‫Agenda Show يدخل في شراكة مع droppTV ليقدما تجارب عروض موسعة وشاملة

نيويورك، 21 مايو 2021 /PRNewswire/ — يسر Agenda Show وdroppTV أن يعلنا عن شراكة لإدخال إمكانيات جديدة إلى عروض الأزياء التجارية المشتركة بين الشركات من Agenda والمهرجان الموجهة من الشركات للعملاء. ستقدم هذه الشراكة لمشتري التجزئة والمستهلكين تجربة أكثر شمولاً للعلامات التجارية وتقدم منصة للتجارة الإلكترونية تتيح إمكانية التسوق من داخل أي محتوى بث لوسائط متعددة مباشرةً. تعمل منصة droppTV على الجمع بين البث الترفيهي والتجارة والمحتوى – مما يقدم نموذجًا تجاريًا جديدًا: “shopatainment.”

ستتضمن الميزات الرئيسية في الشراكة:

إمكانيات موسعة للواقع الافتراضي والمعزز ستؤدي إلى توسيع انتشار فعاليات البث المباشر من Agenda ، مما يقدم تجارب ميدانية جديدة ويوسع الوصول إلى العلامات التجارية غير القادرة على الحضور فعليًا

، مما يقدم تجارب ميدانية جديدة ويوسع الوصول إلى العلامات التجارية غير القادرة على الحضور فعليًا فرصة للعلامات التجارية التي تعرض منتجاتها لدى Agenda لتتعاون مع المواهب الموسيقية والشخصيات المؤثرة عن طريق الاندماج مع منصة dropp والانخراط في تجربة جديدة وجذابة للتجارة الإلكترونية من خلال وسائط البث

لتتعاون مع المواهب الموسيقية والشخصيات المؤثرة عن طريق الاندماج مع منصة والانخراط في تجربة جديدة وجذابة للتجارة الإلكترونية من خلال وسائط البث إن تجارب الواقع المعزز في فعاليات Agenda لشهر أغسطس في لاس فيغاس وأتلانتك سيتي تبين قوة التعاون وتقدم تجربة هجينة خلال فعاليات الحضور المباشر

لشهر أغسطس في لاس فيغاس وأتلانتك سيتي تبين قوة التعاون وتقدم تجربة هجينة خلال فعاليات الحضور المباشر سيتم عرض حالات تعاون بين الفنانين الجدد والعلامات التجارية في الفعاليات المباشرة وسيتم إطلاق أحدث مقاطع الفيديو الموسيقية على مستوى منصة droppTV

عمليات إطلاق المنتجات الأولى من نوعها عبر Agenda تضفي حيوية على تجارب الثقافة وأنماط الحياة والأزياء

معلومات عن Agenda :

Agenda (www.agendashow.com) تتمتع بسمعة راسخة منذ زمن باعتبارها إحدى العلامات التجارية الأكثر تنوعًا وابتكارًا للعروض التجارية لأزياء أنماط الحياة في العالم. تمثل Agenda منذ عام 2003 وجهة للعلامات التجارية وتجار التجزئة ليجتمعوا وسط بيئة عروض مبتكرة وفعاليات جذابة. تخضع Agenda لملكية وإدارة شركة AZTQ(www.aztq.com) تقدم شركة AZTQ ـ التي يقع مقرها في تورنتو ـ إمكانيات تتراوح بين إدارة المعارض وتصميم الفعاليات المباشرة وتنفيذها، مع تقديم تجارب مؤثرة للعملاء والحضور.

معلومات عن droppTV :

droppTV (https://www.dropp.tv) منصة بث تتيح إمكانية التسوق وتجمع بين الموسيقى والثقافة والأزياء والشخصيات المشهورة، وتتيح للفنانين إمكانية ابتكار متاجر افتراضية تنبثق عبر مقاطع الفيديو الخاصة بموسيقاهم لكي يتمكنوا من بيع منتجات ملابسهم الخارجية التجارية الحصرية والمميزة. إنه مستقبل التجارة المستندة إلى المحتوى التي تستخدم منتجات التجزئة التقليدية وعارضي الأزياء المصورة وتجمع بينهم لابتكار شيء جديد للوصول إلى المستهلكين المتعطشين للأزياء الجديدة وتقوم على فكرة “رأيتها. أريدها. أشتريها”. تُعتبر منصة droppTV ملاذًا لكل من الفنانين والعلامات التجارية للوصول إلى مجتمعاتهم وجذب الاهتمام عن طريق التواصل مع “الجمهور” المحدود من شديدي الاهتمام بالأزياء.

روابط ذات صلة

https://www.agendashow.com

https://www.dropp.tv