‫JetClub تنطلق نحو مستقبل مستدام بطائرة باي إيروسبيس إي فلاير 800 الكهربائية

يذكر فيشال هايرماث، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة JetClub: “إن الاستدامة في صميم عمل شركة JetClub، كما تلخص فلسفة شركة Jet It. دعوني أكون واضحًا. يُعد السفر ضروريًا لنا للتواصل والاستكشاف والفهم. في أسفارنا نتعرف على بعضنا البعض، كما تتطور شخصيتنا إلى الأفضل. السفر هو بحق أفضل وسيلة للتعلم. وقد جعل الطيران وحده هذا أمرًا ممكنًا. وإذا استطعنا توفير هذه الفرصة دون المساس مطلقًا بجودة الهواء وبلا أي انبعاثات، سيعود ذلك بالنفع علينا وعلى البيئة من حولنا. بإضافة طائرة إي فلاير 800 إلى أسطولنا، فإننا بذلك نخطو خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف الاستدامة دون المساس بأهدافنا الأخرى المرتبطة بالسفر لأغراض العمل والتنمية الاقتصادية.

تتسع الطائرة، التي من المقرر أن تدخل طور التشغيل في عام 2025، لسبعة ركاب وواحد أو اثنين من الطيارين. وستكون طائرة طائرة إي فلاير 800 عديمة الانبعاثات، كما أن تكاليف تشغيلها لن تتعدى 1/5 من تكاليف تشغيل الطائرات التقليدية المزودة بمحركات تيربو مزدوجة، بالإضافة إلى تصميمها للاستخدام كملكية الخاصة أو كطائرات مستأجرة أو استخدامها في الشحن الجوي أو في رحلات الطيران المستأجرة.

في حين يذكر جورج باي، مؤسس شركة باي إيروسبيس “Bye Aerospace” ومديرها التنفيذي، “لقد طورنا طائرة تلبي احتياجات العدد المتزايد من سكان عالمنا دون الإضرار بالبيئة. ونتطلع من خلال شراكتنا مع JetClub إلى توفير هذا النوع من الطائرات الكهربائية في دول أوروبا وآسيا.”

نبذة عن شركة JetClub

تعتبر شركة JetClub المالطية، أحد أفرع شركة Jet It القائمة بالولايات المتحدة، إحدى شركات طيران الأعمال ذات الملكية الجزئية التي تهتم بتوفير حلول سفر ميسورة التكلفة وتمتاز بالشفافية. ويشتري المالكون حصة في طائرة هوندا جيت، كما تُتاح لهم الطائرة لعدة أيام في المرة الواحدة. وتوفر JetClub فريق خدمة متفان لعملائها.

نبذة عن شركة باي إيروسبيس

تتخذ شركة باي إيروسبيس من مطار كونتيننتال بالقرب من مدينة دنفر بولاية كولورادو مقرًا لها، وتتخصص الشركة في تصميم الطائرات الكهربائية وتصنيعها، بما في ذلك مجموعة طائرات إي فلاير. أسسها جورج إي. باي، وهو أيضًا رئيسها ومديرها التنفيذي.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة هذا الموقع www.jetclubgroup.com

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