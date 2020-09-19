‫Secureworks تحصد لقب رائدة في عالم IDC MarketScape: تقييم البائعين لعام 2020 الخاص بخدمات الأمن المُدارة في كل أنحاء العالم (MSS)

يسلط التقرير الضوء على التزام شركة Secureworks بتقديم برامج يكون الأمن أساسها

أتلانتا، 18 سبتمبر 2020 (GLOBE NEWSWIRE): أعلنت اليوم شركة Secureworks®‎ ‏(NASDAQ:SCWX) الرائدة في مجال حلول الأمن القائمة على البرامج بأنه قد تم اعتبارها رائدة في عالم IDC MarketScape:تقييم البائعين لعام 2020 الخاص بخدمات الأمن المُدارة في كل أنحاء العالم (MSS).‏1

يؤكّد التقرير أيضًا على إستراتيجية Secureworks تمتد على سنوات عدّة وتقضي بالاستناد إلى درايتها في العمليات الأمنية ذلك من خلال قيادة نهج تعاوني للأمن السيبراني يكون قائمًا على المجتمع والأمن أساسه.

تم تسليط الضوء على هذا التحول الإستراتيجي في تقرير IDC MarketScape الذي أفاد أنه “لقد تم تسخير موارد مالية كبيرة وتخصيص الكثير من الوقت لإمكانات تطبيق منتج SaaS product Red Cloak™ Threat Detection and Response من Secureworks، ما جعل الشركة تصبح، في الأشهر الـ 24 إلى 36 الماضية، مزود برامج ينقل Secureworks إلى الفئة الهجينة، أي إلى فئة مزودي المنتجات وخدمات MSS….تشكّل المعلومات الذكية لشركة Secureworks نقطة تمييزية أخرى في ما تقدمه الشركة لعملائها.”

في هذا السياق، صرّح Michael R. Cote، الرئيس التنفيذي لشركة Secureworks: “وفيما تعمل Secureworks على تحويل أعمالها لتوفير حلول أمن سيبراني أكثر مرونة تعتمد على البرامج، يغمرنا شعورنا بالفخر بالمحافظة على مكانتنا كشركة رائدة في تقييم IDC MarketScape للبائعين في كل أنحاء العالم.” وأضاف قائلاً: “تواكب الصناعة التحوّل الإبداعي التي تشهده برامجنا، وهذا التقرير هو خير دليل على التزامنا بالتفوق على الخصوم والتغلب عليهم لحماية العملاء في كل أنحاء العالم.”

منذ إطلاقه العام الماضي، اختار أكثر من 200 عميل تطبيق Red Cloak Threat Detection and Response القائم بالأساس على السحابة وذلك لتحويل العمليات الأمنية الخاصة بهم، وأتمتة التحقيقات وتبسيطها، وتمكين التعاون عبر وظائف الأمن وتكنولوجيا المعلومات في منصة واحدة تقع في جوهر عملياتهم الأمنية.

نبذة عن Secureworks‏

تمكّن شركة Secureworks® ‏(NASDAQ: SCWX) الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني عملاءنا وشركاءنا من التفوق على الخصوم والتغلب عليهم بمزيد من الدقة حتى يتمكنوا من التكيّف بسرعة والاستجابة لقوى السوق، وبالتالي تلبية احتياجات أعمالهم. وبفضل تركيبة فريدة مكونة من منصة أمن حل البرنامج كخدمة قائمة بالأساس على السحابة وحلول الأمن المستندة إلى المعلومات، التي تسترشد بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال المعلومات والبحوث المتعلّقة بالتهديدات، لا يمكن العثور على أي منصة أمن أخرى تستند إلى هذا الكم من الخبرة الحقيقية وتستنير بها.

www.secureworks.com

نبذة عن IDC MarketScape

تم تصميم نموذج تحليل البائعين IDC MarketScape لتقديم لمحة عامة عن الصلاحية التنافسية لموردي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في سوق معيّنة. تعتمد منهجية البحث منهجية صارمة في تعيين الدرجات تستند إلى معايير نوعية وكمية وينتج عنها رسم بياني واحد يوضح مركز كل بائع ضمن سوق معيّنة. وتوفر IDC MarketScape إطارًا واضحًا يمكن من خلاله إجراء مقارنة فعالة بين عروض المنتجات والخدمات، والقدرات والإستراتيجيات، وعوامل نجاح السوق الحالية والمستقبلية للبائعين المعنيين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية. يوفر الإطار أيضًا لمشتري التكنولوجيا تقييمًا شاملاً لنقاط القوة والضعف لدى البائعين الحاليين والمحتملين.

1 IDC MarketScape: تقييم البائعين لعام 2020 الخاص بخدمات الأمن المُدارة (MSS) في كل أنحاء العالم، لـ Martha Vazquez، سبتمبر 2020، رقم IDC US46235320

جهة الاتصال:

Ashley Vandiver‏

avandiver@secureworks.com‏

‎press@secureworks.com‏

‎+1 404-432-8657

ملاحظة خاصة بشأن البيانات التطلعية

يحتوي البيان الصحفي هذا على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم 21E من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 والقسم 27A من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1933 وهي مستندة إلى التوقعات الحالية لشركة Secureworks. ويمكنك التعرف إلى تلك البيانات في بعض الحالات من خلال كلمات دالة على التطلع، مثل “تستبق” و”تعتقد” و”تثق” و”يمكن” و”تقدّر” و”تتوقع” و”توجيه” و”تنوي” و”يجوز” و”تخطط” و”محتمل” و”تطلع” و”ينبغي” و”سوف” و”قد” أو غيرها من الكلمات أو العبارات المشابهة التي تشير إلى أحداث أو نتائج مستقبلية. ونظرًا إلى كون البيانات التطلعية تنطوي بطبيعتها على مخاطر وشكوك، فقد تختلف النتائج المستقبلية الفعلية بشكل جوهري عن تلك المُعبّر عنها أو التي توحي بها هذه البيانات التطلعية. وتشتمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، على الشكوك التنافسية والظروف الاقتصادية والتجارية العامة في أسواق شركة Secureworks بالإضافة إلى المخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في التقارير الدورية لشركة Secureworks وغيرها من المستندات المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، والمتاحة للمراجعة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات على العنوان www.sec.gov. ولا يُعتبر أي بيان تطلعي ساريًا إلا اعتبارًا من تاريخ إصداره، وباستثناء ما يقتضيه القانون، فإننا لا نتعهد بتحديث أي بيان تطلعي بعد تاريخ إصداره، سواء لإظهار التغيرات التي طرأت على الظروف أو توقعاتنا، أو وقوع أحداث غير متوقعة، أو خلاف ذلك. إن أي منتج أو خدمة أو ميزة أو فائدة أو مواصفات مستقبلية ذات صلة ومُشار إليها في هذا البيان الصحفي هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل التزامًا بتقديم أي تقنية أو تحسين.