‫ ZTE و GlobalData تُصدِران بشكل مشترك التقرير التقني الموجز حول النقل الدقيق للجيل الخامس

وحتى الآن، تم نشر والتحقق من حل شبكة النقل الدقيق للجيل الخامس من ZTE والموجّه إلى إعادة التوجيه الحتمية في صناعات ألعاب الطاقة والسحابة بالتتابع. وللمضي قدمًا، ستعمل ZTE والمشغلون العاديون معًا لبناء شبكات نقل الجيل الخامس الكل في واحد، من أجل القيام بالاستعدادات الكاملة لتَطور المشغلين على المدى الطويل من C إلى +C إلى B، ومساعدتهم على تحقيق ميزتهم التنافسية في عصر إنترنت أشياء الجيل الخامس.

