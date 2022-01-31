‫ATFX: العلامة التجارية الأكثر موثوقية لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 يناير 2022 /PRNewswire/ — منحت The Business Fame مؤخرًا لقب ‘العلامة التجارية الأكثر موثوقية 2021’ إلى ATFX تقديرًا لنموذج التداول المبتكر الذي تقدمه، جنبًا إلى جنب مع الالتزام الصارم بمتطلبات كفاية رأس المال وتقديم تجربة متميزة للمستخدم.

في ظل الانتشار المتسارع لفيروس كوفيد-19، لم تعد هناك صناعة مُحصنة من أثار الجائحة. وفي إطار هذه الأجواء غير المريحة، يواصل قطاع الخدمات المالية تغيير أنماط التداول التقليدية من خلال تطوير تقنيات جديدة للتداول عبر الإنترنت وتبني استراتيجيات البيع الذكية وخدمة العملاء عن بُعد. وكشركة رائدة على مستوى الصناعة، نجحت ATFX في دمج ثقافة الابتكار ضمن منظومة أعمالها، وهو ما سمح لها بالتميز والتفرد رغم المنافسة الشرسة في السوق.

فازت ATFX بالعديد من الجوائز المرموقة، وهو النهج الذي استمر في 2021. حصلنا على 14 جائزة في 2021، بما في ذلك ‘أفضل 10 علامات تجارية في 2021’، ‘أهم 10 علامات تجارية مؤثرة في 2021′ و’أفضل وسيط MT4’. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكريم الأخير الذي حصلنا عليه من The Business Fame يؤكد مرة أخرى على مصداقية الانجازات التي حققتها ATFX خلال العام الماضي.

واستشرافًا للمستقبل، ستواصل ATFX ابتكار تقنيات جديدة للحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في أوساط الصناعة. وعلاوة على ذلك، سنواصل الارتقاء بتجربة العميل وبيئة التداول، لنعزز مكانتنا كواحدة من أفضل وسطاء الفوركس في العالم حتى نظل جديرين بثقة عملائنا.

ATFX هي وسيط فوركس وعقود الفروقات الحائز على جوائز مع وجود عالمي يقدم دعم العملاء بأكثر من 15 لغة. مع أكثر من 300 أصل مالي قابل للتداول ، بما في ذلك أزواج العملات والمعادن النفيسة والطاقة ومؤشرات أسواق الأسهم وأسهم كبرى الشركات العالمية المتداولة كعقود الفروقات ، تخضع ATFX للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) في قبرص. ATFX مرخصة من لجنة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس ، ومسجلة من قبل هيئة الخدمات المالية (FSA) في سانت فنسنت وجزر غرينادين.

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