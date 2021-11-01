‫CGTN: مبادرة العمل العالمية 2021 – مشروع الأرض

بكين، 3 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — تغير المناخ هو التهديد الأكبر في عصرنا. فقد أصبحت درجات الحرارة الحارقة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والعواصف المميتة، أكثر شيوعاً بينما يتصارع العالم مع تأثيرها.

تطلق مجموعة الاعلام الصينية حدثًا خاصًا لتسليط الضوء على مخاطر أزمة المناخ من خلال نظرة متعمقة على الكارثة المتصاعدة، والسباق مع الزمن لايجاد أفكار وحلول جديدة، ودور زعماء العالم وكذلك شباب اليوم.

اليوم الأول سيركز على الصورة الكبيرة. سوف ندرس تأثير تغير المناخ ونسلط الضوء على أهداف الصين في التعامل مع تغير المناخ وتصرفاتها لتحقيق النمو الأخضر من خلال نهج متعدد الأطراف.

سوف يلقى شن هاى شيونغ رئيس المجموعة كلمة استهلالية ومن المتوقع ان يؤكد على اهمية دور وسائل الاعلام في مواجهة تغير المناخ. سوف يجيب تشين قانغ السفير الصينى لدى الولايات المتحدة على اسئلة حول تغير المناخ والحاجة إلى التعاون الصينى الامريكى.

سيتضمن اليوم الأول أيضًا كلمات رئيسية يلقيها قادة عالميون، بما فيهم رئيس سيراليون، حيث يحث فيها العالم على تبني نهج متعدد الأطراف لإيجاد حلول. سوف تعرض رئيسة وزراء ايسلندا كاترين ياكوبدوتير النجاح الذي حققته بلادها في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

سنستمع أيضًا إلى وزيري البيئة في إكوادور ومصر، ومسؤولين كبار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

على مدى الأيام الخمسة المقبلة، سيناقش “الدليل العالمي لتغير المناخ لعام 2021” الوضع الراهن والتحديات التي تواجهها الاستجابة العالمية لتغير المناخ في خمسة مجالات محددة، بما في ذلك “الأثر الفعلي لتغير المناخ على البيئة العالمية”، و”أهمية التنوع البيولوجي”، و”مسؤولية وسائط الإعلام”، و”الإجراءات الفردية”، و”مسؤوليات الشباب وأدوارهم”.

وكجزء من هذا الحدث، سنعرض أول سلسلة وثائقية من خمس حلقات بعنوان “ساعة الصفر”، تتناول تأثير أزمة المناخ في مختلف أنحاء العالم. سوف نسمع من الشباب الذين يطرحون الأفكار والحلول للتخفيف من آثار تغير المناخ.

على مدى خمسة أيام، ستتبع الحلقة الوثائقية البرنامج الخاص على أساس يومي. سيحمل اليوم الأول عنوان “تغير المناخ في الصين” وسيلقي الضوء على الجهود التي تبذلها الصين لتصبح متعادلة من حيث الأثر الكربوني في أقل من 40 عامًا. كما سنعرض إبتكارات وحلول خلاقة تضم طلبة صينيين في جميع أنحاء العالم يطورون أساليب جديدة للصحارى الخضراء ومعالجة الجفاف وجسر الفجوات بين الحكومات والثقافات.

لمشاهدة البث المباشر للبرنامج في الوقت الفعلي، يرجى النقر فوق https://www.cgtn.com/tv

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://america.cgtn.com/ gai/gai.html

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1676503/CGTN.jpg