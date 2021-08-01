‫ Tiptop تستكشف فرصاً جديدة للإستثمار وتعلن عن إطلاق خدمة

“TipTop Jet”

أربيل ، العراق, 24 أغسطس / آب 2021 /PRNewswire/ — أعلنت تيب توب لخدماتتوصيل الطع ام والبقالة في العراق عن إطلاق خدمة “TipTop Jet” الجديدة وهي خدمة تستخدم لتوفير خدمة توصيل الطلبات الخاصة بالمطاعم، اي الطلبات القادمة من الزبائن إلى المطعم عن طريق الاتصال المباشر مثل الهاتف. يساعد استخدام هذه التقنية المطاعم في: إدارة طلباتها، وتتبع الطلبات من المطبخ إلى نقطة الوصول في عنوان العميل، والتخلص من التكلفة الباهظة لشراء وصيانة الدراجات النارية، و تكلفة توظيف سائقي الدراجات وكذلك تكلفة توظيف وإدارة فريق لخدمة العملاء.

أول شركة ناشئة تطلق تجربة الـ” دارك ستور” في العراق

ومن الجدير بالذكر أن TipTop هي أول شركة ناشئة تطلق تجربة الـ “دارك ستور” في العراق حيث أعلنت عنافتتاح أ ول فرع لها في فبراير 2021 وتمتلك حاليًا عدة فروع في أربيل.

وقال الشريك المؤسس مدير الأعمال السيد كرم.أ: “من المتوقع أن ترفع هذه الخدمة من مستوى جودة توصيل البقالة في العراق إلى المعايير العالمية من خلال توصيل طلبات العملاء من البقالة ومستلزمات المنزل في غضون 15-30 دقيقة فقط”، عندما سئل عن سبب افتتاح “دارك ستور” جديدة في أنحاء أربيل.

تطبيقات جديدة كلياً بواجهة ومميزات جديدة!

تم الإعلان أيضًا عن إطلاق تطبيق جديد للمستخدمين يقدم ميزات جديدة ومصمم بطريقة عرض جديدة بالكامل حيث يوفر تجربة أفضل للمستخدمين ويسمح لهم بتتبع طلباتهم بشكل مباشر على الخريطة. كذلك أطلقت TipTop تطبيقًا جديدًا لأصحاب المطاعم بخصائص جديدة وتصميم محسّن لمنحهم تحكماً وتتبعاً أفضل للطلبات والتقارير مما يساعد أصحاب المطاعم في الحصول على تقارير واضحة لزيادة المبيعات وتحسين جودة منتجاتهم وخدماتهم.

وقد ذكر السيدحسن.أ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي: “نريد أن يكون TipTop هو الحل لجميع المشاكل سواء للمطاعم أو العملاء”. عندما سئل عن الهدف من إطلاق التطبيقات الجديدة.

وكشف أيضا: أن تيب توب تخطط للتوسع في مدينتين أخريين في العراق قريبا، وأضاف: “نرحب بالمستثمرين لتقديم عروضهم إلينا ونحن ندرس حاليًا بعض العروض المقدمة من بعض المستثمرين وشركات رأس المال الجريء VCs من أجل زيادة سرعة تنفيذ مخططاتنا و توسيع خدماتنا في مدن جديدة في العراق”، عندما سئل عن سبب الرغبة في زيادة رأس المال.

لاعب جديد في قطاع طلبات توصيل الطعام في العراق

ننوه بالذكر أن TipTop قدأطلقت خدماتها في مدينة أربيل في كانو ن الثاني (يناير) 2021 لتكون اللاعب الجديد فيخدم ة التوصيل في اربيل – العراق، وقد حصلت من ذلك على أكثر من 20 ألف مستخدم وحققت زيادة بنسبة 160% في عدد الطلبات في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من نفس العام ولم تكن الزيادة في أرقام المستخدمين والطلبات فحسب بل كانت أيضًا في فريق Tip Top الذي يضم الآن أكثر من 100 موظف من مختلف الخبرات والخلفيات بما في ذلك إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والتسويق والمبيعات والخدمات اللوجستية وإدارة العمليات وغيرها.

وقال السيد حسن.أ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي: “من النتائج المثيرة للاهتمام التي توصلنا إليها أن عدد الطلبات خلال شهر رمضان قد فاق توقعاتنا حيث توقعنا أن يكون طلب الطعام أقل مقارنة في الأيام العادية كما هو الحال في دول أخرى مثل (تركيا)، لكن النتيجة كانت إيجابية بشكل مدهش وهو ما يفسر الفرق بين الثقافات في مختلف المناطق”.

تجدر الإشارة إلى أن العراق قد شهد مؤخراً نمواَ في عدد الشركات الناشئة، لاسيما في خدمات التسوق والتوصيل عبر الإنترنت والتي لم تكن موجودة سابقاً في العراق بسبب تحديات البنية التحتية ومخلفات ما بعد الحرب. و يبلغ عدد سكان العراق في عام 2021- 40.7 مليون نسمة وقد زاد بنسبة 2.3٪ مقارنة بالسنة الماضية وفي الوقت نفسه ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في العراق بنسبة 2.3٪ إلى 30 مليون (وفقًا لتقرير البيانات العالمي) وهو مؤشر جيد على أن العراق لديه إمكانات واعدة جدًا للشركات الناشئة والخدمات عبر الإنترنت.

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