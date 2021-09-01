‫OPPO تعزز خدمة الإصلاح السريع خلال ساعة واحدة

شنتشن ، الصين – Media OutReach – 7 سبتمبر 2021 – أطلقت OPPO حملتها السريعة – “خدمة الإصلاح السريع خلال ساعة واحدة ” في تايلاند والفلبين وكمبوديا وباكستان ومصر والجزائر وكينيا والمغرب لتوفير تجربة خدمة إصلاح هواتف أسرع لمستخدمي هواتفهم.

منذ تقديم “خدمة الإصلاح السريع خلال ساعة واحدة ” (1 Hour Flash Fix Service) في عام 2019، أتاحت OPPO للمستخدمين إمكانية إصلاح هواتفهم في غضون ساعة واحدة أو أقل في مركز خدمة OPPO الذي يدعم خدمة الإصلاح السريع . تهدف مبادرة خدمة ما بعد البيع التي تطورت إلى الارتقاء بتجربة العملاء تحت شعار خدمة OPPO ” نهتم بما تهتم ، الخدمة في متناول يديك ” الذي يمكّن المستخدمين من إصلاح هواتفهم في غضون فترة زمنية قصيرة.

تتضمن “حملة الخدمة السريعة” على مكونين أساسيين، حيث يتم تشجيع عملاء OPPO في أغسطس 2021 على تقديم التعليقات بعد تجربة خدمة الإصلاح السريع على أنها (1Hour Experience Officers ) . وفي يوليو، أطلقت الشركة مسابقة عبر الإنترنت لمدة شهر استهدفت تحسين مهارات المهندسين التقنيين وتحفيزهم على تقديم خدمة إصلاح سريعة وعالية الجودة لمستخدمي الهاتف.

خلال تجربة (1 Hour Experience Officer Project)، بالنسبة للعملاء الذين جاءوا إلى مركز خدمة OPPO لإصلاح هواتفهم وخاضوا تجربة “خدمة الإصلاح السريع لمدة ساعة واحدة”، ستتم دعوتهم للعب دور كمسؤولين خبرة لمدة ساعة ومشاركة تجربتهم أو اقتراحاتهم. وتعتبر OPPO ملاحظات العملاء بمثابة العمود الفقري في إلتزام العلامة التجارية بتحسين خدمة ما بعد البيع لتقديم تجربة أفضل للعملاء.

استثمرت OPPO في تدريب مهندسيها التقنيين بالمهارات المهنية لتقديم خدمة الإصلاح السريع عالية الجودة . تحقيقا لهذه الغاية، عقدت OPPO مسابقة على الإنترنت لمدة شهر على مدار شهر يوليو شارك فيها إجمالي 1348 مهندسًا تقنيًا تابعين لـOPPO من جميع أنحاء العالم لتعزيز قدرات خدمتهم لتلبية الاحتياجات المتنوعة بشكل متزايد للمستخدمين. فحصت المسابقة مهارات المهندس في عملية إتمام اللحام واستخدام الأدوات المقابلة من خلال الفحص النظري وتفكيك الهاتف وممارسة اكتشاف الأخطاء وإصلاحها وعقد المقابلات. وفي نهاية المطاف، تفخر OPPO بالإعلان عن تميز KRISHNARAJ.R من الهند، التي يتمتع بخبرة 5 سنوات في الشركة، بعد ثلاث جولات من المنافسة.

ستدعم OPPO البيان الأساسي “العناية والوصول” وستسعى باستمرار لتقديم خدمة جديرة بالثقة طوال رحلة تجربة المستخدمين من خلال تقديم تجربة تتمحور حول الإنسان وتتجاوز توقعات العملاء وتمكن المستخدمين من الارتقاء بحياتهم من خلال التكنولوجيا.

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