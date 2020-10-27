‫Sojern تضيف محرك البحث الوصفي إلى منصة التسويق الرقمي متعدد القنوات بقيادة رئيس جديد للمنتجات

قامت Sojern لأكثر من عقد من الزمان ببناء أدوات لمساعدة العملاء على جذب المزيد من الحجوزات المباشرة إلى مواقعهم الإلكترونية. وتستفيد منصة المسافر الخاصة بـ Sojern -مدعومة بعلوم البيانات الحصرية وتقنية التعلم الآلي- من بيانات السفر التي تم الحصول عليها من آلاف الشركاء حول العالم من أجل توفير رؤية عميقة غير مسبوقة لمسار المسافر للشراء. وتُستخدَم هذه المعلومات بعد ذلك لتحسين حملات التسويق الرقمي في الوقت الحقيقي من أجل الوصول إلى المسافرين في القناة الصحيحة في الوقت المناسب.

وقال “كورت وينشايمر” كبير مسؤولي الحلول، “مثل أي شركة تعمل في مجال السفر، تأثرت Sojern بشكل كبير بفيروس كورونا (كوفيد-19). لم يكن هذا ‘وقت توقف’ تام بالنسبة لنا، بل استخدمنا الأشهر القليلة الماضية للتركيز على إستراتيجية أعمالنا ومضاعفة ما ينجح: بناء مجموعة قوية من الحلول لزيادة حجوزات الفنادق والمعالم السياحية والوِجهات”. “بعبارة بسيطة: لقد أنشأنا منصة التسويق الرقمي متعدد القنوات الأكثر ذكاءً للسفر في الوجود اليوم.”

كانت هذه التحسينات مدفوعة من “وينشايمر” ونائب الرئيس الجديد للمنتجات في Sojern، ديف جولدن . انضم “جولدن” في بداية الوباء وعمل بجِد لضمان أن حلول Sojern جاهزة لتعزيز نمو الحجز للعملاء على المدى الطويل.

قال “جولدن”: “نعتقد أن السفر سيعود أقوى من ذي قبل، لذلك نحن نستثمر الآن للتأكد من أننا يمكن أن نكون أفضل شريك لعملائنا في جميع أنحاء العالم بعد فترة طويلة من انتهاء جائحة الوباء.”

لمزيد من المعلومات حول التعافي من فيروس كورونا (كوفيد-19)، اعثر على أبحاث الصناعة هنا . لمزيد من المعلومات حول Sojern، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني الجديد: www.sojern.com .

حول Sojern

تُقدِّم Sojern حلول التسويق الرقمي لصناعة السفر. وتقوم Sojern بتنشيط حلول التسويق متعدد القنوات -مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبيانات نوايا المسافر- من أجل جذب الطلب المباشر. ويعتمد أكثر من 10000 فندق وموقع سياحي ومجلس سياحة ومُسوِّق للسفر على Sojern لإشراك وتحويل المسافرين حول العالم.