‫PUBG: NEW STATE تكشف عن أول تحديث رئيسي لها مع احتفالها بـ 45 مليون تحميل

SANTA MONICA, Calif., 16 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ –كشفت .KRAFTON, Inc اليوم عن أول تحديث رئيسي للعبة PUBG: NEW STATE بعد إطلاقها، حيث تجاوزت اللعبة أكثر من 45 مليون تحميل عالمياً. أصبح موسم النجاة 2 متاحاً الآن، حيث يسمح للاعبين فتح مجموعة متنوعة من المكافآت الجديدة داخل اللعبة. كما تمت إضافة مركبات وأسلحة وخيارات تخصيص جديدة وغيرها الكثير إلى لعبة الباتل رويال الجديدة والمجانية من الجيل التالي المقدمة من PUBG Studios، مبتكري لعبة PUBG:BATTLEGROUNDS الأصلية.

فيما يلي قائمة بالميزات الرئيسية المتوفرة في PUBG: NEW STATE مع التحديث الجديد:

موسم النجاة 2: يرتكز الموسم الذي أصبح متوفراً الآن على شخصية بيلا الموجودة داخل اللعبة، وهي عضوة في فصيل عدائي الأحلام. سيتمكن اللاعبون من إكمال مجموعة متنوعة من “مهام القصة” للحصول على جميع أزياء بيلا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين الترقية إلى العضوية الخاصة لربح مظاهر مركبات إضافية وأزياء الشخصيات، بالإضافة إلى الحصول على إجمالي 1500 NC عند الوصول إلى المستوى 48 من الموسم.

يرتكز الموسم الذي أصبح متوفراً الآن على شخصية بيلا الموجودة داخل اللعبة، وهي عضوة في فصيل عدائي الأحلام. سيتمكن اللاعبون من إكمال مجموعة متنوعة من “مهام القصة” للحصول على جميع أزياء بيلا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين الترقية إلى العضوية الخاصة لربح مظاهر مركبات إضافية وأزياء الشخصيات، بالإضافة إلى الحصول على إجمالي 1500 عند الوصول إلى المستوى 48 من الموسم. مركبات جديدة: ستضاف مركبتان جديدتان مختلفتان إلى اللعبة، بما في ذلك شاحنة إلكترون، وهي شاحنة كهربائية صغيرة بستة مقاعد توفر متانة أكبر مقارنة بالمركبات الأخرى داخل اللعبة. كما ستتم إضافة مركبة ميستا إلى اللعبة، وهي سيارة رياضية كلاسيكية ذات مقعدين، وتتميز بتسارعها العالي الذي يمكنها من الوصول إلى سرعات كبيرة. تتوفر شاحنة إلكترون في Troi وساحة التدريب، بينما تتوفر ميستا في Troi وإرانجيل وساحة التدريب.

ستضاف مركبتان جديدتان مختلفتان إلى اللعبة، بما في ذلك شاحنة إلكترون، وهي شاحنة كهربائية صغيرة بستة مقاعد توفر متانة أكبر مقارنة بالمركبات الأخرى داخل اللعبة. كما ستتم إضافة مركبة ميستا إلى اللعبة، وهي سيارة رياضية كلاسيكية ذات مقعدين، وتتميز بتسارعها العالي الذي يمكنها من الوصول إلى سرعات كبيرة. تتوفر شاحنة إلكترون في وساحة التدريب، بينما تتوفر ميستا في وإرانجيل وساحة التدريب. سلاح جديد: مع هذا التحديث الجديد، يمكن للاعبين الحصول على L85A3 ، وهي بندقية هجومية جديدة ذات ارتداد منخفض. وعلى الرغم من أن معدل إطلاق النار الخاص بها أقل من غيرها في اللعبة، إلا أن L85A3 تسبب أعلى ضرر مقارنة بجميع بنادق اللعبة الهجومية التي تستخدم ذخيرة عيار 5.56 مم، مما يجعلها خيارًا رائعًا للاشتباك مع الأعداء في النطاقات المتوسطة إلى البعيدة.

مع هذا التحديث الجديد، يمكن للاعبين الحصول على ، وهي بندقية هجومية جديدة ذات ارتداد منخفض. وعلى الرغم من أن معدل إطلاق النار الخاص بها أقل من غيرها في اللعبة، إلا أن تسبب أعلى ضرر مقارنة بجميع بنادق اللعبة الهجومية التي تستخدم ذخيرة عيار 5.56 مم، مما يجعلها خيارًا رائعًا للاشتباك مع الأعداء في النطاقات المتوسطة إلى البعيدة. تخصيص موسع للأسلحة: تمت إضافة خيارات تخصيص جديدة لأسلحة M416 و SLR و L85A3 . يتوفر للاعبين الآن خيار إضافة ماسورة طويلة إلى M416 لزيادة الضرر على حساب زيادة الارتداد العمودي. سيتم تزويد SLR بماسورة 5.56 مم لزيادة دقة إطلاق النار على حساب انخفاض الضرر. سيتمكن اللاعبون أيضًا من تزويد البندقية الهجومية الجديدة L85A3 بحامل ذي قبضة عمودية، والذي سيقلل من الارتداد العمودي، ويوفر تحكمًا أكبر بالارتداد أثناء الانحناء أو الانبطاح. ومع ذلك، ستقل سرعة الانتقال إلى التصويب في L85A3 عند استخدام الحامل ذي القبضة العمودية.

تمت إضافة خيارات تخصيص جديدة لأسلحة و و . يتوفر للاعبين الآن خيار إضافة ماسورة طويلة إلى لزيادة الضرر على حساب زيادة الارتداد العمودي. سيتم تزويد بماسورة 5.56 مم لزيادة دقة إطلاق النار على حساب انخفاض الضرر. سيتمكن اللاعبون أيضًا من تزويد البندقية الهجومية الجديدة بحامل ذي قبضة عمودية، والذي سيقلل من الارتداد العمودي، ويوفر تحكمًا أكبر بالارتداد أثناء الانحناء أو الانبطاح. ومع ذلك، ستقل سرعة الانتقال إلى التصويب في عند استخدام الحامل ذي القبضة العمودية. نظام نقاط الجدارة: تمت إضافة نظام نقاط الجدارة الجديد لتعزيز اللعب الإيجابي. إذا تم الإبلاغ عن سلوكيات سلبية للاعبين مثل عمليات قتل الفريق، فسوف يفقدون نقاط الجدارة. إذا كانت نقاط الجدارة الخاصة بهم أقل من حد معين، فلن يتمكنوا من اللعب في وضع الفرق حتى يزيدوا إجمالي نقاط الجدارة مع مرور الوقت من خلال لعب المباريات الفردية.

أصبح أول تحديث رئيسي للعبة PUBG: New State متاحاً الآن لمستخدمي Android وiOS. تم تقديم مظهر جديد للوبي احتفالاً بموسم الشتاء. ستتوفر سلسلة من الأحداث داخل اللعبة طوال الموسم، بما في ذلك أحداث اللعب في عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى تحدي احتفال الشتاء حيث يمكن للاعبين ربح مظهر زهرة الثلج الحمراء لسلاح M416. لمزيد من المعلومات حول PUBG: NEW STATE، يرجى زيارة http://newstate.pubg.com أو المتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي على Twitter و Facebook و Instagram و YouTube .

عن KRAFTON, Inc .

هي عبارة عن مجموعة من استوديوهات تطوير الألعاب المستقلة التي تم جمعها معًا لإنشاء تجارب ترفيهية مبتكرة وجذابة للاعبين في جميع أنحاء العالم. تتكون الشركة من PUBG Studios و Bluehole Studio وStriking Distance Studios و Rising Wings و Dreamotion وUnknown Worlds، ولكل منها خبرتها الفريدة الخاصة.

تعتبر KRAFTON مسؤولة عن ألعاب الترفيه الرائدة بما في ذلك PUBG: BATTLEGROUNDS و PUBG: NEW STATE و The Callisto Protocol و TERA و ELYON. كشركة تعتمد على التكنولوجيا وتتمتع بقدرات عالمية المستوى، تسعى KRAFTON إلى توسيع مجالات أعمالها بما يتجاوز الألعاب إلى ترفيه الوسائط المتعددة والتعلم العميق. لمزيد من المعلومات حول KRAFTON، يرجى زيارة https://www.krafton.com .

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