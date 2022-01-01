‫J&T Express تطلق رسميًا شبكتها السريعة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة J&T Express، وهي شركة لوجستية دولية بريدية، اليوم عن الإطلاق الرسمي لشبكتها السريعة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويُعد البلدان أول الأسواق التي تغطيها J&T Express في الشرق الأوسط، وأحدث توسع يجلب تغطية شبكة J&T Express العالمية إلى ما مجموعه عشر دول.

وبدأت خطط التوسع في الشرق الأوسط لشركة J&T Express في أبريل 2021. وأطلقت الشركة، بعد 8 أشهر من التفتيش واختيار الموقع والعمليات التجريبية، رسميًا شبكتها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اليوم. وأنشأت الشركة أيضًا شبكة التوزيع الوطنية الخاصة بها ونظام التخزين المحلي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على التوالي، وتغطي جميع المقاطعات والمناطق المحلية في البلدين. كما جرى، كجزء لا يتجزأ من خدمة البريد السريع الخاصة بالشركة، إطلاق إصدارات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من تطبيق J&T Express للهاتف المحمول في وقت واحد.

وصرح شون شياو، رئيس J&T Express Middle East، قائلًا: “نأمل أن نتمكن من خلال شبكة التوصيل الفعالة والشاملة من J&T Express من تحسين تجربة التسوق للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل فعال، والمساهمة في تطوير الخدمات الإلكترونية. – صناعة التجارة في كلا البلدين”.

وصرح ستيفن فان، الرئيس التنفيذي لشركة J&T Express، قائلًا: “يُعد التوسع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خطوة مهمة لشركة J&T Express في إنشاء شبكة توصيل عالمية. وستستقصِ الشركة، في المستقبل، بنشاط الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة كجزء من استراتيجيتها العالمية لربط العالم بكفاءة أكبر وتحقيق فوائد لوجستية للجميع”.

وتغطي شبكة J&T Express، من خلال الأعمال التي تم إطلاقها حديثًا، حاليًا عشر دول، بما في ذلك الصين، وإندونيسيا، وفيتنام، وماليزيا، وتايلاند، والفلبين، وكمبوديا، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

نُبذة عن شركة J&T Express

تأسست الشركة في أغسطس 2015، وهي شركة توصيل دولية سريعة النمو، ولها أعمالها الأساسية في الخدمات السريعة واللوجستيات العابرة للحدود. وتلتزم الشركة بالإنشاء المستمر لتجارب تتمتع بجودة متكاملة لعملائها على مستوى العالم. وتغطي شبكة J&T Express عشر دول بما في ذلك الصين، وإندونيسيا، وفيتنام، وماليزيا، وتايلاند، والفلبين، وكمبوديا، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتخدم أكثر من ملياري شخص.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1721297/The_express_ network_of_J_T_Express_in_the_ United_Arab_Emirates_is_ officially_launched.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1721299/A_J_T_Express_ courier_delivers_a_parcel_to_ a_resident_in_Saudi_Arabia.jpg