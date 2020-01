‫TO THE NEW توسع نطاق انتشارها في الشرق الأوسط مع افتتاح مركزها لتقديم الخدمات في دبي

نيودلهي، الهند ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 يناير 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة “TO THE NEW”، وهي مؤسسة تعمل في مجال التقنيات الرقمية ، عن افتتاح مركزها المختص لتقديم خدماتها التقنية في دبي. سوف يتيح المقر الجديد للشركة الاستثمار في أصحاب المواهب المحليين، ما يمكنها من تأسيس بيئة عمل تكون المنطقة محورًا لها مع تعزيز التعاون مع عملائها.

ظلت الشركة تفي باحتياجات شريحة عريضة من عملائها في منطقة الشرق الأوسط لما يربو على ثلاث سنوات. وتشمل قائمة عملائها الرائعة عملاء منهم أكسيوم تيليكوم، وهي أكبر شركة لبيع الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية بالتجزئة وتوزيعها فضلاً عن تقديم الخدمات للمشغلين في منطقة الشرق الأوسط، ومجموعة سيرا، وهي أكبر مجموعة تعمل في مجال السياحة والسفريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى Network International لحلول الدفع، وهي مؤسسة تعمل في مجال دعم عمليات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تحظى TO THE NEW بالاستحسان والتقدير على نطاق واسع لتقديمها حلول التحول الرقمي وتطبيق منصات معقدة للبيانات والتحليلات المنطقية وإنشاء بُنى إلكترونية تعتمد على الحوسبة السحابية وعلى برمجيات البُنى الموجهة بالخدمات. تمناز الشركة بخبرات واسعة النطاق في تنفيذ تطبيقات الحوسبة السحابية على منصات خدمات أمازون الإلكترونية للشبكات (AWS) ومايكروسوفت آزور (Microsoft Azure) وجوجل كلاود (Google Cloud) وعلى بابا كلاود (Alibaba Cloud). كما أن TO THE NEW هي أحد الشركاء الاستشاريين الأساسيين لمنصة خدمات أمازون الإلكترونية للشبكات، أهم وأرفع فئات التعاون مع AWS. تقدم TO THE NEW حاليًا خدماتها لما يربو على 100 عميل بما في ذلك شركات ضمن قائمة أهم 500 شركة مدرجة على مؤشر Fortune 500 لأكبر الشركات الأمريكية من حيث العائد والمشروعات الناشئة في مجال التقنيات الرقمية وخدمات الشبكات (ضمن وادي السيليكون).

وقد راهن السيد/ ديباك ميتال، مؤسس TO THE NEW المشارك ورئيسها التنفيذي بشدة على منطقة الشرق الأوسط حيث صرح قائلاً: “يمثل مقرنا في دبي جزءًا من التزامنا بالتوسع في أرجاء المنطقة. لقد برزت دبي بوصفها أحد محاور الابتكار في قطاع التقنية ومن ثَمَّ فهي تمثل الموقع الأمثل لخطتنا التوسعية. ولدينا حاليًا كادر مهني يضم أكثر من 30 عضوًا من خبراء الحوسبة السحابية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلُّلم عن طريق الآلة وبرمجيات البُنى الموجهة بالخدمات.”

وتواصل الشركة توظيف المزيد من الكوادر وتخطط للتوسع في هذه العملية ليصل عدد العاملين إلى فريق من 100 حبير خلال 12 شهرًا. كما أن الشركة مدعومة بكادر مهني يربو عدد أعضائه على 1200 موظف وخبير بمنطقة العاصمة الوطنية في دلهي بالهند.

وفي هذا الصدد، عقّب جوزيف فيرما، رئيس وحدة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط بالشركة، على هذا الإعلان قائلاً: “في الشرق الأوسط تشمل قائمة عملائنا كبرى المؤسسات التجارية والشركات الناشئة الموجهة بالمنتجات. وسوف نتمكن من خلال المقر الكائن في دبي من تقديم خدمات أفضل في إدارة حسابات العملاء وتقديم الخدمات لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.”

نبذة عن شركة TO THE NEW

شركة TO THE NEW هي مؤسسة تعمل في مجال التقنيات المساعدة على التحول الرقمي وخدمات هندسة المنتجات لموردي البرمجيات المستقلين ومقدمي خدمات الإنترنت الاستهلاكية والشركات الواردة على قائمة أهم 500 شركة أمريكية. نقوم بتصميم وإنشاء المنصات والمنتجات الرقمية التي تقع في القلب منها الحوسبة السحابية والبيانات.

إن TO THE NEW من بين الشركات التقنية الأسرع نموًا على مستوى العالم بمعدل نمو سنوي مركب تفوق نسبته 50% منذ عام 2014. تأسست الشركة في عام 2008 وتنتشر كوادرها المهنية التي يربو عدد أعضاء فريقها على 1200 موظف يتمتعون بالخبرة والشغف في جميع مراكز توصيل الخدمة في نيودلهي ودبي ومدينة نيويورك. وقد فازت TO THE NEW بجائزة “مكان العمل العظيم” في أعوام 2017 و2018 و2019 وورد اسمها على قائمة أهم 100 شركة من أصحاب العمل محط اهتمام الباحثين عن عمل في الهند.

يقع مقر TO THE NEW في دبي ببرج أونيكس 2، شارع الشيخ زايد.

