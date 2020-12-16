‫Mindtree تُسرِّع الأعمال السحابية من خلال “مركز خبرة مايكروسوفت أزور العالمي” و “أكاديمية المهارات الجديدة”

وارين بنيوجيرسي، وبنغالور بالهند، 16 ديسمبر 2020/PRNewswire — Mindtree أعلنت اليوم شركة Mindtree، وهي الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي والخدمات التقنية، عن إطلاق وحدة أعمال مخصصة للسوق من مايكروسوفت تُركِّز على بناء حلول جديدة تعتمد على منصات وتقنيات مايكروسوفت، بالإضافة إلى تطوير الجيل القادم من المواهب عبر مؤسسة Mindtree عالميًا. وتُعَد وحدة أعمال “الوصول إلى السوق من مايكروسوفت” بمثابة أحد مكونات مبادرة Mindtree متعددة المستويات لدعم الطلب المستمر على الخدمات والحلول السحابية. وستقوم Mindtree أيضًا بتوسيع مركز خبرة أزور العالمي في ريدموند بواشنطن، وستستفيد من أكاديمية تميز مايكروسوفت الخاصة بها لضمان إتقان جميع المهنيين التقنيين لتقنيات مايكروسوفت أزور وتأهيلهم للحصول على شهادات لتلك التقنيات.

قال ديباشيس تشاترجي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ Mindtree: “بصفتنا شركاء دائمين، فإن هدفنا المشترك هو الجمع بين نقاط قوتنا التكميلية لتقديم إمكانات متخصصة وحلول وخدمات صناعية من شأنها مساعدة عملائنا على تحقيق أقصى قيمة من استثماراتهم في تقنيات مايكروسوفت”. ويُوسِّع إعلان اليوم مدى وصول Mindtree وخبرتها داخل أعمال مايكروسوفت التي تستمر في النمو على نطاق واسع وتؤكِّد الالتزام الثابت الذي قدمته Mindtree لدفع العمل الاستراتيجي للشركات العميلة المشترَكة بين مايكروسوفت و Mindtree“.

ومن خلال نموذج المبيعات بقيادة الشركاء من مايكروسوفت، تُقدِّم Mindtree أفضل الحلول المستندة إلى أزور في فئتها لدفع مبادرات التحول الرقمي للعملاء ومساعدتهم على الازدهار في عالم السحابة أولاً. وقد جمع فريق خبراء Mindtree قاعدة واسعة من المعارف والمهارات في مايكروسوفت 365 و Dynamics 365 و Power Platform وأزور والإمكانات ذات الصلة.

قالت جافرييلا شوستر، نائب رئيس مؤسسة الشريك التجاري الواحد (OCP) التابعة لمايكروسوفت: “تتخذ Mindtree خطوة هامة للغاية إلى الأمام في تعاوننا والقيام بمزيد من الاستثمارات في نظام مايكروسوفت الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز التركيز على أحد وحدات أعمال مايكروسوفت المخصصة”. “. “ونتيجة لذلك، ستستفيد الشركات العميلة بشكل أكبر من المنتجات والخدمات المبتكرة المصممة خصيصًا لمبادرات التحول الرقمي والتحول السحابي الخاصة بهم، بالإضافة إلى مواهب Mindtree ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء العالم لتطوير وتطبيق حلول خاصة بالصناعة من أجل حل تحديات الأعمال الخاصة بالعملاء”.

وسيعتمد تسريع إستراتيجية Mindtree للوصول إلى السوق بالتعاون مع مايكروسوفت على ثلاث ركائز للنمو. أولاً، تعزيز وحدة أعمال مايكروسوفت للوصول إلى السوق الخاصة بـ Mindtree، والتي يقع مقرها الرئيسي في ريدموند، حيث ستواصل عقول Mindtree دعم عملاء المؤسسات في رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم. ثانيًا، سيساعد مركز خبرة أزور العالمي الحديث للغاية -الذي تبلغ مساحته 135000 قدم مربع، والذي يضم مجموعة من المواهب عالية المهارة- في تقديم أفضل الحلول السحابية التي تحتاجها الشركات العميلة. ثالثًا، ستُوفِّر أكاديمية تميز مايكروسوفت العالمية لكل عقل في Mindtree تدريب احترافي تقني وتأهيل للحصول على شهادة تقنيات أزور.

حول Mindtree

Mindtree (في البورصة الوطنية الهندية: MINDTREE) هي شركة استشارات وخدمات تكنولوجية عالمية، تُساعِد الشركات على التوفيق بين التوسع وخفة الحركة لتحقيق ميزة تنافسية. أصبحت شركة ميندتري، والتي كانت “مولودًا رقميًا” في عام 1999 والآن أحد شركات مجموعة لارسن آند توبرو، تطبق معرفتها العميقة بمجال التقنيات الرقمية على أكثر من 280 ارتباطًا بعميل مؤسسي لكسر أطواق العزلة وفهم التعقيد الرقمي وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق بشكل أسرع. كما نقوم بتمكين تكنولوجيا المعلومات من التحرك بسرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الناشئة وكفاءات التسليم المستمر لتحفيز الابتكار في الأعمال. ونعمل في أكثر من 15 دولة حول العالم، ويُنظر إلينا باستمرار على أننا أحد أفضل أماكن العمل، حيث يتجسد ذلك كل يوم في ثقافتنا الرابحة التي تتكون من أكثر من 21800 “عقل” ريادي وتعاوني ومتفاني في Mindtree.

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