‫Clé De Peau Beauté تؤكد التزامها بتعزيز تعليم الفتيات في الوضع الطبيعي الجديد

تدرك Clé de Peau Beauté في ظل الوقت الذي يُفرَض فيه التباعد الاجتماعي على العالم، مدى الحاجة إلى الربط بين الأشخاص والأفكار التي تتخطى الحدود الثقافية والجغرافية. تسعى Clé de Peau Beauté بإطلاق منحة برنامج “Power of Radiance Awards” إلى إزالة عوائق التعليم التي أحدثها الوباء، والتي أثرت تأثيرًا سلبيًا على استمرارية التعلم، بغية جعل التعليم حقًا لكل طفل. وتماشيًا مع تدابير التباعد الاجتماعي العالمية، فقد عُقد برنامج “Power of Radiance Awards” السنوي الثاني افتراضيًا هذا العام. احتفل الحدث بالإنجازات المذهلة التي حققتها السيدة شريسثا والسيدة باندي وغيرهن من النساء الاستثنائيات من جميع أنحاء العالم اللاتي يواصلن الدفاع عن تعليم الفتيات في هذه الأوقات العصيبة. كما طرح وجهات نظرهن حول أهمية ضمان استمرارية التعليم في الوضع الطبيعي الجديد. وقد انضم إلى السيدة شريستا والسيدة باندي عارضة الأزياء والممثلة الإنسانية توني جارن؛ ورائدة الأعمال وصانعة المحتوى الرقمي كريسيل ليم؛ وعارضة الأزياء وحاملة لقب ملكة الجمال وإحدى أعضاء برنامج NASA Datanaut ومديرة Space Apps DC فيونغوالا أورايلي؛ فضلًا عن الشخصية التلفزيونية والممثلة شياكي هوران. كما تضمن البرنامج الافتراضي حلقة نقاش بين النساء الست والتي ركزت على أهمية وضع حلولًا هادفة لإلهام الجيل القادم من الفتيات من خلال التعليم وموضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وفي ختام الحدث الافتراضي، عُرض أيضًا بث مقاطع فيديو لفتيات صغيرات يشاركن أحلامهن وتطلعاتهن للمستقبل لترك إرثًا من الأمل للأجيال القادمة.

طوكيو، 12 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — بينما يتكيف العالم مع الوضع الطبيعي الجديد، يقف التعليم عند مفترق الطرق. في ظل الإغلاق العالمي وإغلاق المدارس الذي يؤثر على فرص التعليم للأطفال في جميع أنحاء العالم، تعيد العلامة التجارية الفاخرة للعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل Clé De Peau Beauté تأكيد التزامها بالدفاع عن تعليم الفتيات بإطلاق منحة برنامج “Power of Radiance Awards” لعام 2020 لتكريم النساء الملهمات الذين قدموا مساهمات غير عادية لتحسين حياة الفتيات من خلال التعليم. تمثل “Power of Radiance Awards” التي أُطلقت في مارس 2019 جزءًا من التزام العلامة التجارية Clé De Peau Beauté الخيري طويل الأجل بالدفاع عن تعليم الفتيات وتمكينهن. تقدر العلامة التجارية هذا العام الإنجازات الرائعة التي حققتها بينيتا شريسثا وبراتيكشا باندي، وهما شخصيتان بارزتان من نيبال قدمتا مساهمات استثنائية لتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) للفتيات في نيبال في مؤسستهما Women in STEM نيبال (WiSTEM Nepal).

