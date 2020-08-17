‫Ctrl2GO تبرم اتفاقية للتعاون مع المملكة العربية السعودية لصيانة الأصول الاستراتيجية للبلاد.

هيوستن، 17 أغسطس 2020 /PRNewswire/ — شركة Ctrl2GO مؤسسة عالمية تقدم خدمات التحليلات الفنية التنبؤية وخدمات الصيانة. وقد أعلنت الشركة عن تعاونها الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية. يستبق هذا التعاون في إطاره العام تطبيق الخبرة الفنية التي اكتسبتها الشركة على مدى عقد من الزمن فضلاً عن الاستعانة بقاعدة بياناتها الإحصائية الموسعة لصيانة الأصول الاستراتيجية للبلاد.

تعمل Ctrl2GO في كل من أوروبا ورابطة الدول المستقلة وروسيا وآسيا لعدة سنوات إذ تتعاون مع أكبر الشركات في المنطقة. وتسعى الشركة في الوقت الحالي إلى توسيع نشاطها في الشرق الأوسط لتقدم حلول التحليل التنبؤي القائم على التقنية العالية، مستهدفة العمل في قطاعات النفط والغاز والسكك الحديدية وهندسة الطاقة وغيرها من الأنشطة.

وفي هذا الصدد صرحت إلينا إدريسوفا، رئيس قسم التوسع الدولي لدى مجموعة شركات Ctrl2GO، قائلة: “إن دخولنا السوق السعودية لهو تتويج للجهود المضنية التي بذلناها في إعداد برنامج التخطيط للمنتجات وابتكارها. وقد أصبحنا جاهزين بتلك المنتجات التي أعددناها لتلبي احتياجات السوق السعودية وهي أكبر وأهم أسواق الذكاء الاصطناعي بمنطقة الشرق الأوسط.”

تمثل آفاق التعاون مع السوق السعودية فرصًا بالغة الجاذبية بالنسبة لشركة Ctrl2GO ذات الباع الطويل والإنجازات المشهودة في تطبيق تقنياتها بنجاح في البلاد. تطبق المملكة حاليًا برنامج المدينة الذكية الجاري تنفيذه في عدة قطاعات كالنقل والصناعة والزراعة. من الممكن أن تكون للحلول التي تقدمها Ctrl2GO أهمية بالغة لتحسين كفاءة برنامج المدينة الذكية ورفع مستوى سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة.

وقطاع النقل والسكك الحديدية واحد من بين مجالات تطبيق تلك الحلول نظرًا للتطور النشط في قطاع البنية التحتية الذكية للسكك الحديدية بالمملكة المقرر تنفيذ أعمالها بحلول عام 2030.

تعتزم Ctrl2GO مساعدة البلاد في تحقيق كفاءة أعلى لقطاع السكك الحديدية بفضل حلول الصيانة الذكية التي تتيح إعادة تصميم نظم النقل رقميًا وإدخال عنصر الصيانة الوقائية والمراقبة والإدارة الذكية لأسطول النقل بغرض رفع كفاءة نظم السكك الحديدية دون رصد استثمارات رأسمالية. تمثل تقنية الصيانة الذكية للسكك الحديدية أحد العناصر الهامة لباقة الخدمات التي تقدمها الشركة والتي أثبتت فاعليتها لدى تقييم المعدات والحد من الأعطال ومدد الأعطال وتتبُّع الأضرار عن طريق التنبؤ بالتصليحات المطلوبة واستخدامها بنجاح في الحلول الرائدة المطبقة في اتحاد الدول المستقلة ومنها القاطرة الذكية والمحطة الذكية.

كما يمثل القطاع الزراعي أحد المجالات المبشرة الأخرى التي ستسهم في تطور الشركة. يمثل التشغيل الآلي لإدارة حصاد المحاصيل أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة العربية السعودية بسبب ظروفها الجغرافية والمناخية وتفاقم مشكلة ندرة المياه والموارد اللازمة للزراعة. تعمل نظم إدارة المزارع المشغلة آليًا وتقنيات الآليات المبرمجة وجس الأراضي عن بعد والتقنيات الذكية الأخرى على تحسين نتاج المحاصيل كمًا ونوعًا حيث تتطلب حلول الرقابة الفنية الملائمة.

توفر Ctrl2GO لمنتجي القطاع الزراعي نظامها الزراعي الذكي وهو عبارة عن باقة من الحلول المبتكرة التي تزيد الإنتاجية المتوقعة للمحاصيل بنسبة 15-20%. كما تعمل التقنيات الزراعية الذكية على حل مجموعة كبيرة من المشكلات في مجال الزراعة من خلال الإدارة الفعالة للبيانات بما يحد من التكاليف والمخاطر الناجمة عن المشكلات الغير متوقعة، مع زيادة إنتاجية الشتلات في الوقت نفسه بفضل الرقابة على المعدات وضبط التوقعات المرتبطة بالحصاد.

الخبرة الفنية المثبتة في السوق

لقد أثبتت حلول Ctrl2GO فاعليتها في السوق الروسية عن طريق توفير التقنيات التنبؤية المتطورة للمنتجين الزراعيين فضلاً عن الاستشعار الأرضي عن بعد والتصوير الهوائي والتعرف على الصورة لتيسير معالجة المواد الخام وزيادة إنتاج المحاصيل والرقابة على الأراضي وغيرها من الحلول.

يعمل برنامج الشركة للصيانة الوقائية والمراقبة الحائز على جوائز على الحد من زمن التوقف عن العمل وعمليات الإصلاح الغير واردة في خطة العمل بواقع 20% والفترات اللازمة لتشخيص الأعطال بواقع 90% مع زيادة كفاية الطاقة وإنتاجية العمالة بواقع 20% وتوفير إجمالي تكاليف دورة عمر المعدات بواقع 20%.

تمثل الصيانة الذكية واستخدام نظم الرقابة الذكية في الصيانة والتصليح والتنبؤ بالحالة الفنية لمكونات المعدات الصناعية أنشطة تجارية واعدة يزداد عليها الطلب في السوق الشرق أوسطية.

تخطط Ctrl2GO في المستقبل القريب لطرح برنامج تثقيفي بالتعاون مع واحدة من أكبر جامعات البلاد وهي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. ويركز ذلك البرنامج على تدريب رواد الأعمال على التحليلات التنبؤية ونظم الصيانة.

نبذة عن الشركة

شركة Ctrl2GO هي مؤسسة دولية خاصة تعمل في مجال التقنيات الرقمية ضمن الفئة 4.0 للتصنيع الذكي من الحلول الموجهة صوب تعزيز العمليات الصناعية والتجارية وتحسينها إلى الحد الأمثل في قطاعات السكك الحديدية والطاقة والأعمال الهندسية والنفط والغاز وقطاعات الأعمال المعدنية.