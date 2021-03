‫Newgen تبدأ بنشاط في “الارتقاء بالتجارب” في حدث العملاء السنوي–NewgenConnect 2021

قال جيم ماروس، الناشر المشارك في The Financial Brand، “لقد غير الوباء الطريقة التي تُقدِّم بها الشركات المنتجات والخدمات في لحظة. وبينما مكنت معظم المؤسسات المستهلكين من الوصول إلى الخدمات باستخدام الأجهزة الرقمية، إلا أن القليل من التجارب كانت قابلة للمقارنة مع ما قدمته شركات التكنولوجيا الكبرى. إن NewgenConnect 2021 ستُقدِّم طُرقًا يمكن للمؤسسات المصرفية من خلالها الاستجابة لاحتياجات المستهلكين في عالم رقمي”.

