‫GES تطلق Visit GO! بإدارة GES(SM)

Visit GO! يسمح للأماكن والزوار بالعودة إلى البيئات المادية بأمان، مع طمأنتهم إلى أن المشاركين قد تلقوا نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19 أو تلقوا اللقاح خلال إطار زمني معين، تحدده سياستهم الإقليمية/المحلية/القطرية. يستخدم هذا التطبيق سهل الاستخدام تقنية ويب تقدمية، متجاوزًا الحاجة إلى التنزيل ويمكن استخدامه على أي جهاز ذكي عبر عنوان URL. كما أن التطبيق متوافق مع مجموعة واسعة من مزودي الفحص والوكالات الصحية على مستوى العالم. يتكامل Visit GO! بسلاسة مع منصة الفعالية Visit بإدارة GES. لمعرفة المزيد ومشاهدة الفيديو الخاص بنا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني visitbyges.com .

كما أوضح بول أورمسبي، رئيس قسم الصحة والسلامة في معارض أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، متحدثًا عن تنفيذ التقنية في انتخابات بلدية لندن، “مع هذه التكنولوجيا، لا نتجاوز واجبنا في رعاية الموظفين فحسب، بل نساعد في ضمان بيئة آمنة للجميع. في انتخابات رئاسة بلدية لندن، قام Visit GO! بالتحقق من صحة نتائج الفحص لموظفي GES وشركائنا. كذلك قدم Visit GO! إجراء أمان سريعًا وسلسًا وقدم الطمأنينة التي تمس الحاجة إليها لجميع المشاركين خلال هذا الحدث المهم”.

كوفنتري، إنجلترا، 18 مايو 2021 /PRNewswire/ — يسر GES إطلاق Visit GO! بإدارة GES℠، وهو تطبيق عالمي رائد لتمكين العودة الآمنة للفعاليات المباشرة. يسمح Visit GO! للمنظمين والأماكن بالترحيب بثقة بالأفراد في أماكن عملهم، مع معرفة إذا ما كانوا قد حصلوا على نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 أو تلقوا اللقاح. تم تنفيذ Visit GO! لأول مرة في انتخابات بلدية لندن الأخيرة في لندن يوم 11 مايو 2021.

