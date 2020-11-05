‫ Xinhua Silk Road: إطلاق أول معرض لأروع التحف المصنوعة يدويًا في دونغ يانغ شرق الصين

بكين، 4 نوفمبر 2020/ PRNewswire/ — أول معرض لـ “أروع صناعات يدوية بالصين” لعرض الصناعات اليدوية والذي أُقيم معتمدًا على أعمال أمهر الفنانين والحرفيين الصينين المهرة وأُطلق في مدينة دونغ يانغ، شرق مقاطعة جيجيانغ يوم الأحد الماضي وسيستمر حتى يوم الخميس، بهدف تعزيز تنمية قطاعات الفنون والحرف والأثاث المصنوع من خشب الورد في الصين.

من المتوقع أن يستقبل المعرض، الذي يشارك في استضافته حكومة دونغ يانغ وجمعية الفنون والحرف الصينية والجمعية الوطنية الصينية للأثاث، 108000 زيارة بدعوة موجهة إلى 1000 عارض و 500 تاجر ومشتري، وفقًا لما ذكر أحد مسؤولي الفعالية.

ويضم المعرض أعمال نحت الخشب ونحت جذور الأشجار ونسيج الخيزران وصناعة الخزف واليشم والتطريز وفن الخط والرسم وأثاث من خشب الورد وأثاث على الطراز الصيني، والذي يضيء مساحة المعرض البالغة 201200 متر مربع.

وخلال حفل الافتتاح، تم إصدار مؤشرًا استدلاليًا للأثاث المصنوع من خشب الورد لأول مرة باعتباره مرجعًا للمشروعات القائمة على خشب الورد والمستهلكين الذين يودون شراء أثاث مصنوع من خشب الورد.

فضلاً عن ذلك فقد تم الكشف عن تقرير يتعلق بتطور صناعة نحت الخشب وخشب الورد في دونغ يانغ والصين في مراسم حفل الافتتاح. كما أشار التقرير إلى أن مدينة دونغ يانغ هي مقر مشروعات نحت الخشب الذي يصل عددها نحو 1300 مشروع وكذلك مشروعات الأثاث المصنوع من خشب الورد حيث بلغت القيمة الإجمالية للصناعة نحو 20 مليار يوان عام 2019. وإلى جانب تطوير السلسلة الصناعية الكامل الذي يدمج تجارة الأخشاب والإنتاج والمبيعات وخدمة ما بعد البيع وغيرها من الروابط، تعتبر دونغ يانغ من أهم المراكز الرئيسية لنحت الخشب وصناعة الأثاث المصنوع من خشب الورد في الصين.

وخلال مراسم معرض “أروع صناعات يدوية بالصين”، وهو معرض الصين الخامس عشر لفنون نحت الخشب ونسيج الخيزران ومعرض الحرف اليدوية،أُقيم المعرض الصيني الثاني للأثاث المصنوع من خشب الورد، وعُقدت المنتديات والندوات ذات الصلة بالموضوع، مما عمل على زيادة تعزيز روح الحرف اليدوية وتعزيز التبادلات التجارية والتعاون الصناعي.

حققت دونغ يانغ خلال السنوات الأخيرة نتائج ملحوظة في إدخال عناصر نحت الخشب وخشب الورد في قطاعات أخرى مثل الديكور المنزلي وتجهيزات الرحلات البحرية. كما سيتم عرض المعروضات ذات الصلة أثناء الفعالية.

أما المرحلة الأخرى، ستقوم مدينة دونغ يانغ بالتركيز على إنشاء قاعدة إرشادية وطنية من أجل التنمية المتكاملة للفنون والحرف اليدوية وتعزيز العلامة التجارية الدولية لخشب الورد بمدينة دونغ يانغ ودفع التنمية عالية الجودة لصناعات نحت الخشب وحياكة الخيزران وصناعات خشب الورد

الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/ 317290.html

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1326013/Dongyang.jpg