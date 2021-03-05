‫Cantourage تشارك FarmaGrowers لجلب أول قنب طبي جنوب أفريقي إلى ألمانيا

· وقعت كلا من Cantourage وFarmaGrowers اتفاقًا لجلب جينات جديدة ومبتكرة إلى الأسواق الطبية

· يُزرع المنتج الجنوب أفريقي باستخدام نظام نمو نباتي معقد يعتمد على المستشعر وخالي من التربة مما يؤدي إلى إنتاج فعال ومتوافق مع علم الوراثة عالي الكفاءة.

· ستنضم FarmaGrowers إلى منصة الوصول السريع الخاصة ب Cantourage، ومن المتوقع ظهور المنتجات الأولى في الصيدليات الألمانية بحلول نهاية العام.

برلين،1 أكتوبر / تشرين أول 2021/PRNewswire/ — وقعت اليوم رواد القنب الطبي Cantourage ، وشركة الزراعة FarmaGrowers الكائنة في جنوب أفريقيا اتفاقًا لتوريد منتجات زهورالقنب الطبي الجنوب إفريقي إلى الصيدليات الألمانية.

تعني الاتفاقية أن العدد الحالي المتزايد الذي يتخطى أكثر من 128.000 مريض 1 سيتاح لهم الوصول إلى منتجات زهور القنب الجافة الطبية للمرة الأولى.

منذ يونيو 2021، استخدمت Cantourage منصة الوصول السريع الخاصة بها لتقديم سلالات القنب الطبي من كلا من جامايكا، وأورجواي إلى صيدليات ألمانيا. تتضمن المنصة استخدام عمليات واسعة النطاق ذات ملكية مسجلة لتقليل الحمل الميكروبي للقنب المستورد دون استخدام التعرض للإشعاع- ومن ثم ضمان توريد مستمر للمنتج مع الحفاظ على مظهر طبيعي لمنتجات القنب الطبي.

وتتم زراعة المنتج الجنوب أفريقي الجديد في مرافق FarmaGrowers الداخلية المراقبة بيئيًا، والتي أنشأها مورد إدارة المحاصيل الجنوب أفريقي GreenZone. تعزز FarmaGrowers إنتاجها من القنب الطبي من خلال تطبيق AEtrium– وهو نظام نمو نباتي يعتمد على المستشعر وخالي من التربة من المورد الزراعي في كالفرونيا شركة AEssense

علق فيليب شيتر- الرئيس التنفيذي لشركة Cantourage قائلًا: “إن شراكتنا مع FarmaGrowers تعتبر علامة فارقة حقيقة، ونفخر بقدرتنا على جلب القنب الطبي الأفريقي إلى ألمانيا. نعمل بجد منذ انطلاق منصتنا الجديدة في يونيو لضمان أن السوق الأوروبي يمكن فتحه بسرعة لأنواع جديدة من المنتجات التي يمكن ان تقدم فوائد أحدث وأوسع للمرضى في ألمانيا والاتحاد الأوروبي. نرغب في شكر شركاءNICE للمساعدة في إنشاء شراكتنا مع

FarmaGrowers

وأضاف ماريو ماريس- المدير التنفيذي ومؤسس FarmaGrowers: “عملت FarmaGrowers بجد بشكل استثنائي خلال السنوات القليلة الماضية لتطوير القنب الطبي عالي الجودة باستخدام أدوات زراعة مستدامة. ونشعر بالحماس الشديد لقدرتنا على جلب هذه المنتجات للمرضى والصيدليات في أوروبا بفضل التعاون مع Cantourage، كما نتطلع إلى تعزيز العلاقة والمساعدة في ضمان حصول العدد المتزايد من المرضى داخل ألمانيا على احتياجاتهم من المنتج من جنوب أفريقيا”

تأسست شركة FarmaGrowers المملوكة للعائلة عام 2019 في بريتس، وهي مدينة ريفية في مقاطعة شمال غرب جنوب أفريقيا، وهي متخصصة في زراعة وتصنيع وتصدير القنب الطبي. وتستفيد FarmaGrowers من المناخ المعتدل المشمس الموسمي في جنوب أفريقيا، ومتوسط ساعات النهار التي تشهد سطوع الشمس لإنتاج قنب طبي عالي الجودة مستدام بيئيًا.

[1] المصدر: موقع شركاء المنع، 5/مارس/2021 https:// prohibitionpartners.com/2021/ 03/05/german-government- answers-medical-cannabis- questions/

نبذة عن Cantourage GmbH

تُعد Cantourage شركة قنب طبي أوروبية رائدة تأسست الشركة التي مقرها برلين عام 2019 على يد رواد الصناعة الدكتور فلوريان هولزابفيل ونورمان روتشولتظ، وباتريك هوفمان، وتمكن Cantourage المنتجين حول العالم من جلب منتجاتهم للسوق الأوروبي المتنامي والمربح بسرعة وبأسعار رخيصة، مع ضمان وتعزيز تطوير أعلى معايير الجودة الأوروبية، وتقدم المنتجات في جميع قطاعات السوق ذات الصلة: الزهور المجففة، والمستخلصات، والدرونابينول.

نبذة عن FarmaGrowers

شركة كبيرة مملوكة للعائلة لزراعة الخضروات تقع في بريتس، جنوب أفريقيا. وحاليًا، تُعد مورد إنتاج معتمد من حيث الممارسات التصنيعية الجديدة، والممارسة الزراعية السليمة للقنب الطبي للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. فيديو إنتاج FarmaGrowers متاح هنا . لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www. farmagrowers.co.za/ .