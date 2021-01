‫1.15 مليار دولار أميركي متوفرة للفوز بها في جوائز مسابقتي اليانصيب Powerball و Mega Millions على موقع PlayHugeLottos.com

سجلت مسابقتا اليانصيب US Powerball و Mega Millions الأميركيتان مبالغ هائلة للفوز بالجائزة الكبرى فيهما الآن، حيث اندفع لاعبو اليانصيب من جميع أنحاء العالم لشراء بطاقاتهم. بلغت Mega Millions (ميغا مليونز) قيمة الجائزة الكبرى لمسابقة يانصيب يوم الثلاثاء، 12 كانون الثاني/يناير 2021 مبلغا مذهلا قدره 600 مليون دولار أميركي، في حين تصل قيمة الجائزة الكبرى للعبة US Powerball ليوم الأربعاء 550 مليون دولار.

You May Also Like