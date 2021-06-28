‫Samtrade FX تعزز فريق الإدارة بتعيين خبير الخدمات المالية المخضرم ريتشارد دياسون في منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية

كينجستون، سانت فنسنت وجزر غرينادين، 28 يونيو 2021 /PRNewswire/ — أعلن سمسار التداول العالمي Samtrade FXLtd.(يُشار إليها فيما يلي بـ “Samtrade FX”)، بالتعاون مع الشركات التابعة لها (يُشار إليهم فيما يلي بـ “المجموعة”)، عن تعيين السيد ريتشارد كريستوفر دياسون في منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية (“CSO“).

يُضيف السيد دياسون 30 عامًا من الخبرة الإدارية في قطاع الخدمات المالية إلى منصبه الجديد. فقبل انضمامه إلى المجموعة، كان يشغل منصب المدير العام لجمعية مستثمري الأوراق المالية في سنغافورة (Securities Investors Association of Singapore)، ونائب رئيس قسم المستثمرين الخاصين في بورصة سنغافورة، ونائب الرئيس ورئيس قسم التسويق الاستراتيجي في البنك الخارجي المتحد (United Overseas Bank)، سنغافورة .

صرح سام جوه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Samtrade FX: “ينضم ريتشارد إلينا في وقت مثير! في وقت سابق من هذا العام، حققت المجموعة إنجازًا جديدًا وشركتها التابعة، S.A.M. تم تداول شركة Trade (Asia) Pte Ltd علنًا في أسواق OTC الأمريكية، تحت الرمز (OTCMKTS: SMFX). كما أننا نتطلع إلى رؤى ريتشارد الاستراتيجية بينما تتقدم المجموعة في خطط نموها بينما أصبحت الوسيط المفضل للتداول عبر الإنترنت على مستوى العالم”.

بصفته مسؤولاً عن المجتمع المدني الجديد للمجموعة، سيقود ريتشارد فريق الاستراتيجية لصياغة وتنفيذ الاستراتيجية والتوجيهات الدولية الشاملة للمجموعة، بالإضافة إلى العمل مع الفريق التنفيذي لوضع سياسات واستراتيجيات للكيانات المختلفة في إطار Samtrade FX. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم أيضًا مدخلات استراتيجية حول إطار إدارة المخاطر في شركة Samtrade FX، ونمو الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) الخاصة بشركة Samtrade FX، والموافقات التنظيمية لمنتجات شركة Samtrade FX، بالإضافة إلى تطوير المنتجات والأسواق الجديدة.

عند قبول دوره الجديد، صرح السيد دياسون بما يلي: “يسعدني بدء هذه الرحلة الجديدة مع Samtrade FX. واصلت المجموعة تعزيز منصة التداول الخاصة بها لتحسين تجربة عملائها، وقد سمحت لها الإنجازات الأخيرة بتوسيع وجودها في جميع أنحاء العالم. كما أتطلع إلى العمل مع الفريق لمواصلة تشكيل Samtrade FX لتحقيق رؤيتها في أن تصبح قوة مالية عالمية”.

نبذة عن شركة SAMTRADE FX

Samtrade FX هي وسيط تداول عبر الإنترنت توفر تداول العملات الأجنبية والخدمات الأخرى ذات الصلة. وقد تم تأسيسها بهدف تزويد المتداولين بوصول آمن وسهل ومنخفض التكلفة إلى أسواق الصرف الأجنبي. كما أن مؤسسي وشركاء Samtrade FX هم من التجار أنفسهم ولديهم خبرة تداول واسعة. ويضم مجلسها الاستشاري مهنيين ذوي معرفة وخبرة قادرين على تزويد العملاء بمشورة مهنية لا مثيل لها.

تم تأسيس Samtrade FX في سانت فنسنت وجزر غرينادين من قبل مسجل شركات الأعمال الدولية (رقم مسجل 25290 IBC 2019). كما تُعد شركة Samtrade FX عضوًا في اللجنة المالية ومسجلة ومنظمة من قبل FINTRAC (مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا) في إطار أعمال الخدمات المالية (MSB) برقم التسجيل: M19977589. تم تداول الشركة التابعة لها، S.A.M. Trade (Asia) Pte Ltd علنًا في أسواق OTC في الولايات المتحدة الأمريكية بالرمز (OTCMKTS: SMFX).

الاتصال الإعلامي

هايدي تشان

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