‫5 جي + السحابة + الذكاء الاصطناعي: هواوي تعمل مع شركات الاتصالات لبناء بنية جديدة لتقنية المعلومات والاتصالات

شنجن، الصين، 31 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — في قمة “عالم أفضل”، أعلنت شركة هواوي أنها ستعمل بصورة متواصلة مع شركات الاتصالات العالمية لبناء بنية تحتية لتقنية المعلومات والاتصالات التي تعمل على تقنيات 5 جي الابتكارية والسحابة والذكاء الاصطناعي لتمكين التحول الذكي عبر العديد من الصناعات. وأطلعت شركة تشاينا تليكوم المشاركين في القمة على الكيفية التي قامت بها بتطوير خدمة قدرات 5 جي + السحابة + الذكاء الاصطناعي على أساس التآزر بين السحابة والشبكة.

ألقت جاكلين شي، رئيسة القسم الدولي لهواوي لأعمال السحابة والذكاء الاصطناعي، خطابا بعنوان 5 جي + السحابة + الذكاء الاصطناعي: بناء بنية تحتية جديدة لتقنية المعلومات والاتصالات. وقالت السيدة شي، “إن لدى عملاء الصناعة متطلبات بارزة لأنظمة المكاتب والإنتاج القائمة على السحابة والذكية. على شركات الاتصالات أن تبني أنظمتها الخاصة أو التعاون مع الآخرين لتقديم قدرات السحابة والذكاء الاصطناعي في أقرب وقت ممكن. سيساعد ذلك على الدفع بالاستعداد لتشغيل 5 جي وأعمالها لتحقيق النجاح التجاري لـ 5 جي.”

هو تشى تشيانغ، المدير العام لفرع الحوسبة السحابية بشركةتشاينا تليكوم. وقال السيد هو، “لقد دامت شراكةهواويمعتشاينا تليكومسنوات عديدة. لقد أكملنا العديد من حالات النجاح باستخدام منتجات 5 جي السحابية، والذكاء الاصطناعي المبتكرة التي ساعدت في تحقيق نتائج مربحة للجميع مع عملائنا. تعرفتشاينا تليكومأن التآزر بين السحابة والشبكة هو جوهر البنية التحتية الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد طورت سحابة إلكترونية تتميز بقدرات متميزة.”

لا يتطلب نجاح أعمال 5 جي الاستثمار في الشبكات فحسب، بل يتطلب أيضًا تشغيل 5 جي واستعداد الأعمال.

في ما يتعلق بالاستعداد لتشغيل 5 جي، تجلب 5 جيتحديات جديدة لمنصات دعم التشغيل التقليدية بالإضافة إلى منصة الخدمة الداخلية لشركات الاتصالات. لن تزداد كمية وتعقيدات سجلات تفاصيل المكالمات وإدارة الشبكة والخدمات بشكل كبير فحسب، بل ستزداد قدرة المعالجة التي تتطلبها الخدمات بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتوافق منصة دعم العمليات مع عمليات الخدمة لمختلف الصناعات. وهكذا يجب ترقية النظام الأساسي الذي يخدم العميل النهائي بشكل أساسي لتغطية جميع سيناريوهات المستهلكين والعملاء من الشركات .

من حيث جاهزية أعمال الـ 5 جي، يلزم توفير حلول شاملة لتمكين التحول الرقمي في مختلف الصناعات. بالإضافة إلى الاتصال، يجب مراعاة متطلبات أنظمة المكاتب وأنظمة الإنتاج الذكية القائمة على السحابة وأنظمة عملاء الصناعة. يحتاج المشغلون إلى بناء شبكاتهم الخاصة أو التعاون مع الشركاء لبناء قدرات شاملة للاتصال والسحابة والذكاء الاصطناعي لتسهيل نجاح الأعمال في حقبة الـ 5 جي .

ستعملهواويمع شركات الاتصالات لبناء بنية تحتية جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعمل على تقنيات 5 جي، السحابة، والذكاء الاصطناعي وابتكار الهيكلية الهندسية.

السحابة: أطلقتهواوي كلاودبرنامج شركة الاتصالات الشريكة. يعتبر التعاون المتعمق أمرًا حاسمًا لتقديم التقنيات والقدرات والتطبيقات الجديدة على السحابة للعملاء بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية لشركات الاتصالات في خدمة التحول الرقمي للمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، تشاركهواوي كلاود النظام البيئي لسوق السحابة لاستكشاف ممارسات تطبيق الـ 5 جي، السحابة والذكاء الاصطناعي في الصناعة .

الذكاء الاصطناعي : توفرهواوي لول الذكاء الاصطناعي الكاملة والمتكاملة لجميع السيناريوهات التي تشمل الأجهزة الأساسية وأدوات تطوير المشغلين وأطر تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنصات التطوير وتمكين التطبيق. تستطيع شركات الاتصالات بناء قدراتالذكاء الاصطناعيعلى منتجات سلسلةأجهزة هواوي أتلاسأو استخدام خدماتالذكاء الاصطناعيمباشرة علىهواوي كلاود.

: توفرهواوي لول الذكاء الاصطناعي الكاملة والمتكاملة لجميع السيناريوهات التي تشمل الأجهزة الأساسية وأدوات تطوير المشغلين وأطر تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنصات التطوير وتمكين التطبيق. تستطيع شركات الاتصالات بناء قدراتالذكاء الاصطناعيعلى منتجات سلسلةأجهزة هواوي أتلاسأو استخدام خدماتالذكاء الاصطناعيمباشرة علىهواوي كلاود. البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: يوفر خادم FusionServer Pro منهواوي لشركات الاتصالات بنية أسرع وأقوى وأكثر ذكاء على مستوى النظام، مما يلبي متطلبات النمو الهائل لقوة الحوسبة. بفضل خوارزمية FlashLink المبتكرة وهندسة SmartMatrix وسلسلةهواوي OceanStor Dorado وسلسلة OceanStor Pacific ، يساعد خادم FusionCube شركات الاتصالات على مواجهة التحديات الجديدة في سيناريوهات البيانات المختلفة وتعزيز ترقية البنية التحتية للبيانات في جميع سيناريوهات الخدمة .

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