‫ Zymo Research تقوم بإطلاق أنابيب تجزئة المعلوماتية الحيوية مفتوحة المصدر من أجل اكتشاف الأشكال المختلفة لـ سارس-كوف-2 في مياه الصرف

الإطلاق المبكر لأنابيب تجزئة المعلوماتية الحيوية ™VirSieve سيعزز التعاون في أبحاث سارس-كوف-2

إرفاين، كاليفورنيا, 12 مايو 2021 — /PRNewswire/ أطلقت شركة Zymo Research كود المصدر لـ أنابيب تجزئة المعلوماتية الحيوية ™VirSieve إلى مجتمع الأحياء الدقيقة البيئية من أجل تعزيز التعاون العالمي والدعم لاكتشاف الأشكال المختلفة لـ سارس-كوف-2 في مياه الصرف. ويُعَد ™VirSieve بمثابة أنابيب تجزئة حاسوبية آلية تُحلل قراءات التسلسل من فيروس سارس-كوف-2 في عينات مياه الصرف من أجل فهم الأشكال الفيروسية المختلفة الموجودة في المجتمعات المراقَبة بشكل أفضل. ومن خلال تقييم فترة الغموض في الطفرات الفيروسية المرصودة، فإن البرنامج لديه القدرة على زيادة دقة تحليل أي تغييرات في المادة الوراثية الفيروسية بشكل كبير.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفي حين أن نشر اللقاحات كان له تأثير إيجابي هائل على كبح وباء سارس-كوف-2 داخل الولايات المتحدة، إلا أنه لا تزال هناك سلالات فيروسية جديدة مستمرة في الظهور. وتُصنَّف بعض هذه السلالات، على سبيل المثال B.1.1.7، على أنها “أشكال مختلفة مثيرة للقلق” بسبب وجود دليل على زيادة الانتشار، أو القدرة على التسبب في المرض، أو التهرب من اللقاح. ويظهر تسلسل الجيل التالي لمياه الصرف باعتباره الحل الأكثر قابلية للتطبيق من أجل مراقبة المجتمع في الوقت الحقيقي تقريبًا.

يُعَد التسلسل الفيروسي من مياه الصرف أمرًا صعبًا بسبب تجزئة وتدهور الحمض النووي الريبوزي الفيروسي، مما يؤدي غالبًا إلى أخطاء تسلسلية تظهر في النهاية على أنها طفرات زائفة. يمكن لـ ™ VirSieveتحديد هذه الأشكال المختلفة الزائفة وتمييزها على أنها منخفضة أو معدومة الغموض، مما يسمح للباحثين بتصفية الطفرات بدرجة دعم أعلى. كما تُوفِّر Zymo Research أيضًا درع ™DNA/RNA Shield، وهو كاشف يحمي الحمض النووي الريبوزي الفيروسي من المزيد من التدهور بعد تعطيل أي فيروس من أجل جمع ونقل عينات مياه الصرف بأمان وفي درجة حرارة الغرفة.

قال الدكتور مايكل وينشتاين، مدير نظم معلومات المختبر، وقائد المشروع في مشروع أنابيب تجزئة ™VirSieve لدى Zymo Research، “لقد طورت Zymo Research سابقًا أدوات برمجية عامة مثل برنامج Zymo Research Transmit Program، وهو برنامج مفتوح المصدر من أجل تقديم نتائج اختبار كوفيد-19 من خلال نظام تقارير الصحة العامة CalREDIE“. وأضاف، ” يُعَد ™VirSieve بمثابة جزء من جهود Zymo Research المستمرة من أجل تقديم أقصى قدر من الدعم لجهود الاستجابة للوباء حول العالم. نحن نشعر بأن ™VirSieve يمكن استخدامه ليس فقط لتتبع سلالات مختلفة من فيروس سارس-كوف-2 في مياه الصرف؛ بل أيضًا لتتبع فيروسات أخرى، من أجل جهود الصحة العامة في المستقبل”.

وقال الدكتور كريستوفر ماسون، وهو متحدث مدفوع الأجر لدى Zymo Research، والمدير المشارك لمعهد WorldQuant للتنبؤ الكمي وأستاذ علم وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا) والفيزياء الحيوية في كلية طب وايل كورنيل، “إن الحصول على أشكال مختلفة دقيقة من العينات السريرية أو مياه الصرف هو المفتاح الرئيسي للوضع المناسب لأحد السلالات الفيروسية في سياق جميع الأشكال الفيروسية المختلفة الأخرى وتزويد جهود تتبع مسببات الأمراض بالمعلومات”.

لمزيد من المعلومات حول أنابيب تجزئة ™ VirSieveقم بزيارة الموقع الإلكتروني لـ Zymo Research أو تَواصَل معهم عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

حول شركة Zymo Research Corp .

Zymo Research هي شركة مملوكة للقطاع الخاص تَخدِم المجتمع العلمي والتشخيصي بأحدث أدوات البيولوجيا الجزيئية منذ عام 1994. شعارهم هو “جمال العِلم هو جعل الأشياء بسيطة”، والذي ينعكس في جميع منتجاتهم، من عِلم ما فوق الجينوم إلى تقنيات تنقية الحمض النووي الريبوزي/الحمض النووي (DNA/RNA). وتُعرَف Zymo Research تاريخيًا بأنها الرائدة في عِلم ما فوق الجينوم، وهي تقوم بكسر الحدود بحلول جديدة لجَمع العينات، والقياسات الميكروبيولوجية، وأجهزة التشخيص، وتقنيات التسلسل من الجيل التالي NGS)) عالية الجودة وسهلة الاستخدام. تابع Zymo Research على فيسبوك ولينكد إن وتويتر وإنستغرام.

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