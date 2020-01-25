‫OPPO تنظم سلسلة من ورش التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهواتف الذكية في الجامعات الإماراتية وتقدم جوائز قيمة لأجمل الصور

في إطار أسبوع OPPO

دبي، الإمارات العربية المتحدة، XX يناير 2020: تنظم OPPO، علامة الهواتف الذكية الرائدة عالمياً، جولة بعنوان “أسبوع OPPO” تزور خلالها عدداً من الجامعات الإماراتية بهدف تمكين الطلاب من الاستفادة من خبراتها الرائدة على مستوى القطاع في مجال التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهواتف الذكية. وتتيح الجولة التي تشمل ثماني جامعات للطلاب فرصة اكتساب المهارات لالتقاط الصور الاحترافية باستخدام كاميرات الهواتف الذكية الرائدة على غرار هواتف OPPO والفوز بالجوائز القيمة عن الصور التي يلتقطونها، حيث سيتم الإعلان عن الفائز في ختام الجولة بنهاية شهر أبريل.

وستتوجه OPPO خلال الجولة إلى جامعة هيريوت-وات؛ وجامعة ميدلسكس؛ ومعهد بيرلا للعلوم والتكنولوجيا (بيتس بيلاني) دبي، وجامعة ولونغونغ في دبي؛ والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة مانيبال؛ ومعهد SAE في دبي وجامعة أميتي – دبي.

وفي كل جامعة، تعتزم OPPO تنظيم أنشطة تستمر لمدة أسبوع وتشمل ورشة عمل ومسابقة للتصوير الفوتوغرافي ضمن الحرم الجامعي باستخدام تقنيات التصوير عبر الهواتف المتحركة، والتي سيقوم بتدريسها مدرب محترف في التصوير الفوتوغرافي. وخلال فعالية “أسبوع OPPO“، سيتاح للطلاب استخدام هواتف OPPO لالتقاط الصور المتميزة التي سيتم نشر جميع الصور الفوتوغرافية على شبكات التواصل الاجتماعي وستشارك في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي تقام على هامش الفعالية، وسيتم الإعلان عن جائزة واحدة عند ختام كل فعالية على حدة، إضافة إلى الإعلان عن الفائز الإجمالي في ختام الجولة.

وبهذه المناسبة، قال إيثان تشيوي، رئيس OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا: “تؤمن OPPO بقوة الشباب وروحهم الإبداعية كمحرك دافع للابتكار، ولطالما حرصنا على تشجيع هذه القدرات عبر سلسلة هواتفنا الذكية الأحدث التي تحمل علامة Reno وتهدف إلى تحفيز الشباب على خوض تجارب جديدة ورؤية العالم من منظور قدرات التصوير الفوتوغرافي الهائلة. وتأتي جولة ‘أسبوع OPPO‘ لتتيح لنا فرصة إلهام الطلاب وتدريبهم على الاستفادة من كامل قدرات التصوير الفوتوغرافي في هواتفهم الذكية ورؤية العالم من خلال عدسات هواتف سلسلة OPPO Reno الجديدة”.

ولدى إطلاق سلسلة هواتف Reno2 الرائدة في الربع الرابع 2019، شجعت OPPO المستخدمين على رؤية العالم من زوايا جديدة كلياً، حيث تستخدم السلسلة تقنيات مبتكرة ترتقي بمفاهيم التصوير الفوتوغرافي والترفيه عبر الهواتف المتحركة إلى آفاق غير مسبوقة.

وتتميز هواتف OPPO Reno2 بقدراتها المتعددة المعززة بمنظومة الكاميرا الرباعية التي تتيح للمستخدمين تصوير مقاطع فيديو فائقة الثبات أثناء التنقل بفضل نمط تصوير الفيديو بالثبات الفائق Ultra Steady Video؛ والتقاط صور فائقة الوضوح حتى في ظروف انعدام الإضاءة تقريباً بفضل التصوير بالنمط المظلم الفائق Ultra Dark Mode وميزة التقريب الهجين حتى خمس مرات التي تتيح للمستخدمين تقريب الصورة لدرجة غير مسبوقة. ويضم هاتف Reno2 كاميرا مخفية تنبثق من أعلى الهاتف كزعنفة القرش، وتمتاز بالقدرة على التقاط صور احترافية فائقة الوضوح بالاستفادة من الإضاءة الخلفية ووضع AI Beauty Mode الجديد كلياً.

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فريق العلاقات العامة لشركة OPPO

البريد الإلكتروني: oppo.mena@bcw-global.com

نبذة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الهواتف الذكية، تعنى بتصنيع هواتف مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. تقدم OPPO للمستهلكين تجربة رقمية غامرة تعكس العناصر الأساسية للعلامة التجارية: الشباب، رسم الاتجاهات الجديدة والجمال.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. وتعد OPPO العلامة التجارية الأولى لتطوير صور السيلفي من خلال إطلاق هواتف ذكية مزودة بكامرتين أماميتين بدقة 5 ميغابيكسل و16 ميغابيكسل، وهي أيضاً العلامة التجارية الأولى في طرح الكاميرا الدوارة المزودة بمحرك، وميزة Ultra HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة x5.

في العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 10 مراكز أبحاث حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وكينيا، ونيجيريا.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا.

واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وإدخال مجموعة R. وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين الشباب في المنطقة.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1081351/OPPO_Week_ Workshop_UAE.jpg