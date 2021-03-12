‫LTI تتصدر قائمة تحدي خدمات تكنولوجيا المعلومات في Everest Group لعام 2021

مُدرجة كأفضل أداء للعام للخدمات المصرفية والمالية

مومباي، الهند12 مارس / آذار 2021/PRNewswire/ — تصدرت شركة Larsen & Toubro Infotech (في بورصة بومباي: 540005) (في البورصة الوطنية الهندية: LTI) -وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية- قائمة “تحدي خدمات تكنولوجيا المعلومات لعام 2021” في تقييمات PEAK Matrix الخاصة بمجموعة Everest Group، وهي مزود خدمة لجوائز YearTM. كما تم إدراج LTI كأفضل أداء للعام للخدمات المصرفية والمالية. بالإضافة إلى ذلك، فقد تحسن ترتيب LTI في ترتيب ®PEAK Matrix الإجمالي لخدمات تكنولوجيا المعلومات من المركز رقم 16 العام الماضي إلى المركز رقم 11 هذا العام، وهي أعلى قفزة مسجلة لأي شركة في المجال.

تم تصنيف LTI من بين الأفضل في قائمة” تحدي خدمات تكنولوجيا المعلومات لعام 2021″ استنادًا إلى تقييم PEAK Matrix® لعام 2021 الذي تم إجراؤه عبر خدمات مثل – التحليلات والرؤى المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتطوير التطبيقات السحابية الأصلية، وإنترنت الأشياء، والتطبيقات والخدمات الرقمية في الحياة والمعاشات وأسواق رأس المال، وإدارة التطبيقات من الجيل القادم، وتمكين ابتكار نموذج أعمال التأمين، وأدوات التداول السحابية الفائقة، إلخ.

وقال سانجاي جالونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة LTI: “نحن نفخر في LTI بتنمية عقول المبتدئين وتحدي الوضع الراهن. ويُعَد هذا الاعتراف بمثابة مؤشر حقيقي على طموحنا والتزامنا بأن نكون الرائدين عبر مجموعة واسعة من عروض الصناعات والخدمات. كما يلهمنا هذا الإنجاز لمواصلة بناء القدرات والاستثمار بما يتماشى مع توقعات العملاء”.

تُقِر أحدث التصنيفات بتجاوز أداء LTI معايير الأداء في الصناعة مثل معايير – المصفوفة التشغيلية، والابتكار، والتوسع في بصمة التسليم، ونطاق الخدمات المقدمة والاستثمارات الخاصة بالتكنولوجيا / المجال خلال العام.

وعَلَّقَ شيراجيت (ش.ج) سينغوبتا، شريك لدى Everest Group، قائلاً: “بينما تحاول الشركات تسريع رحلاتها الرقمية في عالم لا يوجد به شيئًا مؤكَّدًا، غالبًا ما تكون المرونة الشديدة أكثر أهمية من الحجم. وتُعتبر تحديات السوق مهمة للشركات لأنها تميل إلى التشكيك في الوضع الراهن والمساعدة في دفع التغيير التحويلي. إن التزام LTI بأجندة التغيير لعملائها، واستثماراتها المركَّزة في إمكانات الجيل القادم قد ساعدها على ترسيخ مركزها في تحدي هذا العام في قائمتنا لعام 2021″.

ويشمل تقييم Everest Group 26 قطاعًا عبر الرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI)، والتأمين والسحابة، والبنية التحتية، والتطبيقات، والرقمية، وخدمات منصات الشركات. وتُقارِن قائمة “التحدي” الشركات ذات العوائد السنوية الأقل من 2 مليار دولار.

يمكن تنزيل التقرير الكامل من هذا الرابط .

حول شركة LTI

LTI (في البورصة الوطنية الهندية: LTI) هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تساعد أكثر من 400 عميل على النجاح في عالم متقارب. ومن خلال عملياتنا في 31 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تقوم بإتاحة خدماتهم على الأجهزة الجوّالة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والسحابة. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة Larsen & Toubro Limited، كما يمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. ويقوم فريقنا المكون من أكثر من 33000 موظف في LTI بتمكين عملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم كل يوم. تابعنا على @LTI_Global

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