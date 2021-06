‫AM General تُوقِّع مذكرة تفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية من أجل إقامة شراكة استراتيجية في مجال السيارات

تقوم AM General بتصميم وهندسة وتصنيع وتوريد ودعم المركبات المتخصصة للعملاء العسكريين والتجاريين في جميع أنحاء العالم. ومن خلال أعمالها العسكرية، تشتهر الشركة على نطاق واسع بأنها الشركة الرائدة عالميًا في التصميم والهندسة والتصنيع والدعم اللوجستي للمركبات التكتيكية العسكرية، حيث قامت بإنتاج واستدامة أكثر من 300000 مركبة في أكثر من 70 دولة. تتمتع AM General بخبرة واسعة في تلبية الاحتياجات المتغيرة للصناعات الدفاعية والسيارات، بدعم من موظفيها في المنشآت الرئيسية في إنديانا وميشيغان وأوهايو، وقاعدة الموردين القوية التي تمتد عبر 43 ولاية. يُرجى الاطلاع على مزيد من المعلومات حول AM General على www.amgeneral.com .

ساوث بند، إنديانا، 22 يونيو 2021 — /PRNewswire/ قامت شركة AM General -وهي مزود عالمي للمركبات التكتيكية العسكرية وأنظمة التنقل- بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية (MoMP) لتسهيل تطوير مصر لصناعة السيارات العسكرية المحلية الخاصة بها. وستؤسس الشراكة طويلة الأمد نهجًا مرحليًا للتحقيق في الطرق التي يمكن من خلالها لـ AM General التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتطوير وبناء مركبات تكتيكية داخل البلاد.

