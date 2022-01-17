‫5 مواضيع نتطلع إليها في مؤتمر ستيب 2022

نحتفل بعالم جديد من خلال أحدث التقنيات التي ستشكل مستقبلنا بالشراكة مع مدينة دبي للإنترنت، المركز الرائد في المنطقة لشركات التكنولوجيا والمواهب

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ —

بينما نشاهد العالم يتطور ونتأمل مكانتنا في مشهد رقمي جديد، سيجلب مؤتمر شركة ستيب كبار الخبراء إلى دبي لاستكشاف ومناقشة المستقبل مع أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي الثوري وWeb3.

لقد حددنا 5 مواضيع نتطلع إليها في المؤتمر هذا العام كما يلي:

1.إن مؤتمر هذا العام فريد من نوعه لأنه يتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لنا. ستحتفل شركة ستيب بمجتمع الشركات الناشئة والمستثمرين ومسرّعات وشركات الاعمال والحكومات. خلال هذا العقد، شهدت شركة ستيب على عدد قليل من الشركات الناشئة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، مثل كريم وسوق وكيتوبي. إن سعي جيل الشباب لكي يصبحوا من ضمن رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يسبق له مثيل، مما يجعل هذا العقد القادم مشوّقًا للغاية.

2.شكلت تقنية Web3 موضوعًا ساخنًا طوال النصف الثاني من عام 2021 حيث أنه من المفترض أن تحل هذه التقنية مكان الإنترنت كما نعرفه. في مؤتمر ستيب هذا العام في مدينة دبي للإنترنت، سنبحث في العالم التحويلي للإنترنت، والعالم الافتراضي (ميتافيرس) وعالمنا الرقمي الجديد. وستتناول المواضيع التي سنناقشها هذا العام أمورًا مبتدعة ستساعدنا على فهم المشهد الجديد ومكانتنا فيه. سنتطرّق في النقاشات الى تقنيات Web3 وبلوكتشين التي تبدو للوهلة الأولى وكأنها تشير الى نفس التقنية مع اختلاف الأسماء. ان تقنية بلوكتشين هي عبارة عن قاعدة بيانات لا تديرها شركة بمفردها بل يقودها العديد من الأشخاص، مما يجعلها قاعدة بيانات من نظير الى نظير وبالتالي لا مركزية. بالمقابل، تؤثر تقنية بلوكتشين بشكل كبير على كيفية تخزين الملكية والقيمة ونقلهما – كل شيء من العملات والعقود إلى ملكية العناصر المادية أو الرقمية. فماذا يعني هذا بالنسبة لك؟ سنساعدك في الإجابة على هذه الأسئلة في شهر فبراير 2022 في مؤتمرنا مع متحدثين مشهورين عالميًا.

3.سوف نبحث أيضًا في الNFTsالمعروفة أيضًا باسم العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال. وقد احتلّ هذا الموضوع تطبيق تويتر وكلوب هاوس، ولكن الكثير منا لا يفهمون كيف يمكننا الاستفادة منه ومن أين نبدأ. باختصار، تشكّل الNFTs عملات رمزية مميزة وفريدة مرتبطة بالمزايا الرقمية أو المادية التي توفر دليلًا على الملكية. ويقصد بكلمة غير قابل للاستبدال ببساطة أنه لا يمكنك تداول الصنف بشيء آخر مثلما تفعل مع البيتكوين. وتعتبر العملات الرمزية شكلًا من أشكال العقد الذكي المخزن على منصة بلوكتشين التي تضمن الملكية. بخلاصة القول، ستغير العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال الطريقة التي نصادق بها على الأصول الرقمية (وأحيانًا المادية) ونقيمها ونمتلكها وننقل ملكيتها.

4.نتساءل جميعًا إلى أين يذهب العالم وتهدف المناقشات في مؤتمر ستيب لعام 2022 الى محاولة تسليط الاضواءعلى هذه الأسئلة. وفيما يتصدّر الميتافيرس الأخبار العالمية، سنتفحّص نحن أيضًا الفكرة الأساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي. نعم، نحن جميعًا على تواصل جيد ومثمر اذ نستخدم المنصات التي تساعد على جعل حياتنا اليومية وأعمالنا أسهل في إدارتها وتطورها بل حتى على جعل العالم مكانًا أفضل. فنحن ننظر في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات بدءًا من عمليات الشركات اليومية وصولًا إلى المركبات الذاتية. إن دور الذكاء الاصطناعي في وضع أسس مستقرة لأية شركة ناشئة أمر ضروري، والأهم من ذلك هو معرفة أين يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي في عملك وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من البيانات التي يتم إنشاؤها. وستشكل أبرز معالم المؤتمر مناقشة استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو وقابلية الشركات الناشئة للتوسع والنجاح.

5.أخيرًا وليس آخرًا، إليك أسماء بعض المتحدثين في المؤتمر:

– بول ميسنر، شركة أمازون

– إيلي حبيب، أنغامي

– ميشيل أرازكايتا، بولارويد

– روبي دويك، بلاست

– مديحة ناز، قائدة أول فريق للرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط من النساء في شركة جلاكسي راسير Galaxy Racer

– بي وانغ، سترات فاير

تُباع تذاكر مؤتمر ستيب 2022 الآن في دبي ويمكن شراؤها من خلال الموقع الإلكتروني لشركة ستيب. لطلبات تسجيل وسائل الإعلام؛ يُرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى: pr@stepgroup.co .

نبذة عن شركة ستيب

تعتبر شركة ستيب شركة إعلامية جديدة تضم مجموعة من المناسبات الافتراضية والشخصية والبودكاست والنشرات الإخبارية لجمهور يتميز بالتكنولوجيا عبر الأجيال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة. تشتهر شركة ستيب باستضافة أكبر مؤتمر للتكنولوجيا والشركات الناشئة في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتمتع شركة ستيب بعشر سنوات من الخبرة في بناء الشبكات في النظام البيئي للتكنولوجيا والوسائل الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

– استضافت الشركة أكثر من 200 نشاط وبرنامج في مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة والوسائل الرقمية.

– يستقطب مؤتمر ستيب المعروففي دبي أكثر من 7000 مشارك عالمي.

– شاركت أكثر من 2000 شركة ناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها في نشاطات شركة ستيب أو برامجها خلال السنوات العشر الماضية.

– انطلقت العديد من الشركات الناشئة في مؤتمر ستيب، كما وأجرت اتصالات نتج عنها اجتماعات سمحت بالاعلان عن امكانيات للاسثمار بها، وخرجت من برامج الشركات الناشئة لتصبح شركات رائدة فكريًا في مجالها.

– توفير أكثر من 10,000 اتصال من خلال اجتماع المستثمرين وبرامج الإرشاد في شركة ستيب.

نبذة عن مدينة دبي للإنترنت

تعد مدينة دبي للإنترنت ((DIC، وهي عضو في مجموعة تيكوم ((TECOM، مركزًا فريدًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشكّل مجتمع الأعمال التكنولوجي المتخصص الوحيد في المنطقة، حيث يعمل بها المبتكرون ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، ويتواصلون ويتبادلون رؤياهم لغد جديد مشرق.