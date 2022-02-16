‫@Visit Jiangsu تقدّم عروضًا ممتعة احتفالًا بالسنة الصينية الجديدة

وقد سجّلت الحفلة الموسيقية الكبرى “روعة الموسيقى الصينية” أعلى نسبة مشاهدات من بين فيديوهات “سنة صينية سعيدة” على فيسبوك. وعزفت أوركسترا سوجو السيمفونية خلالها العديد من المقطوعات الموسيقية، بقيادة قائد الأوركسترا الصيني الشهير، تشين شيانغ. وقد أبرز الحفل روعة الصين والخصائص المحلية المميّزة لمقاطعة جيانغسو من خلال مزج المقطوعات المعزوفة بين الموسيقى الفلكلورية الصينية والسيمفونيات الغربية.

وفي الوقت نفسه، أطلقت @Visit Jiangsu “سباق التتابع العالمي للسنة الصينية الجديدة”؛ حيث دعت محبّي مقاطعة جيانغسو في جميع أنحاء العالم إلى تسجيل مقاطع فيديو بعنوان “تهنئة بالعام الصيني الجديد” للتعبير عن حبهم ودعمهم للمقاطعة وإرسال هذه المقاطع إلى عائلاتهم وأصدقائهم. وقد أرسل محبّو المقاطعة من مختلف البلدان والمناطق في العالم عددًا من فيديوهات التهنئة واحتفلوا بعام “النمر” الفريد معًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتستمر فعاليات @Visit Jiangsu حتى مهرجان “الفوانيس” في يوم 15 فبراير؛ وستُقدّم للمشاركين فيها هدايا خاصّة تحمل روح الثقافة الصينية. إذا كنتَ ترغب في المشاركة في سباق التتابع، فيُرجي البحث عن “Visit Jiangsu” على منصات التواصل الاجتماعي لتشاركنا الاحتفال برأس السنة الصينية السعيدة في جيانغسو.