‫Shanghai Electric توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع SKF في معرض الاستيراد الدولي الصيني 2021

في معرض الاستيراد الدولي الصيني 2018، وقعت Shanghai Electric Group و Siemens Power and Natural Gas Group عقدًا لتوريد معدات توليد الطاقة المستخدمة في مشروع الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجا وات في دبي، وهو أكبر مصنع للطاقة الشمسية المركزة في العالم. أعقب هذه الشراكة اتفاقية إطارية موقعة بين Shanghai Electric و Consolidated Power Projects Australia Pty Ltd (CPP)، في النسخة الثانية من معرض الاستيراد الدولي الصيني والتي أقيمت في عام 2019، لصفقة شراء بقيمة 100 مليون يوان صيني. في نفس العام، أبرمت شركة Shanghai Electric أيضًا عدة صفقات بقيمة 710 مليون يوان صيني لتزويد معدات توربينات الغاز لصالح Datang Group و State Power Investment Corporation و Ansaldo Energia.

