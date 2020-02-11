‫53 ويست 53، أول ناطحة سحاب سكنية من تصميم جان نوفيل في مدينة نيويورك تعلن عن توفر الإشغال الفوري فيها

نيويورك، 10 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة هاينز، بمعية مجموعة بونتياك لاند السنغافورية ومجموعة استثمارات غولدمان ساكس، اليوم عن بدء اختتام أعمال التملك في ناطحة سحاب 53 ويست 53، المبنى السكني الذي طال توقعه ويبلغ ارتفاعه 1050 قدما المطلة على متحف الفن الحديث، وأن السكان يعيشون في هذا المبنى.

وإذ تم تصميمها على يد المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل الحائز على جائزة بريتزكر والهندسة المعمارية الداخلية من ثيري ديسبونت، يضم مبنى 53 ويست 53 145 وحدة سكنية تتراوح أحجامها من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، بما في ذلك منازل كاملة الطوابق وبنتهاوس دوبلكس مع مصاعد خاصة. تصميم المبنى المستدق الأطراف والنظم الهيكلية المكشوفة التي تميز تصميمات نوفيل، المعروفة باسم “دياغريد”، يعني أن تصميم كل مسكن هو تصميم فريد من نوعه. تتراوح أسعار عرض هذه المساكن بين 3.5 مليون دولار للشقة من غرفة نوم واحدة إلى 63.82 مليون دولار للبنتهاوس الدوبلكس المكون من أربع غرف نوم.

وقال ديفيد بينيك، المدير الإداري في شركةهاينز: “يتمتع المقيمون والمشترون في المستقبل الآن بفرصة فريدة من نوعها للعيش في تحفة معمارية رفعت بحق عتبة مستوى الحياة الفاخرة في مانهاتن“.

تتميز مطابخ تييري ديسبونت المصممة خصيصًا بالبلاط الرخامي الكلاسيكي الشفاف والخزف الرخامي وخزائن من الزجاج الأبيض المطلي مع تفاصيل مصنوعة من النيكل المصقول في إيطاليا من قِبل مولتيني آند سي. الكاونتر توبس مصنوعة من الرخام المصقول الملمع والجزر بالأطراف غير البارزة تكمل ثلاجات ساب زيرو المدمجة بالكامل وأفران ميلي والطباخات غير البارزة. تتميز جميع الوحدات السكنية في 53 ويست 53 بأبواب من خشب الجوز مصممة بأناقة في جميع أنحائها مع أجهزة برونزية مصممة خصيصًا، مستوحاة من صورة ظلية مميزة للبرج، وهي من إنتاج شركة إي آر بتلر أند كو وتشمل نوافذ ثلاثية من الأرض إلى السقف، والتي تقلل من الضوضاء الخارجية وتغيرات درجة الحرارة، وتوفر الخصوصية الصوتية.

يتميز 53 ويست 53 بالميزة الفريدة التي تتمثل في الاندماج في الحرم الحضري المتميز معماريا لمتحف الفن الحديث. هناك ثلاثة مستويات جديدة للمعرض مفتوحة الآن داخل قاعدة المبنى، يتم الوصول إلى كل منها من مساحات العرض الموجودة في المتحف والمتصلة بها. يتلقى المقيمون عضويات مصادقا عليها من متحف الفن الحديث، والتي تشمل توفير إمكانات المبنى لاستضافة المناسبات الخاصة في حديقة النحت الشهيرة في المتحف.

وسائل الراحة والخدمات الكاملة والموظفون ترفع من مستوى المعيشة في 53 ويست 53. يشتمل المركز الصحي، الذي تديره شركة ذا رايت فيت، على مسبح بطول 65 قدمًا ومسبح غطس بارد وحوض استحمام ساخن مع حدائق عمودية بجانب المسبح مصممة من قبل خبراء نباتيين فرنسيين مشهورين باتريك بلان، وكذلك ملعب الاسكواش النظامي. يضم الطابقان 46 و 47 صالة مزدوجة الارتفاع مع إطلالات شاملة وغرفة طعام رسمية خاصة تطل على سنترال بارك، ويتمتع السكان أيضًا بخدمة تناول الطعام في المنزل من المطعم الموجود في المبنى. تشمل المرافق الأخرى مكتبة وجناحأوينولوجي مزدوج الارتفاع لتذوق النبيذ وأقبية تخزين النبيذ التي يتم التحكم فيها بدرجة الحرارة المتاحة للشراء وغرفة عرض خاصة وغرفة ألعاب للأطفال وتخزين خاص متاح للشراء. لوبى المبنى الذى يعمل على مدار 24 ساعة، والمصمم بلوحة من خشب البلوط، الرخام، المرمر، البرونز والأوراق الذهبية، يضم مداخل خاصة في كلا الشارعين 53 و 54.

للحصول على معلومات إضافية أو لجدولة موعد خاص للزيارة، يرجى الاتصال بمجموعة كوركوران صنشاين للتسويق على 212.688.5300 أو زيارة: www.53W53.com

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فيليب راميريز

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