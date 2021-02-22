‫Hikvision تُطلق كاميرا جديدة لأنظمة النقل الذكية (ITS) من أجل تحسين السلامة على الطرق وتحسين تدفق حركة المرور

تم تصميم كاميرا All-Rounder ITS الجديدة بهيكل شامل يتضمن فيديو ورادار وضوء إضافي في وحدة واحدة، مما يساعد سلطات المرور على تكثيف اكتشاف المخالفات بسهولة

هانغتشو، الصين, 22 فبراير 2021 /PRNewswire/ — أعلنت Hikvision، مزود حلول إنترنت الأشياء الذي يُعتبر الفيديو كفاءته الأساسية، اليوم عن أحدث منتجاتها المرورية – وهي كاميرا All-Rounder ITS – المصممة لتحسين السلامة على الطرق وتحسين تدفق حركة المرور. كما يوحي الاسم، تشتمل الكاميرا على مهارات وقدرات مختلفة، وتتميز باكتشاف السرعة، واكتشاف المخالفات المرورية، والتعرف الآلي على لوحات أرقام السيارة، وتحليل سمات السيارة في هيكل واحد.

كاميرا Hikvision ITS الكل في واحد من أجل اكتشاف المخالفات المرورية يقول فرانك زانج، رئيس مركز المنتجات والحلول الدولي في Hikvision، “تعمل Hikvision دائمًا على تخطي حدود تقنيات الفيديو. وإلى جانب النطاق المرئي الذي تتصوره كاميرات الفيديو، فإن القدرة على فهم أنواع أخرى من “الحواس” ستسمح بمراقبة وإبلاغ أكثر دقة للأحداث أو الحوادث”. “هذا تصور متعدد الأبعاد، وهو بمثابة اتجاه نعتقد أنه سيؤثِّر على صناعة الأمان في المستقبل”.

تم تصميم كاميرا ITS الجديدة وتطويرها مع وضع هذا المفهوم متعدد الأبعاد في الاعتبار. إنها أول كاميرا من Hikvision تقوم بدمج ثلاث وحدات منفصلة في وحدة واحدة دون التأثير بالسلب على الأداء، مما يجعل الكاميرا أنيقة ومرنة ليتم نشرها في البيئات الصعبة، كل ذلك بطريقة سهلة وفعالة من حيث التكلفة.

تحسين السلامة على الطرق وتحسين تدفق حركة المرور

يُوفِّر المنتَج كاميرا عالية الدقة، ورادار سرعة، ومصفوفة ضوئية داخل هيكل واحد. وهي تعمل على وجه التحديد مع رادار متعدد التعقب الذي يراقب باستمرار ما يصل إلى حارتين أو ثلاثة حارات مرورية – اعتمادًا على طراز الكاميرا، وتُحدِّد سرعة وموضع الأشياء في المنطقة التي تتم مراقبتها بسرعة تصل إلى 300 كم/ساعة. وإذا تجاوزت سيارة حد السرعة، يقوم الرادار المضمن بتشغيل الكاميرا الموصولة، ويتم التقاط صورة للسيارة ولوحة أرقامها.

في حالة حدوث انتهاكات لقواعد المرور -مثل القيادة بطريقة خاطئة، أو الاستخدام الغير الصحيح للحارة، أو حتى عدم استخدام حزام الأمان- ستلتقط الكاميرا صورًا للسيارة المخالفة وتتعرف على لوحة أرقامها والمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك نوع السيارة ولونها وعلامتها التجارية واتجاه حركتها، والتي يمكن إرسالها إلى السلطات في الوقت الحقيقي أو تخزينها على الجهاز.

يساعد اكتشاف الحوادث على تحسين معايير القيادة بشكل عام، مما يقلل في النهاية من عدد الحوادث ويُحسِّن السلامة على الطريق ويزيد من سيولة تدفق حركة المرور.

داخل الكاميرا

باستخدام خوارزميات التعلم العميق، تستطيع الكاميرا التعرف على عدد أكبر بكثير من لوحات أرقام السيارات وبكفاءة أعلى من أنظمة التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR) التقليدية. يضمن مستشعر GMOS أيضًا إعادة إنتاج صور أكثر إشراقًا ومصقولة أكثر في ظروف الإضاءة الصعبة، خاصة في البيئات منخفضة الإضاءة.

يتميز الضوء الإضافي المضمن في الكاميرا بمصفوفة ضوئية تتكون من 16 خلية، مما يوفر نطاقًا من الأشعة تحت الحمراء يصل إلى 40 مترًا في الليل.

ونظرًا لتكامل كل هذه الوظائف، يتفوق المنتج الفردي نفسه على منتجات أنظمة النقل الذكية (ITS) التقليدية مع توفير مساحة أكبر وكابلات أقل من أجل تسهيل التثبيت. إنه يدعم التركيب المرن للقطب أو الجانب، مما يجعل التهيئة في الموقع أمرًا سهلًا بلا مجهود.

تُعتبر كاميرا Hikvision All-Rounder ITS مثالية للعديد من المواقع، مثل الطرق الحضرية والطرق السريعة والأنفاق ومحطات الرسوم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة صفحة المنتَج على iDS-TCV907-BIR.

حول شركة Hikvision

Hikvision هو مزود حلول إنترنت الأشياء الذي يُعتبر الفيديو كفاءته الأساسية. تتميز Hikvision بقوة عاملة شاملة وذات مهارات عالية في مجال البحث والتطوير، وتقوم بتصنيع مجموعة كاملة من المنتجات والحلول الشاملة لمجموعة واسعة من الأسواق الرأسية. بالإضافة إلى صناعة الأمان، تقوم Hikvision بتوسيع نطاقها لكي يشمل تقنيات المنازل الذكية والأتمتة الصناعية وصناعات إلكترونيات السيارات، من أجل تحقيق رؤيتها على المدى الطويل. كما تُوفِّر منتجات Hikvision أيضًا معلومات تجارية قوية للمستخدمين النهائيين، والتي يمكن أن تتيح عمليات تشغيلية أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. وتلتزم Hikvision بأقصى درجات الجودة والسلامة لمنتجاتها، وتُشجِّع الشركاء على الاستفادة من العديد من موارد الأمان الإلكتروني التي تُقدِّمها Hikvision، بما في ذلك مركز Hikvision للأمان الإلكتروني. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارتنا على www.hikvision.com.

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