الراقية. أعربت المصممة اليابانية الشهيرة يومي كاتسورا عن تهانيها للحدث عبر مقطع فيديو على الإنترنت وشاركت في الحدث بعرض ثابت.

بالإضافة إلى إصدار أعمال الموضة، تم تنظيم أنشطة تبادل بما في ذلك عرض جماعي خلال الحدث للمصممين الشباب من الصين واليابان وجمهورية كوريا ودول أخرى.

كإقليم ذي مزايا في صناعات المنسوجات والملابس، يمتلك شاندونغ عددًا كبيرًا من الشركات الرائدة ذات الصلة والعلامات التجارية المعروفة.

خلال أسبوع الموضة، أحضرت مجموعة ديشانغ في شاندونغ عرضًا لمجموعة مصممين وأنشأت مركز خبرة ديشانغ دي سي سي أم للأزياء الراقية في جينان؛ وعقدت شركة يانتاي منغوان للمنسوجات المحلية المحدودة منتدى المصممين وحفل توزيع جوائز مسابقة التصميم الإبداعي الدولي للمنسوجات المحلية.

الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/ 318113.html

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