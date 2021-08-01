‫(1170.48%) تغطية اكتتاب الأفراد في شركة التنمية الغذائية

الرياض، 1 أغسطس 2021: أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية في طرح شركة التنمية الغذائية عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم الشركة يوم الثلاثاء بتاريخ 17/12/1442هـ، الموافق (27/07/2021م)، حيث بلغت نسبة التغطية في أسهم الشركة المطروحة للمكتتبين الأفراد (1170.48%) وبلغ عدد المكتتبين الأفراد (69,598) مكتتب قاموا بضخ (470,532,290) ريال سعودي للاكتتاب في عدد ستمائة ألف (600,000) سهم بسعر (67) ريال سعودي للسهم الواحد.

وبناءً على ما نصت عليه نشرة الإصدار، فقد تم تخصيص ستمائة ألف (600,000) سهم عادي للمكتتبين الأفراد تمثل (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص خمسة ملايين وأربعمائة ألف (5,400,000) سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي والتي تمثل (90%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

ونوهت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بأن الجهات المستلمة سوف تعمل على إنهاء إجراءات رد الفائض في موعد أقصاه يوم الأربعاء 25/12/1442هـ الموافق (04/08/2021م)، وأن إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية سيكون بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن تاريخ الإدراج في موقع السوق المالية السعودية “تداول”.

كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالاكتتاب متوفرة في نشرة الإصدار على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa والموقع الإلكتروني لشركة التنمية الغذائية www.tanmiah.com والموقع الإلكتروني لشركة السعودي الفرنسي كابيتالwww.sfc.sa.

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بشار الرفوع

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