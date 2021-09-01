‫ True Global Ventures 4 Plus ، أول صندوق عالمي حقيقي لأسهم بلوكتشين جلوبال، تجاوز الاكتتاب فيه هدف 100 مليون دولار

يستثمر صندوق المشاريع في شركات سلسلة بلوكتشين لرواد الأعمال في مراحل متأخرة

سنغافورة – Media OutReach – 7 سبتمبر 2021 – أعلنت شركة True Global Ventures (TGV) عن إغلاق صندوق True Global Ventures 4 Plus (TGV 4 Plus) مؤخرًا، وهو أول صندوق عالمي حقيقي لأسهم blockchain في العالم خضع لعملية الاكتتاب – متجاوزًا هدفه البالغ 100 مليون دولار أمريكي. الصندوق مخصص لشركات blockchain، بشكل أساسي في المرحلة المتأخرة من السلسلة B و C عبر أربعة قطاعات: الترفيه والبنية التحتية والخدمات المالية وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي (AI).

لقد استثمر صندوق TGV 4 Plus في خمس شركات حتى الآن: Animoca Brands، شركة يونيكورن الرائدة في السوق العالمية في ألعاب سلسلة Play-to-Earn”” والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ؛ وForge Global، رائدة السوق العالمية في الأسواق الخاصة الثانوية؛ وSandbox، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال الألعاب؛ وCanada Computational Unlimited، شركة تعدين بيتكوين مع طاقة متجددة بنسبة 100٪، وشركة QuantumRock، الشركة الرائدة في سوق إدارة أصول الذكاء الاصطناعي. وفي ظل TGV 4 Plus، لقد شهدت شركات المحفظة هذه خلق قيمة مادية وجاذبية تجارية في الأشهر الماضية.

يقول كوشال شاه، المؤسس المشارك، Dubai Angel Investors، ورئيس Digital Roland Berger، وشريك TGV 4 Plus المحدود (LP): “لا تستثمر TGV الأموال فحسب، بل تستثمر أيضًا الجهود والمقدمات لتنمية شركات محافظهم. وشركاؤهم هم منشؤوا القيمة التسلسلية من خلال نهج الشراكة الخاص بهم”.

تعد المؤسسات المالية محركًا رئيسيًا للنمو لأنها تتطلع إلى نشر تطبيقات blockchain في NFTs وحلول blockchain للمؤسسات والهويات الرقمية والعملات الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi). وستؤدي زيادة الاعتماد التجاري لتقنيات دفتر الأستاذ الموزع (DLTs) مثل blockchain إلى تسريع التبني السائد للعملات الرقمية.

مع الاعتراف المتزايد بأسهم blockchain كفئة أصول، تخطط TGV لمزيد من جولات تمويل الأسهم، بعد إطلاق صندوق TGV 4 Plus.

ساهم شركاء TGV 4 Plus البالغ عددهم 40 شريكًا بنسبة 27٪ من الصندوق، جنبًا إلى جنب مع رواد الأعمال ورواد الأعمال والمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين، والعديد منهم يتمتعون بحقوق الاستثمار المشترك في جولات الأسهم المستقبلية. ويساعد الشركاء شركات المحفظة في العلاقات التجارية، والترويج للاستثمار ، ومقدمات رأس المال الاستثماري، والقروض، وشركات الأسهم الخاصة لإعادة التمويل، والاستحواذ على الشركات والتخارج.

قال أوليفييه كريسبين، TGV UAE LP: “كَوني شريكًا في TGV 4 plus يتيح لي مواكبة أحدث التقنيات في مختلف الصناعات التي قد تكون ذات صلة بالبنوك في المستقبل”.

قال بيرس كلون، TGV LP والمستثمر التكنولوجي: “إنني معجب بالصفقة الفريدة من نوعها وعملية الاختيار التي تستخدمها TGV. من خلال الجمع بين الأفكار التجارية الرائدة وفريق إداري مؤهل تأهيلا عاليا، أعتقد أن هذا يوفر فرصا لتحقيق عوائد سريعة”.

تعتقد فاليري هولي، الشريك العام لشركة TGV في الشرق الأوسط ومدير مركز السوربون للذكاء الاصطناعي (SCAI) ، أن الوقت الحالي هو وقت مثير للعبة blockchain في الشرق الأوسط مع نمو قطاع الألعاب وتطوير الحكومة الذكية. وفي ظل هدف حكومة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والشركات الناشئة، تأمل TGV في إنشاء علاقات عمل مع العدد المتزايد من الشركات الناشئة الإقليمية.

مؤتمر True Global Ventures السابع والخمسون: سينعقد هذا المؤتمر بين بلدان الشمال وأمريكا الشمالية في 16 سبتمبر 2021. يرجى زيارة www.tgv4plus.com لمزيد من المعلومات.

نبذة عن True Global Ventures

True Global Ventures (TGV) هي شركة عالمية لرأس المال الاستثماري تم إنشاؤها على يد مجموعة من رواد الأعمال المتسلسلين الذين يتمتعون بسجل حافل من استثمار أموالهم الخاصة مع الشركاء المحدودين في مشاريع المرحلة المبكرة والمتأخرة التي يديرها رواد أعمال متسلسلون. تستفيد شركات المحفظة من التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي و blockchain كميزة تنافسية لدفع التغيير مع المنتجات التي أثبتت جدواها. تتواجد TGV في 20 مدينة: سنغافورة، وهونج كونج، وتايبيه، ودبي، وأبو ظبي، وموسكو، وستوكهولم، وباريس، ووارسو، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وفانكوفر، وغيرها. قم بزيارتنا على www.tgv4plus.com, وتابعنا على LinkedIn & Twitter.

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