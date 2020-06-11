‫Panacea Biotec و Refana تعلنان عن تعاون تاريخي لتطوير لقاح لعلاج كوفيد-19

– يتسنى بفضل ذلك التعاون تطوير لقاح كوفيد-19 المقترح وتصنيعه وتوزيعه على مستوى العالم

نيودلهي 11 يونيو 2020/PRNewswire/ — تعمل Panacea Biotec على رفع مستوى استجابتها للتعامل مع التحدي الغير مسبوق الذي تفرضه جائحة كورونا، كوفيد-19، عن طريق التعاون مع شركة Refana الأمريكية لإنتاج لقاح لهذا المرض بحيث يصبح في متناول الناس على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وعلى قدم المساواة وذلك من خلال شركة محاصة تتخذ من أيرلندا مقرًا لها.

يهدف هذا التعاون إلى توفير لقاح مصنوع من فيروس كامل غير نشط لعلاج مرضى كورونا. سوف تضطلع Panacea Biotec، بموجب هذا التعاون، بمسؤولية إنتاج اللقاح وتصنيعه تجاريًا بينما تضطلع شركة المحاصة بمسؤولية تطويره كعلاج سريري وتقديم نتائج بحوثها وتجاريها العلاجية إلى الجهات الرقابية لاعتمادها على مستوى العالم. وسوف تضطلع Panacea وRefana، كلاً في الأقاليم التي تعمل بها، بمسؤولية مبيعات اللقاح وتوزيعه.

وفي هذا الصدد صرح د/ راجيش جين، العضو المنتدب لشركة Panacea Biotec، قائلاً: “يحتاج العالم إلى لقاح آمن وفعال ويتسنى التوسع في تصنيعه داخل منشأة مصنِّعة تلتزم بالممارسات الحالية لجودة التصنيع وتمتلك قدرات وإمكانات هائلة ومعتبرة لتلبية الطلب العالمي على اللقاح. نهدف من خلال التعاون مع Refana إلى تصنيع ما يربو على 500 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 المقترح من جانبنا مع توقعات بتوافر ما يربو على 40 مليون جرعة يتم تسليمها في مطلع السنة القادمة. تتسم اللقاحات المصنعة من فيروسات كاملة غير نشطة بارتفاع نسب احتمالات الأمان والفاعلية نطرًا لسابقات نجاحها فيما مضى وبناءً على فهم أفضل لمقومات نشاطها، وهو ما ثبت على مدى عدة عقود. يحمل هذا اللقاح مقومات بأن يصبح اللقاح المفضل من جانب بلدان العالم أجمع لمحاربة جائحة كوفيد-19. نعتقد أن لقاحنا سيجعل العالم يعود لسابق عهده كي يستأنف العمل بلا خوف بأسرع وقت ممكن ويحدونا الأمل في ذلك.”

كما صرح د/ فيليب شوارتز قائلاً: “كرست Refana إمكاناتها وشبكتها الدولية من الباحثين العلميين وممارسي المهن العلمية لإيجاد حلول عملية لمشكلات العالم الطبية المعقدة والعاجلة. كما أننا ممتنون للآراء التي تلقيناها من عشرات من علماء الطب وخبراء الأوبئة فيما يربو على عشرة دول في ظل هذا التعاون الغير مسبوق على مستوى العالم بغرض التغلب على جائحة كوفيد-19. إن اتفاقنا مع Panacea Biotec يجعل من الحلم حقيقة، ما يتيح لنا القدرة على تصنيع 500 مليون لقاح ضد كوفيد-19 على مدى 12 شهرًا. تعتقد Refana أنها تستطيع التعجيل بتطوير اللقاح واعتماده بناءً على منهجية خضعت للتجربة لتصنيع لقاح من فيروس كامل غير نشط واعتماده مستعينة في ذلك بنماذج مثبت نجاحها تعتمد على النشوء المرضي الفيروسي والسلوك الموازي في العديد من الدراسات العملية الطبية السابقة على التشخيص والدراسات السريرية. ونشعر ببالغ الحماس للجمع بين هذه المنهجية وتقنية Panacea Biotec رفيعة المستوى فضلاً عن القدرة على تطوير اللقاح وإنتاجه.”

نبذة عن Panacea Biotec

شركة Panacea Biotec هي مجموعة تعمل في مجال التقنية الحيوية تعتمد على الابتكار وتركز على اكتشاف أدوية مرخصة للاستخدام وتطويرها وترويجها تجاريًا. وتمتلك الشركة منشآت سابقة التأهيل من جانب منظمة الصحة العالمية ومعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كما تلتزم بالممارسات الحالية لجودة التصنيع. كما تضطلع الشركة بتطوير لقاح جديد رباعي التكافؤ ضد فيروس حمى الضنك بأنماطه الأربع ولقاح المكورات الوراثية المقترنة فضلاً عن برامج لتصنيع تلك الأدوية.

وفي أبريل 2019 تم الإعلان عن استثمار بمبلغ وصل إلى 992 مليون روبية أي ما يعادل 144 مليون دولار أمريكي في Panacea Biotec من جانب صندوق نهضة الهند، وهو منصة استثمارية ترتكز على الاستثمار في الهند يدعمها في ذلك شركة Piramal Enterprises المحدودة وشركة Bain Capital Credit.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّح الرابط: www.panaceabiotec.com

نبذة عن Refana

الدكتور شوارتز هو مستشار أول علمي وطبي لشركة Refana ومؤسس ورئيس شركة EnteraBio المدرجة على مؤشر ناسداك. شركة Refana هي مؤسسة خاصة مسجلة بالولايات المتحدة الأمريكية تكرس أعمالها لإيجاد حلول عملية ومبتكرة لحل مشكلات العالم الطبية. تستعين Refana بنظام مفتوح المصدر يتسم بقدرته العالية على التعاون في مجالي البحث العلمي والتطوير ومن ثم تستطيع Refana اجتذاب رواد عالميين كل في مجاله العلمي والطبي للعمل على حل تلك المشكلات. ويحدو Refana الأمل بناءً على نموذج العمل المشار إليه في التعجيل بصورة كبيرة بعملية تطوير لقاح لعلاج مرض كوفيد-19 والمساعدة في حماية صحة الناس على مستوى العالم فضلاً عن حماية الاقتصاد العالمي واستقرار الأمم المعرضة للمخاطر.

لمزيد من المعلومات عن Refana وهذا الإعلان، يُرجى الاتصال على ديبي فولر، هاتف رقم: 636015-7494-0044، بريد إلكتروني: info@refana.com و pr@refana.com

لمزيد من المعلومات:

بالنسبة للمستثمرين: بالنسبة للجهات الإعلامية: السيد/ ديفندر جوبتا مدير مالي أول ورئيس وحدة تقنية المعلومات هاتف: 41679000-11-0091 داخلي 1225، و 41578011 (مباشر) بريد إلكتروني: devendergupta@panaceabiotec. com السيد/ بي دي كاران،

نائب الرئيس للاتصالات وتطوير الأعمال

هاتف رقم: 4167900-11-0091

داخلي 1406 ورقم: 41578080 (مباشر)،

بريد إلكتروني: pdkaran@panaceabiotec.com

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