‫AppGallery تعمل على تعزيز الصحة المالية من خلال الابتكار واستكشاف قدرات الخدمات المصرفية المفتوحة مع الشركاء

انضم إلى المتحدثين بريت كينج، مؤلف كتاب The Rise of Technosocialism والمضيف رقم 1 للمدونة الصوتية عن التقنية المالية Breaking Banks، تناولت سيري جـ. بورسوم التغييرات الأخيرة في سلوك المستهلك التي أدت إلى زيادة الطلب على الملاءمة. نظرًا لأن عام 2020 قد شهد قفزة بنسبة 45% في استخدام التطبيقات المصرفية، فقد سلط هذين الشخصين الضوء على إمكانات المطورين.

