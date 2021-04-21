‫GAC Group تطلق ‘خطة Glass للطاقة الخضراء’ – والتي تتبنى من خلالها مبدأ التغيير عبر تطوير “أربعة جوانب جديدة للتحديث”

قوانغتشو، الصين، 21 أبريل 2021 / PRNewswire / — حضرت GAC GROUP (مجموعة جاك غروب) والعديد من كبار مديريها التنفيذيين معرض شنغهاي السنوي التاسع عشر للسيارات، أحد أكبر معارض السيارات في الصين، والذي انعقدت فعالياته في الفترة ما بين 19 إلى 28 أبريل.

ويجمع الحدث الذي يدور في مركز شنغهاي الوطني للمعارض والمؤتمرات شركات للسيارات من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها. ويجتذب المعرض كل عام الآلاف من وسائل الإعلام العالمية وما يقارب المليون زائر.

وتفخر GAC GROUP بمشاركة بعض من أفضل المنتجات والمعلومات والتقنيات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية مع الحاضرين المتحمسين للمعرض.

وقد تبنى المعرض موضوع “احتضان التغيير” هذا العام، الأمر الذي تناسب على أكمل وجه مع GAC GROUP، بحكم دورها كشركة تتمحور مبادئها حول الابتكار. أدت الميزانية المقدرة بمليارات اليوانات – التي تم تحويلها إلى مجال الأبحاث – إلى تقنيات جديدة لمجموعة GAC GROUP، بما في ذلك بطاريات “السيليكون الإسفنجية” الأخف وزنًا والأطول عمرًا، وتكنولوجيا الشحن فائقة السرعة التي يمكنها شحن سيارة كهربائية في أقل من 20 دقيقة.

وأدار المديرون التنفيذيون للشركة محادثات حول موضوع “الحرفية من أجل المستقبل المستدام”، ومن بينهم ذلك المدير العام Feng XingYa، الذي تحدث عن خطة GLASS وإطار عمل eTIME. تجسد خطة GLASS مبادئ الطاقة الخضراء لمجموعة GAC وتتوافق أيضًا مع خطة “الكربون الثنائي” الوطنية، والتي تركز على تقليل الانبعاثات والتحول نحو مصادر طاقة أكثر اخضرارًا.

الإمداد بالكهرباء جزء كبير من عملية التحول. تتمثل خطة GAC GROUP لمركبات الطاقة الجديدة والمركبات الهجينة في الوصول بكل منها إلى نسبة 20% من إجمالي حجم المبيعات بحلول عام 2025. وبحلول عام 2035، ستسعى GAC GROUP جاهدةً لإنتاج 5 ملايين سيارة وبيعها، على أن يكون 50% منها من السيارات موفرة للطاقة، فيما ستكون نسبة 50% الأخرى مركبات طاقة جديدة تمامًا.

وقد شارك Wu Jian، رئيس مركز GAC للأبحاث والتطوير، التطورات الجديدة التي حققها مع الحاضرين في معرض شنغهاي للسيارات في “الحمض النووي” لهيكل السيارة (الشاسيه) والتكنولوجيا الهجينة، والتي ستقود دفة مستقبل مثير.

وقد ظهرت سيارة GAC MOTOR GS4 Plus وAion Y لأول مرة في المعرض، حيث اجتذبتا أنظار المراسلين والمشترين على حد سواء. كما حقق الأسطول المكون من ست سيارات رياضية من طراز EMPOW55 إقبالاً كبير من جانب الجماهير. وبحلول نهاية العرض الذي استمر لمدة أسبوع، تتوقع GAC GROUP نجاحًا كبيرًا في التغطية الإعلامية بالإضافة إلى التقدم في المبيعات والعملاء المرتقبين ومدى انتشار العلامة التجارية.

مع دخول الخطة الخمسية الرابعة عشر حيز التنفيذ، ستواصل GAC GROUP سعيها نحو الابتكار على المسرح العالمي. ومع اعتماد الجودة في جوهرها، والفن في التفاصيل، والاستثمار المستمر في البحث والتكنولوجيا، فإن المستقبل يطل بوجهٍ مشرق.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1491744/GAC_Shanghai_ Auto_Show.jpg