‫Clé De Peau Beauté تؤكد التزامها بتعزيز تعليم الفتيات في الوضع الطبيعي الجديد

تكريم امرأتين استثنائيتين قدمتا مساهمات لا تصدق في النهوض بتعليم الفتيات من خلال إطلاق منحة برنامج “Power of Radiance Awards” للعام الثاني

طوكيو، 12 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — بينما يتكيف العالم مع الوضع الطبيعي الجديد، يقف التعليم عند مفترق الطرق. في ظل الإغلاق العالمي وإغلاق المدارس الذي يؤثر على فرص التعليم للأطفال في جميع أنحاء العالم، تعيد العلامة التجارية الفاخرة للعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل Clé De Peau Beauté تأكيد التزامها بالدفاع عن تعليم الفتيات بإطلاق منحة برنامج “Power of Radiance Awards” لعام 2020 لتكريم النساء الملهمات الذين قدموا مساهمات غير عادية لتحسين حياة الفتيات من خلال التعليم. تمثل “Power of Radiance Awards” التي أُطلقت في مارس 2019 جزءًا من التزام العلامة التجارية Clé De Peau Beauté الخيري طويل الأجل بالدفاع عن تعليم الفتيات وتمكينهن. تقدر العلامة التجارية هذا العام الإنجازات الرائعة التي حققتها بينيتا شريسثا وبراتيكشا باندي، وهما شخصيتان بارزتان من نيبال قدمتا مساهمات استثنائية لتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) للفتيات في نيبال في مؤسستهما Women in STEM نيبال (WiSTEM Nepal).

لقد واجه في ذروة الوباء ، أكثر من 90٪ من طلاب العالم تعطل في تعليمهم*. كما تعرضت المجتمعات الضعيفة، مثل الفتيات لتهميش احتياجاتهم التعليمية نظرًا لقلة فرص إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة بها. وبغية بناء مستقبل أكثر إنصافًا لجميع الفتيات وإحداث تأثير إيجابي طويل الأجل على حياتهن ومجتمعاتهن، فيجب إيلاء الأولوية إلى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. يعين تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الفتيات في تمكينهن من الحصول على المهارات التي تساعد في تأمين وظائف في المستقبل، مما يسهم بدوره في تحسين الوكالة المالية والاكتفاء الذاتي.

تدرك Clé de Peau Beauté في ظل الوقت الذي يُفرَض فيه التباعد الاجتماعي على العالم، مدى الحاجة إلى الربط بين الأشخاص والأفكار التي تتخطى الحدود الثقافية والجغرافية. تسعى Clé de Peau Beauté بإطلاق منحة برنامج “Power of Radiance Awards” إلى إزالة عوائق التعليم التي أحدثها الوباء، والتي أثرت تأثيرًا سلبيًا على استمرارية التعلم، بغية جعل التعليم حقًا لكل طفل. وتماشيًا مع تدابير التباعد الاجتماعي العالمية، فقد عُقد برنامج “Power of Radiance Awards” السنوي الثاني افتراضيًا هذا العام. احتفل الحدث بالإنجازات المذهلة التي حققتها السيدة شريسثا والسيدة باندي وغيرهن من النساء الاستثنائيات من جميع أنحاء العالم اللاتي يواصلن الدفاع عن تعليم الفتيات في هذه الأوقات العصيبة. كما طرح وجهات نظرهن حول أهمية ضمان استمرارية التعليم في الوضع الطبيعي الجديد. وقد انضم إلى السيدة شريستا والسيدة باندي عارضة الأزياء والممثلة الإنسانية توني جارن؛ ورائدة الأعمال وصانعة المحتوى الرقمي كريسيل ليم؛ وعارضة الأزياء وحاملة لقب ملكة الجمال وإحدى أعضاء برنامج NASA Datanaut ومديرة Space Apps DC فيونغوالا أورايلي؛ فضلًا عن الشخصية التلفزيونية والممثلة شياكي هوران. كما تضمن البرنامج الافتراضي حلقة نقاش بين النساء الست والتي ركزت على أهمية وضع حلولًا هادفة لإلهام الجيل القادم من الفتيات من خلال التعليم وموضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وفي ختام الحدث الافتراضي، عُرض أيضًا بث مقاطع فيديو لفتيات صغيرات يشاركن أحلامهن وتطلعاتهن للمستقبل لترك إرثًا من الأمل للأجيال القادمة.

ذكرت السيدة شريسثا: “أعتقد أن تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هو مجموعة مهارات مطلوبة في القرن الحادي والعشرين”. “تستطيع الفتيات، من خلال التعرف على موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، الحصول على إمكانيات لا حصر لها للحصول على وظائف، وتحقيق قدرًا أكبر من الاستقلال، وإقامة علاقات أفضل مع مجتمعاتهن والعالم من حولهن. بفضل منحة برنامج “Power of Radiance Awards” التي تطلقها Clé de Peau Beauté، نقترب الآن خطوة واحدة من إحداث تغيير في نظام التعليم في نيبال وتحطيم القوالب النمطية بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”.

صرحّت السيدة باندي: “لقد أتاحت لنا منحة برنامج “Power of Radiance Awards” التي تطلقها Clé de Peau Beauté فرصة رائعة لمواصلة سعينا لتمكين الفتيات والنساء في نيبال. عندما بدأنا WiSTEM Nepal لأول مرة، كان لدينا وصول محدود وتواصل ووسائل مالية محدودة. لقد ساهمت منحة الجائزة بدورٍ فعال في دعم مبادراتنا لتوفير تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للفتيات المحرومات والريفيات في نيبال”.

ذكرت السيدة يوكاري سوزوكي، مديرة العلامة التجارية Clé de Peau Beauté “نؤمن فيClé de Peau Beauté أن مفتاح الوصول إلى عالم أفضل يكمن في إطلاق إمكانات الفتيات من خلال التعليم. تحتفي “Power of Radiance Awards” بقوة الأفراد الذين اتخذوا إجراءات يتمثل هدفها في إحداث تغييرًا إيجابيًا في مجتمعاتهم من خلال التعليم. نأمل من خلال تسليط الضوء على إشراق بينيتا شريسثا وبراتيكشا باندي في إلهام الآخرين للانضمام إلينا في تمكين الأجيال القادمة من الفتيات من خلال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات حتى يتمكنّ بدورهن أيضًا من تمهيد الطريق لإنشاء مجتمعًا أكثر إشراقًا ومساواةً وإنصافًا”.

سيتم تمويل منحة برنامج “Power of Radiance Awards” من المبيعات العالمية لمنتجThe Serum من Clé de Peau Beauté.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة: https://www.cledepeau-beaute. com/int/powerofradiance-2020. html .

*مصدر المعلومات: اليونسكو

( https://en.unesco.org/covid19/ educationresponse/ globalcoalition (

نبذة عن Clé de Peau Beauté

تأسست Clé de Peau Beauté، العلامة التجارية العالمية الفاخرة على يد شركةShiseido Cosmetics، في عام 1982 بوصفها التعبير الأمثل عن الأناقة والعلوم. تعني Clé de Peau Beauté مفتاح جمال البشرة. تتمثل فلسفة العلامة التجارية في إطلاق العنان لقوة إشراق المرأة بالاستفادة تقنيات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة المتطورة من جميع أنحاء العالم. لقد رسخت Clé de Peau Beauté، التي تسترشد بحس جمالي رائع وذكاء دائم، منتجاتها بالعصرية والسحر والدينامية لتبرز بوصفها شركة رائدة في مجال تحقيق إشراقًا رائعًا للغاية ينبع من الداخل. وتتوفر في 20 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم.

الموقع الرسمي لـClé de Peau Beauté : www.cledepeau-beaute.com

الصفحة الرسمية لـClé de Peau Beauté على إنستجرام : https://www.instagram.com/ cledepeaubeaute/

ملاحظات للمحررين:

نبذة عن بينيتا شريسثا ( Binita Shrestha )

بينيتا شريسثا هي مهندسة تقنية معلومات ومُعلمِّة ورائدة أعمال اجتماعية. لقد تمكنت هي وفريقها على مدار السنوات الخمس الماضية من ريادة زخم كسر القوالب النمطية الموجودة في المجتمع حول وظائف STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات) والحوسبة للفتيات اليافعات في نيبال من خلال قيادة مختلف برامج محو أمية STEM لتقليص الفجوة الملحوظة بين الجنسين. وإيمانًا منها بهذه القضية، فقد أشرفت على العديد من المشروعات الخيرية التكنولوجية الناجحة، بما في ذلك الشراكة بين WiSTEM Nepal واليونيسف وهيئة الاتصالات النيبالية.

نبذة عن براتيكشا باندي ( Pratiksha Pandey )

براتيكشا باندي هي مهندسة إلكترونيات واتصالات. لقد كرست حياتها المهنية لتحطيم القوالب النمطية للجنسين وتشجيع النساء على الجلوس في مقدمة الفصل الدراسي ومتابعة شغفهن بالتعلم والمعرفة بفخر. تجري السيدة باندي، بصفتها مديرةWiSTEM Nepal، ورش عمل حول الترميز والإلكترونيات والتصميم التي تساعد في إلهام الجيل القادم من الفتيات للالتحاق بوظائف STEM. وهي تعمل أيضًا مرشدةً لـ 1000 فتاة و 1000 برنامج مستقبلي من قِبَل أكاديمية نيويورك للعلوم.

نبذة عن توني جارن ( Toni Garrn )

هي عارضة أزياء عالمية وإنسانية وإحدى الوجوه الشهيرة لدى Clé de Peau Beauté، وأيضًا سفيرة حملة Plan International العالمية التي تُدعى “Girls Get Equal”، وهي حركة دولية تهدف إلى تعزيز حقوق الفتيات.

نبذة عن كريسيل ليم ( Chriselle Lim )

كريسيل ليم هي إحدى أكثر منشئي المحتوى نجاحًا في العالم والنجوم الرقمية العملاقة. وتُمثل ليم، بفضل المحتوى الذي تدونه على Chriselle Factor، نموذجًا يُحتذى به للنساء في كل مكان للمساعدة في التوفيق بين حيواتهم الملئية بالأشغال. وتجسد ليم من خلال BÜMO، إحدى المجتمعات الرقمية والمادية التي أنشأتها سعيًا لتسهيل حياة الآباء المشغولين قليلاً، وأخلاقيات عملها المذهلة ودوافعها الشخصية وموهبتها الإمكانيات اللانهائية للفتيات في كل مكان.

نبذة عن فيونغوالا أورايلي ( Fionnghuala O’Reilly )

فيونغوالا أورايلي هي إحدى النساء اللاتي تجسد جوهر قوة تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والإمكانيات اللانهائية التي يمكن أن تقدمها للمرأة. وقد تخرجت في جامعة جورج واشنطن وتعمل مهندسة. لقد اتخذت من إنجازاتها التي حققتها في مجال الهندسة الذي يهيمن عليه الذكور إلى حد كبير دليلًا على كيفية تمكن المرأة من اختراق الأسقف الزجاجية. وفي العام الماضي، أطلقت #ReachForTheStars، وهي حملة ناجحة للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على النساء والتنوع في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

نبذة عن شياكي هوران ( Chiaki Horan )

لقد أصبحت شياكي هوران، التي وُلدت في طوكيو ونشأت فيها، إحدى الشخصيات المهمة لدى وسائل الإعلام اليابانية، بصفتها شخصية وممثلة تلفزيونية. وقد دفعتها نشأتها الدولية، حيث وُلدَت من أب إيرلندي وأم يابانية، إلى تطوير اهتمامها بالثقافة الغربية، مما دفعها إلى دراسة الأدب الإنجليزي في جامعة أوياما جاكوين الشهيرة في طوكيو وحصولها على جائزة تقديرًا لدراساتها الدؤوبة. كما أصبحت، بفضل شخصيتها الإعلامية الصريحة، مذيعة منتظمة للأخبار التلفزيونية التجارية في TBS (تلفزيون طوكيو الإذاعي) تقدم مجموعة متنوعة من الموضوعات تتراوح بين السياسة والأحداث الثقافية، وباتت مصدر إلهام للفتيات الصغيرات لعرض كيفية تطوير تفكيرهن النقدي.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1283521/2020_Power_of_ Radiance_Awards.jpg