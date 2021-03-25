‫Newgen تبدأ بنشاط في “الارتقاء بالتجارب” في حدث العملاء السنوي–NewgenConnect 2021

سيكتسب الحاضرون رؤى من المؤثرين الرائدين في الصناعة، بما في ذلك جيم ماروس وباسكال بورنيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة،25 مارس 2021/PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Newgen Software -المزود العالمي لمنصات الأتمتة الرقمية منخفضة التكويد- أنها ستستضيف حدث العملاء السنوي الخاص بها— NewgenConnect 2021 —من 17 مايو إلى 19 مايو 2021. وسيُعقد الحدث العالمي تقريبًا هذا العام، مع التركيز على الارتقاء بتجارب عملائها.

سيشمل الاجتماع الافتراضي الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 75 جلسة لمندوبين من أكثر من 70 دولة، من أجل تسليط الضوء على الكيفية التي تُسرِّع بها التكنولوجيا الرقمية رحلات الارتقاء للشركات. كما ستُوفِّر الجلسات الخاصة بالصناعة لمحة عن كيفية قيام عملاء Newgen وقادة الأعمال ومحللي الصناعة ومتكاملي الأنظمة بالارتقاء بتجارب عملائهم.

قال جيم ماروس، الناشر المشارك في The Financial Brand، “لقد غير الوباء الطريقة التي تُقدِّم بها الشركات المنتجات والخدمات في لحظة. وبينما مكنت معظم المؤسسات المستهلكين من الوصول إلى الخدمات باستخدام الأجهزة الرقمية، إلا أن القليل من التجارب كانت قابلة للمقارنة مع ما قدمته شركات التكنولوجيا الكبرى. إن NewgenConnect 2021 ستُقدِّم طُرقًا يمكن للمؤسسات المصرفية من خلالها الاستجابة لاحتياجات المستهلكين في عالم رقمي”.

قال باسكال بورنيه، المؤلف والرائد المشهور في الأتمتة الذكية، “لم يكن هناك وقت أكثر إلحاحًا من هذا بالنسبة للشركات من أجل الارتقاء بتجارب العملاء والموظفين. وفي عالم ما بعد الوباء، أصبحت الخبرة عامل تمييز رئيسي للشركات. والخبر السار هو أن هناك منصة عالمية مثل NewgenConnect من أجل مساعدة الشركات على التعرف على طُرق لتوصيل الأشخاص والعمليات والمحتوى والاتصالات، وتمكين الرحلات الرقمية الحقيقية من البداية إلى النهاية من أجل تقديم تجربة عملاء فائقة”.

قال ديواكار نيجام، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة Newgen Software، “يتمحور هذا الحدث بشكل كامل حول تقديم تجارب راقية باستخدام الرقمنة. إنه يسعدنا استضافة عملائنا وشركائنا الرائعين وأي شخص آخر في شبكة أعمالنا، كما يسعدنا أيضًا تقديم جلسات ثاقبة الرؤية وقيمة من المؤكَّد أنها ستسرع من مبادراتهم الرقمية”.

حول شركة Newgen Software Technologies Limited :

Newgen هي المزود الرائد لمنصات الأتمتة الرقمية منخفضة التكويد. على الصعيد العالمي، تعتمد المؤسسات المالية الناجحة وشركات التأمين والحكومات ومؤسسات الخدمات المشتركة الناجحة على منتجات وتطبيقات Newgen المعترَف بها في الصناعة—من أجل إدارة عملياتها (BPM)، وإدارة المحتوى (ECM)، وإدارة الاتصالات (CCM)—للعمليات المتصلة. وبدءًا من إعداد العملاء إلى طلبات الخدمة، ومن القروض والودائع إلى الاكتتاب، وغير ذلك الكثير، تعمل تطبيقات Newgen الصناعية على الارتقاء بالعمليات التجارية الحيوية بسرعة ورشاقة. تتيح منصة Newgen القائمة على السحابة مبادرات التحول الرقمي من أجل تجربة عملاء فائقة وتكاليف محسّنة وكفاءات محسّنة.

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