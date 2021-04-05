‫HikCentral Professional أدخلت تحسينات كبيرة على برنامج الأمان المتكامل Hikvision شركة

يدعم حاليًا برنامج HikCentral Professional 2.0 نطاقًا أوسع من تطبيقات الأمان والأعمال في نظام أساسي واحد، تُدار جميعها بواجهة مستخدم ديناميكية وبديهية جديدة.

هانغتشو الصين, 5 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ — أطلقت “هيكفجين” (Hikvision) برنامج أمان محدَّث قريبًا يُطلق عليه HikCentral Professional 2.0، واختصاره ‎(“HCP 2.0”)، وهو يتميز بأنه يعمل على دمج المدخلات القادمة من أنظمة متعددة في منصة واحدة، حيث يمكن تكوين HCP 2.0 لربط أجهزة أمان الفيديو وأنظمة الإنذار والتحكم في الوصول وغيرها، بما في ذلك أنظمة الجهات الخارجية من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة- لتحقيق إدارة مركزية سهلة لمجموعة متنوعة من تطبيقات الأمان والأعمال.

وفي هذا الصدد، صرح السيد/ فرانك زانغ، رئيس مركز المنتجات والحلول الدولي لدى هيكفيجن، قائلاً “يمثل هذا الإصدار أهمية بالغة بالنسبة لنا، وطفرة كبيرة تقودنا إلى عالم الريادة في عروض برامج إدارة الأمان الخاصة بنا. وسيساعد برنامج HikCentral Professional 2.0 عملاءنا على إدارة مجموعة متنوعة من الأنشطة بسلاسة في نظام أساسي واحد. وإننا متحمسين لرؤية القيمة العملية التي يقدمها هذا الإصدار”.

تسعة تطبيقات رئيسية تلائم العديد من احتياجات العمل

يدمج برنامج HikCentral Professional 2.0 أنظمة أعمال وأمن متعددة إلى جانب تسعة تطبيقات رئيسية، مما يجعله ذا قيمة لمجموعة متنوعة من سيناريوهات الأمن والأعمال المشتركة التي تظهر في المباني والمصانع والمتاجر والشقق وما شابه ذلك.

وتم، ضمن تلك الأنظمة، دمج كاميرات الفيديو وأجهزة الإنذار الأمنية في النظام الأساسي لتقديم عرض مباشر سلس وإشعارات الإنذار في الوقت المناسب.

علاوة على ذلك، يمكن تضمين التحكم في الوصول لتعيين مجموعة متنوعة من أذونات الوصول باستخدام طرق متعددة بما في ذلك التعرف على الوجه وبطاقات الهوية وبصمات الأصابع ورموز الاستجابة السريع والمزيد. ويتيح نظام HCP 2.0 أيضًا للعديد من الموظفين مثل مديري الموارد البشرية وضع قواعد حضور مرنة، بما في ذلك جداول العمل بنظام الورديات، مع تقديم تسهيلات كاملة لإعداد التقارير. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمديري المواقع أيضًا استخدام تطبيقات إدارة المركبات وإدارة الزوار لتسهيل عمليات إدارة الدخول وركن السيارات في الموقع.

يمكن للمستخدمين الاعتماد بشكل أكبر على نظام HCP 2.0 من خلال التحليل الذكي وإعداد التقارير – وهو تطبيق يجمع البيانات ويحولها إلى تقارير ولوحات معلومات سهلة الفهم. ويتضمن ذلك حالة التدفق وكثافة الأشخاص والمزيد. وبالنسبة لفِرق إدارة الأنظمة، فإن تطبيق صيانة النظام الخاص بنظام HCP 2.0 يصور التنبيهات وإشعارات الجهاز، بالإضافة إلى الشبكة الكاملة وطوبولوجيا الجهاز لتحقيق إجراء سريع وموجه في الفعاليات غير العادية.

أخيرًا وليس آخرًا، يتيح نظام HCP 2.0 للمستخدمين نشر أنظمة الإشارات الرقمية لعرض الإعلانات والأخبار. ويُقدم البرنامج مع ثمانية قوالب مثبتة مسبقًا للمستخدمين لتقديم المحتوى على النحو الأمثل. وقد يمثل ذلك على سبيل المثال عدد المتواجدين وحالة درجة الحرارة في سيناريو السوبر ماركت.

إنشاء أنظمة موحدة حقًا بأمان أعلى وكفاءة تشغيلية أكبر

يمكن للمستخدمين بفضل استخدام نظام HCP 2.0 توحيد التطبيقات بمرونة فضلًا عن بناء نظام مخصص يلائم احتياجاتهم الأمنية والتجارية، مع العلم بأن النهج الموحد لا يؤدي إلى خلق وعي أكبر بالظروف المحيطة ببيئة المستخدمين الأمنية فحسب، بل إنه يقلل أيضًا من موارد الإدارة اليومية الحقيقية التي كانت مطلوبة سابقًا من قبل الأنظمة المختلفة.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين دمج إدارة الزوار مع إدارة المركبات لتعزيز الكفاءة التشغيلية اليومية لمرافق البناء. ويمكن لمديري المرافق تسجيل معلومات الزائر في نظام HCP 2.0، ويمكن – عن طريق الارتباط بنظام ANPR – تحديد الزائرين للسماح لهم تلقائيًا بالركن في مواقف السيارات الموجود في الموقع. وبالمثل، يمكن للنظام أيضًا أن يأذن مسبقًا بوصول الزائر إلى مناطق معينة من مباني المؤسسة.

إثراء تجربة المستخدم الشخصية

يمكن تصميم برنامج HikCentral Professional 2.0 لتقديم معلومات محددة للمستخدمين المعينين. ويأتي النظام مجهزًا بثلاثة أدوار معدة مسبقًا وهي كما يلي: “تثبيت النظام وإدارته” و”التحكم الأمني والإدارة” و”إدارة الحضور”. وبهذه الطريقة، يمكن لموظفي الموارد البشرية تخصيص مدخلاتهم لإظهار حالة حضور الموظف، على سبيل المثال، في حين يُصبح بإمكان موظفي الإدارة مراقبة أمن المرافق. وكذلك يوجد دور مخصص واحد يمكن تخصيصه لاحتياجات معينة.

ولعل الأهم من ذلك، أن برنامج HikCentral Professional 2.0 يتميز بواجهة مستخدم محسنة. كما يُمْكن للمستخدمين تخصيص لوحة التحكم لتلائم تفضيلات المشاهدة الخاصة بهم، حيث يتم ببساطة سحب وإسقاط الفيديو الرئيسي وتغذية الجهاز في لوحة القيادة، وضبط مكان تواجدهم وتعبيراتهم.

واجهة مستخدم ديناميكية وبديهية

يشتمل نظام HCP 2.0 أيضًا على العديد من لوحات المعلومات المرئية التي تعرض الأمان الأساسي ورؤى الأعمال الناتجة عن التطبيقات المختلفة، مما يسهل عمليات اتخاذ القرار بمزيد من الدقة والكفاءة.

علاوة على ذلك، يقوم المستخدمون بتطبيق خرائط إلكترونية ثلاثية الأبعاد توضح بالتفصيل حالات مراقبة الجهاز في مواقع مختلفة، وإدارة التنبيهات الفورية بشكل تفاعلي من خلال النقر ومشاهدة مقاطع الفيديو الحية المرتبطة ومعلومات النظام المتكاملة الأخرى.

سهولة الإعداد والصيانة

يتميز برنامج HikCentral Professional 2.0 بأنه سهل النشر وسريع الإعداد بالنسبة للعديد من المشاريع ذات التطبيقات الفردية، حيث يمكن للعملاء الذين لديهم الحد الأدنى من متطلبات النظام من معالج أنتل كور i3 وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 غيغابايت القيام بالتشغيل والتثبيت من خلال إجراء تثبيت بنقرة واحدة يجعل إعداد نظام HCP 2.0 أمرًا سهلًا للغاية. وكذلك يتم عرض معالجات توجيه العمليات بشكل واضح لدعم المستخدمين في تكوين التطبيقات الرئيسية. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح لوحات معلومات المراقبة الصحية المرئية إجراء صيانة أكثر تركيزًا وكفاءة لتكنولوجيا المعلومات.

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حول شركة هيكفيجن

هيكفيجن مزود حلول إنترنت الأشياء الذي يُعتبر الفيديو كفاءته الأساسية. وتتميز هيكفيجن بقوة عاملة شاملة وذات مهارات عالية في مجال البحث والتطوير، وتقوم بتصنيع مجموعة كاملة من المنتجات والحلول الشاملة لمجموعة واسعة من الأسواق الرأسية. وبالإضافة إلى صناعة الأمان، تقوم هيكفيجن بتوسيع نطاق أعمالها لكي يشمل تقنيات المنازل الذكية والأتمتة الصناعية وصناعات إلكترونيات السيارات، من أجل تحقيق رؤيتها على المدى الطويل. كما تُوفِّر منتجات هيكفيجن أيضًا معلومات تجارية قوية للمستخدمين النهائيين، والتي يمكن أن تتيح عمليات تشغيلية أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. وتلتزم هيكفيجن بأقصى درجات الجودة والسلامة لمنتجاتها، وتُشجِّع الشركاء على الاستفادة من العديد من موارد الأمان الإلكتروني التي تُقدِّمها هيكفيجن، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمان الإلكتروني. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hikvision.com

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