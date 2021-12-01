‫Azentio تفوز بخمس جوائز خلال حفل توزيع جوائز الإبتكار العالمي في مجال التكنولوجيا الماليّة لعام 2021 من موقع IBS Intelligence

تكريم عمليات تنفيذ الحلول المبتكرة لدى Tata Mutual Fund وMurabaha Marena وAlkhaleej Bank وQuara Finance وEmkan Finance

سنغافورة في21كانون الأول/ديسمبر2021 – يسرّ شركة Azentio Software، الشركة الرائدة في توفير حلول البرمجيات مقرها سنغافورة والمملوكة بالكاملمن قبل صناديق إستثمارية تديرها Apax Partners، أن تعلن عن فوزها بخمس جوائز خلال حفل توزيع جوائز الإبتكار العالمي في مجال التكنولوجيا الماليّة لعام 2021 من موقع IBS Intelligence. ويسعى برنامج الجوائز المرموقة هذا إلى تكريم المصارف والمؤسسات المالية والرّواد في مجال التكنولوجيا لتميزهم في إحداث تأثيرات إجابية من خلال تنفيذ ابتكارات التكنولوجيا في الخدمات المصرفية.

برزت IBSi كشركةً عالميةً رائدةً في مجال الأخبار المستقلة والمتعمقة والأبحاث والتحليلات والاستشارات في سوق التقنيات المالية، حيث أطلقت جوائز الابتكار في مجال التكنولوجيا الماليّة للاحتفاء بأفضل مزودي الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية عالميًا، إذ تقدم هذا العام 199 طلباً من 48 دولة للتنافس على المراكز الأولى عن 30 فئة مختلفة.

علّق مدير التحرير في موقع IBS Intelligence، روبن أملوت، مهنئًا: “يسرني أن أشيد بأداء Azentio المثالي في حفل الجوائز هذا بنسخته الثالثة، فقد حققت على مدار السنين نموًا استثنائيًا تُوّج بنيلها 5 جوائز عن فئات مختلفة، ما عجز عنه الكثيرون في ظل هكذا منافسة محتدمة”.

ونوّه الرئيس التنفيذي لـAzentio، طوني كينيير، قائلاً: “نحن نعتزّ بهذه الجوائز المرموقة، لاسيما أننا وضعنا أهدافًا عالية السقف لعام 2021، فبرزنا كشريكًا استراتيجيًا لكثير من عمليات التنفيذ الرئيسية لدى مؤسسات مالية بارزة. وأثنى هذا الانجاز على التزامنا في تعزيز الابتكار وإصرارنا على دفع عملائنا نحو التحول الرقمي في عملياتهم المصرفية”.

وكانت الجوائز التكريمية كالتالي:

· جائزة أفضل عملية تنفيذ لإدارة الصناديق والاستثمار تكريمًا لتطبيق MFund Plus™ لإدارة الثروات والأصول الأكثر تأثيراً لدى Tata Mutual Fund في الهند.

· جائزة أفضل عملية تنفيذ للخدمات المصرفيّة الإسلامية تكريمًا لتطبيقKastle™لحل الإقراض الشامل الأكثر تأثيراً لدىFinance Murabaha Marena في المملكة العربية السعودية.

· جائزة أفضل عملية تنفيذ للخدمات المصرفيّة الإسلامية تكريمًا لأفضل تطبيق لمنصة iMAL للخدمات المصرفية الإسلامية الأساسية لدى Alkhaleej Bank في السودان.

· جائزة المبادرة الفعالة للمعاملات الرقمية واللاورقية تكريمًا لتطبيقKastle™لحل الإقراض الشامل الأكثر تأثيراً لدى Quara Finance في المملكة العربية السعودية.

· جائزة النموذج الأكثر ابتكارًا لواجهة برمجة التطبيقات والخدمات المصرفية المفتوحة تكريمًا لتطبيقKastle™لحل الإقراض الشامل الأكثر إبداعاً لدى Emkan Finance في المملكة العربية السعودية.

لمحة عن Azentio

تࣳوفر Azentio Software حلولاً برمجيةً تتصف بالمهام الحرجة الخاصة بالقطاع المصرفي، كما تقدم خدمات مالية وتأمين متنوعة. لدى Azentio أكثر من 800 عميل في أكثر من 60 دولة مع فريق عمل يضم أكثر من2,000 موظف ولها مكاتب في 9 دول حول العالم.

شركةPrivate Limited Azentio Software مملوكة بالكاملمن قبل صناديق إستثمارية تديرها Apax Partners.

لمحة عن IBS Intelligence

IBS Intelligence (IBSi) هي المصدر الموثوق للأخبار المستقلة والمتعمقة والأبحاث والتحليلات والاستشارات في سوق التقنيات المالية، إذ اتسعت قاعدة عملائها حول العالم على مدى 30 عامًا مع سجل حافل بالإنجازات. وتفخر الشركة بأن تكون في طليعة شركات التحليلات والمعيار الأهم لأداء مبيعات مزوّدي التكنولوجيا المصرفية، إذ تغطي أكثر من 400 مزوّد للتكنولوجيا المصرفية والمالية حول العالم.

للتواصل الإعلامي:

دانييل كرم

danielle.karam@azentio.com