‫Shanghai Electric توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع SKF في معرض الاستيراد الدولي الصيني 2021

سيعتمد التعاون على القوة المشتركة للشركتين لتعزيز المبادرات الخضراء العالمية

شنغهاي, 20 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — دخلت شركة Shanghai Electric (ويُشار إليها في هذا البيان الصحفي باسم “Shanghai Electric” أو “الشركة”) (ومُدرجة في البورصة تحت رقم 601727.SS و 02727. HK) في شراكة استراتيجية مع شركة Svenska Kullagerfabriken AB (SKF) بعد أن وقعت الشركتان اتفاقية تهدف إلى تسخير التكنولوجيا والمزايا التجارية الخاصة بهما لتحقيق المزيد من القيمة للعملاء العالميين في معرض الاستيراد الدولي الصيني 2021 (CIIE). وقد وقع الاتفاقية السيد لينغ وي تشينغ، رئيس مجلس إدارة Shanghai Electric Group، الذي تم تقديمه في الحفل إلى جانب نائب الرئيس السيد جين شياو لونغ.

SKF هي شركة عالمية رائدة في تصنيع وتوريد المحامل والسدادات والتشحيم وأنظمة التشحيم ومنتجات الصيانة ومنتجات الميكاترونكس ومنتجات نقل الطاقة وأنظمة مراقبة الحالة والخدمات ذات الصلة. ستسمح الشراكة للشركتين بالاستفادة من خبرة Shanghai Electric الغنية في تشييد البنية التحتية بالإضافة إلى سلسلة التوريد العالمية الشاملة لشركة SKF وقدرتها على الابتكار لتعزيز قدراتهما في البحث والتطوير، والاستفادة من القوة المشتركة لكلتا الشركتين لتعزيز مزاياهما التنافسية وتعزيز قيمة الأعمال.

معرض الاستيراد الدولي الصيني 2021 هو أكبر معرض تجاري للواردات في الصين، وقد عقد في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر، وهو الإصدار الرابع الذي حضرته Shanghai Electric، والذي شهد أيضًا قيام الشركة بتوقيع أكثر من 10 عقود شراء استيراد واتفاقيات إطارية مع شركات عالمية خلال الفعالية التي استمرت ستة أيام، بقيمة إجمالية للصفقات تتجاوز 1.7 مليار يوان.

كجزء من دعم الصين للمبادرات الخضراء من أجل الإسراع نحو أهداف الكربون الخاصة بها، تهدف النسخة الرابعة من معرض الاستيراد الدولي الصيني إلى تسهيل التجارة الخضراء والتعاون بين الشركات العالمية في محاولة لتسريع وتيرة التحول الأخضر في الصين وخارجها.

وباعتبارها شركة عالمية رائدة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة، فقد قدمت Shanghai Electric أحدث الحلول المبتكرة التي تعزز استراتيجية الصين للتداول المزدوج الدولي والمحلي وتعرض إنجازاتها في مجال ترقية الأعمال والتحول من خلال التمكين التكنولوجي. وجاءت على رأس العرض في معرض الاستيراد الدولي الصيني حافلات الطاقة الجديدة Qingpu المكلفة بتوفير وصلة نقل سريعة وصديقة للمناخ للزوار العالميين، والمجهزة بنظام بطارية الطاقة Guoxuan من Shanghai Electric.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، قدم معرض الاستيراد الدولي الصيني منصة مكنت شركة Shanghai Electric من توسيع تعاونها مع المستثمرين والشركات العالمية لتطوير الطاقة الجديدة والتصنيع المتقدم.

في معرض الاستيراد الدولي الصيني 2018، وقعت Shanghai Electric Group و Siemens Power and Natural Gas Group عقدًا لتوريد معدات توليد الطاقة المستخدمة في مشروع الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجا وات في دبي، وهو أكبر مصنع للطاقة الشمسية المركزة في العالم. أعقب هذه الشراكة اتفاقية إطارية موقعة بين Shanghai Electric و Consolidated Power Projects Australia Pty Ltd (CPP)، في النسخة الثانية من معرض الاستيراد الدولي الصيني والتي أقيمت في عام 2019، لصفقة شراء بقيمة 100 مليون يوان صيني. في نفس العام، أبرمت شركة Shanghai Electric أيضًا عدة صفقات بقيمة 710 مليون يوان صيني لتزويد معدات توربينات الغاز لصالح Datang Group و State Power Investment Corporation و Ansaldo Energia.

كما شهد معرض الاستيراد الدولي الصيني 2020 الناجح زخمًا متجددًا في التجارة الدولية والتعاون التجاري وسط تعطل الاقتصاد العالمي بسبب القيود التي يسببها الوباء، حيث شكلت Shanghai Electric تعاونًا بارزًا آخر مع شركة Siemens Energy لبناء مركز تمكين ذكي للطاقة في الصين.

صرح السيد جين شياو لونغ: “معرض الاستيراد الدولي الصيني هي عبارة عن منصة توفيق سريعة وفعالة للشركات متعددة الجنسيات للعثور على المفتاح الذهبي لفتح البوابة إلى السوق الصينية، فضلاً عن نافذة للشركات العالمية لإنشاء قنوات اتصال متعمقة مع العملاء الصينيين. على هذه المنصة، تأمل Shanghai Electric في البحث عن شركاء جدد وخلق المزيد من فرص التعاون المربح للجانبين مع الشركات الرائدة في العالم”.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1691945/image.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1629353/Logo.jpg