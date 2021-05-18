‫GES تطلق Visit GO! بإدارة GES(SM)

كوفنتري، إنجلترا، 18 مايو 2021 /PRNewswire/ — يسر GES إطلاق Visit GO! بإدارة GES℠، وهو تطبيق عالمي رائد لتمكين العودة الآمنة للفعاليات المباشرة. يسمح Visit GO! للمنظمين والأماكن بالترحيب بثقة بالأفراد في أماكن عملهم، مع معرفة إذا ما كانوا قد حصلوا على نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 أو تلقوا اللقاح. تم تنفيذ Visit GO! لأول مرة في انتخابات بلدية لندن الأخيرة في لندن يوم 11 مايو 2021.

يتم إنجاز عملية التحقق هذه باستخدام تقنية التحكم في الوصول الخاصة بـ GES، وهو تطبيق ويب تقدمي وسهل الاستخدام ويدعم الهاتف المحمول. “من خلال العمل مع المنظمين وعملاء المكان، أدركنا الحاجة الملحة للتحقق من حالة تلقي اللقاح أو نتائج الفحص للسماح بافتتاح الفعاليات المباشرة بشكل آمن. يدرك Visit GO! ذلك من خلال ربط الحالة الصحية بشارة كل فرد من الحضور. وقد صرح جيرارد كونواي، مدير استخبارات الفعاليات في GES بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “هناك ميزة إضافية تتمثل في أنه يمكن فحص الحضور قبل الوصول إلى الفعالية، مما يقلل من عدد الفحوصات المطلوبة في الموقع”.

كما أوضح بول أورمسبي، رئيس قسم الصحة والسلامة في معارض أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، متحدثًا عن تنفيذ التقنية في انتخابات بلدية لندن، “مع هذه التكنولوجيا، لا نتجاوز واجبنا في رعاية الموظفين فحسب، بل نساعد في ضمان بيئة آمنة للجميع. في انتخابات رئاسة بلدية لندن، قام Visit GO! بالتحقق من صحة نتائج الفحص لموظفي GES وشركائنا. كذلك قدم Visit GO! إجراء أمان سريعًا وسلسًا وقدم الطمأنينة التي تمس الحاجة إليها لجميع المشاركين خلال هذا الحدث المهم”.

Visit GO! يسمح للأماكن والزوار بالعودة إلى البيئات المادية بأمان، مع طمأنتهم إلى أن المشاركين قد تلقوا نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19 أو تلقوا اللقاح خلال إطار زمني معين، تحدده سياستهم الإقليمية/المحلية/القطرية. يستخدم هذا التطبيق سهل الاستخدام تقنية ويب تقدمية، متجاوزًا الحاجة إلى التنزيل ويمكن استخدامه على أي جهاز ذكي عبر عنوان URL. كما أن التطبيق متوافق مع مجموعة واسعة من مزودي الفحص والوكالات الصحية على مستوى العالم. يتكامل Visit GO! بسلاسة مع منصة الفعالية Visit بإدارة GES. لمعرفة المزيد ومشاهدة الفيديو الخاص بنا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني visitbyges.com .

نبذة عن GES

GES، شركة Viad Corp (المؤشر في بورصة NYSE: VVI)، هي شريك عالمي للتسويق التجريبي والخدمات اللوجستية لصناعة المعارض والمؤتمرات. تقدم GES المزيج الصحيح من الخبرة والأفكار الجديدة والمعرفة العميقة بالصناعة جنبًا إلى جنب مع الرؤية الاستراتيجية. تساعدك خدمة GES الحائزة على جوائز، إلى جانب أماكن الإقامة وتكنولوجيا الأحداث والأدوات المبتكرة على تحسين الفعاليات – مما يجعل جميع جوانب التخطيط والتنفيذ بسيطة وخالية من القلق. يعمل فريقنا الشغوف من الخبراء ذوي المهارات العالية جنبًا إلى جنب مع العملاء لتقديم حلول مؤثرة ومبتكرة وقائمة على البيانات عبر التسويق التجريبي لالتقاط القيمة الكاملة لعروضك. تتعاون GES مع العلامات التجارية والعروض الرائدة وقد تم تكريمها بالعديد من الجوائز المرموقة في الصناعة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ges.com .

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