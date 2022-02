‫100 معلم في جميع أنحاء العالم يبرزون متحدين لزيادة الوعي بإنهاء أمراض المناطق المدارية المنسية في اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة 2022

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 يناير 2022 /PRNewswire/ — تصدر 100 معلم في 32 دولة الاحتفال الثالث باليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المنسية في 30 يناير 2022 بما في ذلك برج الجرس في بيرث (The Bell Tower in Perth)، وبرج طوكيو (Tokyo Tower)، وسور الصين العظيم (Great Wall of China)، محطة قطار نيودلهي (New Delhi Railway Station)، جسر الشيخ زايد (Sheikh Zayed Bridge) في أبوظبي، إكسبو 2020 دبي، مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات (Kenyatta International Convention Centre)، كولوسيوم روما (The Rome Colosseum)، نافورة جنيف (Jet d’ Eau)، شلالات نياجارا (Niagara Falls)، برج سي إن (CN Tower)، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﻴﻤﻲﻛﺎرﺗﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ (Jimmy Carter Presidential Library)، وتمثال المسيح الفادي (Christ the Redeemer).

وقد تم التركيز بشكل خاص على المعالم البارزة في البلدان الموبوءة بما في ذلك بنغلاديش والبرازيل وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وغانا والهند وكينيا وليبيريا والمكسيك والنيجر ونيجيريا والفلبين ورواندا وجنوب السودان والسودان. تم الإعلان في الأصل في أبو ظبي في عام 2019، تهدف الـ 100 “إضاءة” إلى تسليط الضوء على أمراض المناطق المدارية المنسية، حيث يدعم اليوم العالمي للأمراض المدارية المنسية هدف منظمة الصحة العالمية (WHO) للقضاء على أمراض المناطق المدارية المنسية واحدة على الأقل من 100 البلدان الموبوءة بحلول عام 2030.

اليوم العالمي للأمراض المدارية المنسية هي حراك عالمي يهدف إلى تحفيز مجتمع الصحة العالمي ومشاركة الجمهور في الجهود العاجلة لإنهاء الأمراض المدارية المنسية. استخدم الاتحاد هذا العام لمكافحة الأمراض المدارية المنسية اليوم لإطلاق الحركة الملتزمة بنسبة 100%، والموجودة لبدء تأمين الالتزامات السياسية والمالية لدعم إعلان كيغالي (Kigali Declaration) بشأن المناطق المدارية المنسية.

صرحت ثوكو بولي، المديرة التنفيذية لمنظمة متحدون لمكافحة الأمراض المدارية المنسية (Uniting to Combat NTDs): “اليوم، وبناءً على نجاح إعلان لندن بشأن الأمراض المدارية المنسية، وإدراكًا للمشهد العالمي المتغير، نستغل اليوم العالمي للأمراض المدارية المنسية 2022 كمحفز للعمل. كما إننا نطلق حملة الالتزام بنسبة 100%، وهي حركة عالمية لتأمين موارد متزايدة للأمراض المدارية المنسية، وبشكل حاسم لتسهيل القيادة السياسية وملكية برامج الأمراض المدارية المنسية من البلدان المتضررة، من خلال المصادقات والموقعين وراء إعلان كيغالي الجديد بشأن الأمراض المدارية المنسية”.

من خلال الجهود الدبلوماسية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول لتحقيق اعتراف رسمي بهذا اليوم مع العديد من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، تم الاعتراف باليوم العالمي للأمراض المنسية من قبل منظمة الصحة العالمية في مايو 2021. يواصل ديوان ولي عهد أبوظبي لعب دور قيادي في بناء الشراكات ودعم اليوم العالمي للأمراض المدارية المنسية من خلال مبادرة الميل الأخير أولًا (RLM)، وهي مجموعة من البرامج الصحية العالمية التي تركز على تسريع التقدم نحو القضاء على الأمراض التي يقودها الالتزام الشخصي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

صرح نصار المبارك، مدير أول بديوان ولي عهد أبوظبي: “يمثل اليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المنسية حافزًا مهمًا لترجمة الوعي إلى أفعال؛ ليس من الضروري فقط أن يعرف الجمهور المزيد عن هذه الأمراض، ولكن أيضًا للمانحين والبلدان الموبوءة وأصحاب المصلحة الآخرين للتعاون من أجل وضع حد لأمراض المناطق المدارية المنسية في البلدان المتضررة. وعلى مدى العقود القليلة الماضية، تم إحراز تقدم مذهل نحو إنهاء الأمراض المدارية المنسية؛ ومع ذلك، لا يزال واحد من كل خمسة أشخاص في المجتمعات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء العالم متأثرًا بهذه الأمراض التي يمكن الوقاية منها وعلاجها. يسعدنا أن نرى اليوم يوفر منصة لزيادة الوعي من خلال الحملة الجديدة الملتزمة 100% والجهود مثل تفعيل الإضاءة. كما نأمل في الاستمرار في هذه الحركة في اكتساب الزخم وإطلاق شراكات والتزامات جديدة ضرورية للتغلب على أمراض المناطق المدارية المنسية إلى الأبد”.

الأمراض المدارية المنسية هي مجموعة من الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها وعلاجها، لكنها لا تزال تؤثر على أكثر من 1.7 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 1 مليار طفل. يوجد 20 مرضًا تسبب معاناة لا حصر لها، وهي أمراض منهكة وتسبب التشوه ويمكن أن تكون قاتلة. تسبب الأمراض المدارية المنسية دورات من الفقر وتكلف الدول النامية مليارات الدولارات كل عام.

https://worldntdday.org/

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1736850/Expo_2020_Dubai_ Al_Wasl_Plaza___Credit_Chris_ Pike.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1736843/Rome_Colosseum__ _Credit_Alessio_Rubicondi.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1736837/Canada_Niagara_ Falls___Credit_Lucas_Claxton__ _GiantShoeCreative.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1736848/Philippines_SM_ MALL_OF_ASIA_GLOBE_Credit___ Erwin_Barleta.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1736849/Great_Wall_of_ China__Simatai___Credit_WTown. jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1736840/UAE_Emirates_ Palace___Credit_Jonathan_ Gibbons.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1736841/The_Helmsley_ Building_in_New_York.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/

media/1736844/Rwanda_Kigali_ Convention_Centre___Credit_ Andre___Rugema.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1736839/UNESCO_World_ Heritage_Kinderdijk_Mills___ Credit_Sylvia.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1736845/Kenya_Kenyatta_ International_Convention_ Centre___Credit_Lameck_Ododo. jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1736838/Canada_CN_Tower_ __Credit_Jonathan_Gazze.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1736855/Christ_the_

Redeemer_in_Brazil__Credit_ Roberto_Antunes.jpg

الصورة –https://mma.prnewswire.com/ media/1736846/Leaning_Tower_ of_Pisa___Credit_Vanessa_ Salvati.jpg

الصورة –https://mma.prnewswire.com/ media/1736847/New_Delhi_ Railway_Station_in_India.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1736842/Tokyo_Tower___ Credit_Yoshiaki_Miura.jpg