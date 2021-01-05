‫(CMM 2020)جامعة الأمير محمد بن فهد تستضيف مؤتمرا دوليا عن الحوسبة، التنقل والتصنيع

الخبر، المملكة العربية السعودية، 5 يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — استضافت جامعة الأمير محمد بن فهد مؤتمرا دوليا افتراضيا عن الحوسبة والتنقل والتصنيع (CMM 2020) من الخبر بالمملكة العربية السعودية في الفترة بين 8 و10 ديسمبر 2020 .

افتتح رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري المؤتمر ببيانات تطلعية بخصوص التطورات الأخيرة والمستمرة للتكنولوجيا خلال ما نسميه الآن الثورة الصناعية الرابعة – الصناعة 4.0، والتي يشار إليها أيضًا باسم صناعة الذكاء – ودعا إلى ضرورة أن ترافق ذلك ثورة في التعليم العالي والتعلم.

كانت الثورة الصناعية 4.0 نحو تحليلات البيانات والتعلم الآلي والأتمتة الذكية في التقنيات الصناعية حجر الزاوية في مؤتمر CMM 2020. وعُقدت ورشة عمل تكميلية حول الذكاء الاصطناعي يوم 7 ديسمبر 2020 .

وقال الأنصاري “لا يمكننا مواجهة ثورة صناعية بالمنهجيات التعليمية التقليدية. يجب أن تركز الجامعات اليوم أكثر من أي وقت مضى على العلوم الإنسانية كوسيلة لتحقيق التوازن بين النتائج التقنية للثورة الصناعية الرابعة.”

حضر المؤتمر أكثر من 380 شخصًا، وساعدهم فذ ذلك التوقيت الزمني للمملكة العربية السعودية الذي وفر لهم إمكانية وصول أكبر خاصة لأولئك الذين شاركوا في المؤتمر من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط

ألقى البروفيسور باتريك أس بي وانغ من جامعة نورث إيسترن المحاضرة الرئيسية في المؤتمر من بوسطن، مساتشوستس وتفاعل مع المشاركين المتحمسين، بعد خطابه عن التعرف الذكي على الأنماط وتطبيقاتها في الطب القضائي الإلكتروني والمدن الذكية. عمل منظمو المؤتمر على المنصات الرقمية مثل Zoom لتسهيل المشاركة والتفاعل بين الحضور.

تحدث البروفيسور فينشنزو بيوري من قسم علوم الكمبيوتر في جامعة ديجلي ستودي دي ميلانو بإيطاليا عن التطبيقات البيئية والصناعية للذكاء الاصطناعي. تضمن اليوم الثاني كلمة حول موضوع استقرار الشبكات المعقدة وعلاقتها بتطبيقات شبكة الطاقة ألقاها الدكتور يورغن كورثس من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، ومعهد الفيزياء بجامعة هومبولت في برلين، تلاه الدكتور هونغ يان من قسم الهندسة الكهربائية في جامعة مدينة هونك كونغ الذي تحدث عن تتبع وجه الإنسان والتعرف على تعابير الوجه.

وقال الدكتور الأنصاري: “تحتاج جامعة الأمير محمد بن فهد، مثل العديد من المؤسسات الأخرى حول العالم، إلى ضمان عدم تأثير الوباء على التواصل والتقدم داخل مجتمعاتنا الأكاديمية وعدم توقف جهودنا الاكاديمية العالمية.”

تساهم عروض الجامعة في التعليم والقيادة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع أحداث مثل مؤتمر CMM 2020 في رؤيا المملكة العربية السعودية 2030، وتوفر فرصًا للطلاب للمشاركة في القضايا العالمية والاستعداد للمستقبل المعقد والصعب.

https://pmu.edu.sa/

الاتصال: أنكيت بوسيل، 9346 849 (966 13+) – [email protected]

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1393617/CMM_2020.jpg