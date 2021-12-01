‫Mullen وARRK، وهي شركة ألمانية رائدة تعمل في مجال هندسة السيارات، تعلنان عن شراكة لحفل تدشين السيارة الكهربائية Mullen FIVE EV Crossover المرتقب

ستعمل الشركتان معًا على إطلاق تشكيلة السيارات الكهربائية الكاملة من Mullen، بداية بسيارة Mullen FIVE EV الهجينة. وستعيّن ARRK، التي تضم ما يربو على 3500 موظف على مستوى العالم، ما يصل إلى 180 مهندسًا لدعم تطوير السيارات الكهربائية من Mullen، وضمان تحقيق أعلى أهداف الأداء والامتثال التنظيمي للسلامة التشغيلية والوقائية والضوضاء والاهتزاز والخشونة.

بري، كاليفورنيا، 14 ديسمبر 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – عبر InvestorWire – أعلنت اليوم شركة Mullen Automotive, Inc. (ورمزها في ناسداك: MULN) (يُشار إليها فيما يلي باسم “Mullen” أو “الشركة”)، هي شركة ناشئة لتصنيع السيارات الكهربائية، عن تدشين شراكة إستراتيجية مع ARRK، وهي شركة رائدة تعمل في مجال هندسة السيارات يقع مقرها في ميونيخ بألمانيا.

ستدعم شركة ARRK شركة Mullen Automotive في مجال الهندسة بمساعدة الحاسوب، والهيكل أبيض اللون، والبطارية، وأجزاء الغلق، والتصميم الداخلي، والهيكل، والإدارة الحرارية، وهندسة المعلومات والترفيه. وسيكون دعم ARRK الأولي لسيارة Mullen FIVE EV Crossover الكهربائية ثم سيتحول إلى المركبات المستقبلية، بما يشمل برنامج سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات سباعية المقاعد.

“ARRK هي شركة رائدة تعمل في هندسة السيارات ذات حضور عالمي، وتحظى بخبرة من العمل مع بعض أشهر شركات تصنيع السيارات، مثل BMW وVW وMercedes-Benz. وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال David Michery، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة Mullen Automotive، إنّ خبرتهم في هندسة السيارات ستشكّل عنصرًا رئيسيًا بالنسبة لنا في بلوغ جدولنا الزمني للإنتاج فيما يتعلق بسيارة FIVE وما بعدها.

وفي السياق ذاته، قال Florian Gerber، نائب رئيس تطوير هيكل السيارة والبطاريات عالية الجهد والجانب الداخلي والخارجي والأجزاء المتعدّدة في ARRK “سيمثّل دعم التطوير الهندسي لسيارة Mullen FIVE من خلال الهندسة العالمية بمساعدة الحاسوب، وتطوير الهيكل مع أجزاء الإغلاق، ومبيت البطاريات عالية الجهد، والجانب الداخلي، والهيكل، والإدارة الحرارية، ونظام المعلومات والترفيه على مدى السنوات الثلاث القادمة تحديًا كبيرًا لنا في ARRK”. وأضاف “تغمرنا سعادة بالغة إزاء هذا التعاون ونتطلع إلى تشكيل مستقبل السيارات الكهربائية جنبًا إلى جنب مع Mullen”.

نبذة عن Mullen

Mullen هي شركة تصنيع سيارات يقع مقرّها في جنوب كاليفورنيا تمتلك وترتبط بشراكات مع العديد من الشركات المتآزرة التي تعمل صوب تحقيق الهدف الموحّد المتمثّل في إنشاء حلول طاقة نظيفة وقابلة للتطوير. وقد تطوّرت Mullen على مدار العقد الماضي بالتزامن مع توجّهات المستهلكين والتكنولوجيا. واليوم، تعمل الشركة بجد واجتهاد في سبيل توفير خيارات سيارات كهربائية جاذبة مصنّعة بالكامل في الولايات المتحدة ومصمّمة لتناسب تمامًا حياة المستهلك الأمريكي. وهي تسعى جاهدةً إلى جعل الوصول إلى المركبات الكهربائية أكثر سهولةً من أي وقت مضى من خلال إنشاء منظومة شاملة تهتم بجميع جوانب ملكية المركبات الكهربائية.

نبذة عن ARRK

ARRK هي شريك تطوير نشط عالميًا في قطاع السيارات والتنقّل، وهي شركة متخصّصة في تقديم الدعم الشامل والمتكامل لعملية تطوير المنتج بأكمله – بدايةً من مرحلة المفهوم مرورًا بتطوير السلسلة وصولاً إلى التحقق من صحة المكونات الميكانيكية والإلكترونية وتكاملها.

ونظرًا لكون ARRK شريكًا يولي تركيزًا قويًا للعملاء، فيمكنها أن تقدم جميع خدماتها لتصنيع منتج جاهز للإنتاج المتوالي – بدايةً من التصميم والهندسة وإعداد النماذج الأولية والأدوات وصولاً إلى الإنتاج منخفض الحجم.

جهة الاتصال:

ARRK Engineering GmbH

info@arrk-engineering.com

www.arrk-engineering.com

بيانات استشرافية

يشتمل هذا البيان الصحفي على “بيانات استشرافية”. وغالبًا ما تشير كلمات مثل “يجوز”، و”ينبغي”، و”يمكن”، و”سوف”، و”يتوقع”، و”محتمل”، و”يواصل”، و”يتنبأ”، و”يترقب”، و”المستقبل”، و”يعتزم”، و”يخطط”، و”يعتقد”، و”يقدّر” وما على شاكلتها من تعبيرات، وكذلك العبارات التي ترد بصيغة زمن المستقبل، إلى بيانات استشرافية. وتتضمن هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالاندماج العكسي، وعملية موافقة Nasdaq، والتاريخ المقترح لظهور سيارة Mullen FIVE (سابقًا MX-05) الهجينة متوسطة الحجم لأول مرة. وتخضع هذه البيانات الاستشرافية، بطبيعتها، لمخاطر وحالات عدم يقين كبيرة.

ينبغي عدم قراءة البيانات الاستشرافية باعتبارها ضمانًا للأداء أو النتائج المستقبلية، وقد لا تشكّل مؤشرات دقيقة عن وقت تحقيق هذا الأداء أو النتائج. وتستند البيانات الاستشرافية إلى المعلومات التي تمتلكها الشركة عند إصدار هذه البيانات أو اعتقاد الإدارة بحسن نية كما في ذلك الوقت فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وتخضع لمخاطر وحالات عدم يقين قد تُفضي إلى اختلاف الأداء الفعلي أو النتائج اختلافًا جوهريًا عن تلك المصرّح بها أو المقترحة من خلال البيانات الاستشرافية، بما يشمل العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة. ونتيجةً لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر وحالات عدم اليقين والافتراضات، فإن الأحداث والظروف الاستشرافية التي نوقشت في هذه الوثيقة قد لا تحدث بالطريقة التي تتوقعها الشركة أو قد لا تحدث على الإطلاق. ووفقًا لذلك، لا يجوز للقرّاء الاعتماد على أي معلومات أو بيانات استشرافية. ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث بياناتها الاستشرافية أو مراجعتها بصورة علنية على خلفية معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. وجميع البيانات الاستشرافية الواردة في هذه الوثيقة صالحة من خلال الإحالة إلى البيانات التحذيرية الموضّحة في هذا القسم.

جهة الاتصال:

Mullen Automotive, Inc.

+1 (714) 613-1900

www.MullenUSA.com

جهة اتصال وكالات الأنباء

InvestorWire (IW)

لوس أنجلوس، كاليفورنيا

www.InvestorWire.com

212.418.1217

Editor@InvestorWire.com