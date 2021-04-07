‫Prometric Canada® تستحوذ على Paragon Testing Enterprises

سوف يؤدي الدمج إلى زيادة الوصول العالمي بشكل كبير إلى أولئك الذين يسعون للعيش في كندا أو العمل أو الدراسة فيها

بالتيمور, 7 أبريل 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Prometric Canada Testing Services® (“Prometric®”) اليوم أنها وقعت اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على Paragon Testing Enterprises (“Paragon”)، وهي شركة تابعة لجامعة كولومبيا البريطانية (UBC).

Paragon هي أكبر مزود في كندا لاختبارات إجادة اللغة الإنجليزية عالية المخاطر.تتضمن اختبارات الشركة Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP®) للإقامة الدائمة الكندية والمواطنة وCanadian Academic English Language Test – Computer Edition (CAEL CE®) للدراسة في مؤسسات ما بعد الثانوية في جميع أنحاء كندا.وسوف يؤدي هذا الاستحواذ إلى زيادة الوصول العالمي إلى اختبارات Paragon التي يتم إجراؤها حاليًا في 60 مركزًا للاختبار في جميع أنحاء كندا وفي 15 موقعًا في الولايات المتحدة والصين والهند والفلبين وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.يُعد اختبار اللغة الإنجليزية الأكاديمية الكندية من Paragon عبر الإنترنت متوفر حاليًا في كندا والولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل وكولومبيا واليابان.

كما صرح روي سيمريل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Prometric Canada الأم لشركة Prometric LLC، “تمثل إضافة شركة Paragon إلى عائلة Prometric فرصة مهمة للاستفادة من حلول التقييم العالمية الآمنة والموثوقة لدينا، بما في ذلك الإمكانات عن بُعد في المركز وعلى الإنترنت، وتقنياتنا المبتكرة، والحضور العالمي الخاص بنا لزيادة إمكانية الوصول إلى اختبارات البرنامج الكندي لمؤشر إجادة اللغة الإنجليزية واختبار اللغة الإنجليزية الأكاديمية الكندية – درجة إصدار الكمبيوتر للأشخاص في جميع أنحاء العالم.وتتمتع Paragon بسمعة طيبة بفضل خبرتها في البحث التجريبي والبناء المهني، فضلاً عن التميز في خدمة العملاء.كما تتوافق هذه الصفات مع ثقافة الشركة وقيمها وتركيزها الاستراتيجي.إننا نتطلع إلى تحقيق مستويات عالية من النمو بالتعاون مع فريق Paragon“.

كما صرح دونالد ويهرونج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Paragon، “إننا نقدم عشرات الآلاف من اختبارات إجادة اللغة الإنجليزية من البرنامج الكندي لمؤشر إجادة اللغة الإنجليزية واختبار اللغة الإنجليزية الأكاديمية الكندية سنويًا، وهو ما يمثل موقعًا رياديًا في سوق تقييم اللغة الكندية.ومن خلال نطاق شركة Prometric العالمي ومواردها وخبرتها، نعتقد أنه يمكننا التحرك بشكل أسرع، والوصول إلى أبعد من ذلك، ونهدف إلى الأسمى من ذلك بينما نتنافس لتوسيع اختبارات إجادة اللغة الإنجليزية لدينا على المستوى الدولي.

وصرح جي بي هيل، العضو المنتدب لمكتب الاتصال بين الجامعة والصناعة في جامعة كولومبيا البريطانية، “تعزز هذه الاتفاقية من سجل جامعة كولومبيا البريطانية في إنشاء شركات قائمة على الأبحاث تؤدي إلى إحداث تأثيرات وطنية وعالمية.كما سيسمح الاستحواذ على Paragon لشركة Prometric بتعزيز سمعتها العالمية كمزود لشبكة الاختبار الأكثر أمانًا وموثوقية.إنهم الشريك المثالي لنقل Paragon إلى المستوى المتقدم، لا سيما في الاختبارات الدولية”.

نبذة عن Prometric Canada Testing Services

بصفتها شركة عالمية رائدة في تطوير الاختبارات وتقديم الاختبارات وخدمات المرشَّحين، فإن شركة Prometric تتشارك مع أفضل منظمات الاعتماد والترخيص في العالم من أجل تصميم وتقديم برامج اختبارات رائدة تساعد الأفراد على النهوض بمساراتهم المهنية وخدمة مجتمعاتهم.كما تُوفِّر حلولنا المتكاملة من طرف إلى طرف تطوير وإدارة وتوزيع الاختبارات، مما من شأنه أن يضع المعايير القياسية للصناعة فيما يتعلق بالجودة والأمان والتميز في الخدمة.كما تُوفِّر حلولنا المتكاملة من طرف إلى طرف تطوير وإدارة وتوزيع الاختبارات، مما من شأنه أن يضع المعايير القياسية للصناعة فيما يتعلق بالجودة والأمان والتميز في الخدمة.واليوم، نحن نُمهِّد طريق الصناعة إلى الأمام بحلول وابتكارات جديدة من أجل ضمان وصول موثوق إلى التقييمات الآمنة في أي وقت وفي أي مكان.للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة https://www.prometric. com أو تابعنا على Twitter من خلال @PrometricGlobal و www. linkedin.com/company/ prometric/.

نبذة عن Paragon Testing Enterprises

تأسست Paragon Testing Enterprises في عام 2009 لتسويق اختبارات إجادة اللغة الإنجليزية في جامعة كولومبيا البريطانية، وقد نمت بسرعة منذ إنشائها.وينعكس هذا النمو في العدد المتزايد للاختبارات التي يتم إجراؤها سنويًا من الآلاف إلى عشرات الآلاف، وعدد مراكز الاختبار التي يتم تسليمها بواسطة الكمبيوتر من اثنين إلى أكثر من 70 في جميع أنحاء العالم، وعدد الموظفين بدوام كامل وعارضين من 16 إلى أكثر من 300، ونطاق مكاتبها الموجودة الآن في فانكوفر وتورنتو وسنغافورة.لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة https://www. paragontesting.ca/، أو تابعنا على Twitter من خلال @Paragon_Testing، @CELPIP Test، @CAELTest، و https://www.linkedin.com/ company/paragon-testing- enterprises-inc/.

نبذة عن جامعة كولومبيا البريطانية

تُعد جامعة كولومبيا البريطانية مركزًا عالميًا للبحث والتدريس، وقد صُنفت باستمرار ضمن أفضل 20 جامعة عامة في العالم.ومنذ عام 1915، احتضنت روح المبادرة في جامعة كولومبيا البريطانية الابتكار وتحدت الوضع الراهن.تشجع جامعة كولومبيا البريطانية طلابها وموظفيها وهيئة التدريس على تحدي المعتقدات الحالية وقيادة الاكتشاف واستكشاف طرق جديدة للتعلم.في جامعة كولومبيا البريطانية، يُمنح التفكير الجريء مكانًا للتطور إلى أفكار يمكن أن تغير العالم.