‫GWM POER تفوز بكل من التسويق الشفهي والمبيعات بقوة منتج مذهلة

باودينغ، الصين، 21 مايو 2021 /PRNewswire/ — أُطلق، في الآونة الأخيرة، طراز GWM POER، البائع السريع لشركة جريت وول موتورز (GWM – جي دابليو إم)، تباعًا في جميع أنحاء العالم وحقق ارتفاعًا جديدًا في حجم المبيعات في أبريل. وبحسب بيانات VFACTS، استحوذت GWM POER على 3٪ من إجمالي مبيعات السوق الشهرية في أستراليا ونيوزيلندا، مع زيادة شهرية بنسبة 50٪، لتحتل المرتبة الثامنة ككل وأصبحت الفائز في مبيعات سيارات النصف نقل (البيك أب) في الصين، وأستراليا؛ وعلاوة على ذلك، فقد تقدمت في نيوزيلندا إلى المراكز العشرة الأولى بزيادة سنوية قدرها 186٪ في أبريل.

تتخطى مبيعات GWM POER حدود السوق، فقد فازت أيضًا بالعديد من الجوائز الإعلامية الموثوقة في غضون بضعة أشهر فقط بعد إطلاقها. وفي غضون شهر واحد بعد الإطلاق في تشيلي، فازت GWM POER بالجائزة الأكثر قيمة في صناعة السيارات التشيلية؛ جائزة “أفضل بيك أب لهذا العام”. ومؤخرًا، شاركت GWM POER في نشاط اختيار الطراز السنوي لـمجلة أوتوكار (Autocar)، وهي مجلة موثوقة في أستراليا، وفازت بجائزة “أفضل طراز لهذا العام” في فئة سيارات البيك أب في منافسة مع العلامات التجارية الدولية. فاكتسب الطراز تقديرًا كبيرًا من العديد من وسائل الإعلام الأسترالية. فعلى سبيل المثال، أشادت مجلة أوتوكار بطراز GWM POER باعتباره “الخيار الأول للشاحنات متعددة الوظائف” مع “تجربة قيادة مذهلة”. كما أشاد دليل السيارات بأن “قوة GWM POER قد تجاوزت بالفعل قوة المنتجات المنافسة من المستوى 1″. وقد قارن سوق كار سيلز (Carsales)، بشكل مباشر، طراز GWM POER مع عملاق السوق، فورد رينجر (Ford Ranger)، وأعلن أن “GWM POER مختلفة تمامًا عن المنافسين الصينيين الآخرين وستغير تمامًا نمط سوق البيك أب الأسترالي”.

تميز GWM POER بواجهة كبيرة ورائعة بالإضافة إلى الزخرفة الداخلية المصنوعة خصيصا لسيارات الدفع الرباعي، هي أسباب تجعل طراز GWM POER محبوبًا من قبل العديد من المستهلكين في أستراليا ونيوزيلندا وبقاع الأرض الأخرى التي تقدر ثقافة البيك أب مما جعلها نموذجًا ناجحًا في جميع أنحاء العالم ونموذجًا فخمًا وفاخرًا. يتمتع هذا الطراز بقوة سحب 3.5T، وهي الأفضل في فئتها وتُظهر أداءً قويًا على الطرق الوعرة. كما أن السيارة مجهزة بناقل حركة 8AT ومحرك 2.0T عالي الطاقة، مع قوة قصوى تبلغ 120 كيلو واط وعزم دوران أقصى يبلغ 400 نيوتن متر، وتعمل بقوة وسلاسة. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع السيارة بقدرة حصرية على التعرف على اللغات المتعددة ووظيفة الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول مع ميزات وفيرة مثل مثبت السرعة التكيفي، والمقصورة الذكية والقيادة الأوتوماتيكية على مستوى L2، لضمان تشغيل أكثر أمانًا وسهولة وتجربة قيادة أفضل.

وكما صرح أندرو كولينسون، الرئيس الدولي للتصميم في شركة جريت وول موتورز، إن الهدف هو “جعل سيارات البيك أب الصينية منتشرة في جميع أنحاء العالم”. وفي المستقبل، ستواصل GWM POER تكثيف الجهود في جوانب مثل تصميم المظهر والأداء والتكوين والذكاء والسلامة، لإنشاء منتجات معترف بها بشكل كبير من قبل المستخدمين العالميين وتعزيز تخطيط السوق العالمية.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1514893/GWM_POER_wins_ both_word_of_mouth_and_sales_ with_stunning_product_ strength.jpg