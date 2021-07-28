‫ TerraPay تعزز ريادتها بتعيين فيناي تريفيدي باعتباره رئيس عالمي للموارد البشرية والإدارة

لاهاي، هولندا، 28/يوليو/2021/PRNewswire/ — عينت تيرا باي اليوم في خطوة استراتيجية لبناء وتعزيز العمليات الدولية مع مجموعة غنية من المواهب فيني تريفيدي الرئيس العالمي للموارد البشرية والإدارة لقيادة جهود الموارد البشرية العالمية إلى جانب تعزيز مسؤولية الإدارة في الشركة،

وبصفته محترف محنك يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عام في الخبرة الصناعية، عمل فيني في تحسين المؤسسات، وبناء برامج أكاديمية صناعية، إلى جانب جعل المؤسسات أكثر إنسانية وتأسيس علامات تجارية لصاحب العمل، كما يتمتع بخلفية واسعة في إدارة المواهب، والمشاركة، والاستحواذ في قطاعات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين، والنظام البيئي للشركات الناشئة. وعلى مدار حياته، عمل فيني مع عدة شركات منها على سبيل المثال لا الحصر شركة تونيتاج الناشئة المدعومة من أمازون، وأكسيس بنك، بالإضافة إلى أكسينتور، وشركة فيوتشر جينرليا الهندية للتأمين على الحياة. تخرج فيني من كلية إدارة الأعمال الهندية XLRI ، كما عمل عضو هيئة تدريس زائر في كليات B الهندية الرائدة

وفي معرض حديثه عن تعيينه، ذكر فيناي تريفيدي ” أعتقد أن الأشخاص هم المساهمين الرئيسيين في نجاح أي مؤسسة، ومن هنا تبرز أهمية التوجه الإنساني الثابت لغرس شعور الفخر والانتماء، وخلال فترة قصيرة، أثبتت تيرا باي نفسها كشركة رائدة في البنية التحتية للمدفوعات العالمية وكمقدم حلول، ومن ثم حققت نقلة نوعية خلال تاريخها. أتطلع إلى تعزيز العلامة التجارية ل تيرا باي والمساهمة في أن تصبح أحد أكثر أصحاب الأعمال الموثوقين حول العالم، وبينما نحن مستمرين في توسيع بصمتنا الدولية نركز حاليًا على توظيف المهنيين المحترفين والمتنوعين في أسواق الشرق الأوسط، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وأفريقيا، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، ونهدف كمؤسسة إلى بناء “مؤسسة بشرية حقيقية” تُقدر الشفافية، والعمل الجماعي من خلال التعاون والمستوى المميز من الملكية لتتقدم نحو الأفضل”

وخلال الترحيب ببنضمام فيناي إلى تيرا باي، علق أمبار سور رئيس مجلس الإدارة والعضو المؤسس قائلا “نطمح بشدة لتحويل تيرا باي إلى شركة متنوعة وشاملة وعادلة تحت قيادة بشرية، ويقدم فيناي ثروة من الخبرةفي تغيير الإدارة، وتطوير الموهبة، والكفاءة التشغيلية، والتوظيف، إلى جانب قدرة مثبتة على القيادة، ونثق في قدرته على المساعدة في تحسين رؤية تيرا باي لتعزيز مبدأ الفوز للمبادرات القائمة على الأهداف”

حول تيراباي

تيراباي هي شركة مرخصة للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية ومزود حلول، مما يمهد الطريق السريع للمدفوعات العالمية. يعمل الأساس القوي للشركة وتكنولوجيا النظام الأساسي المبتكرة بمثابة محرك التشغيل البيني الرقمي الذي يمكّن العملاء والشركات على مستوى العالم من إرسال واستقبال المدفوعات على أساس آمن وشفاف وفعال وفي الوقت الفعلي. تدعم الشبكة الرشيقة أدوات الدفع المتنوعة وأنواع المدفوعات مع الالتزام باللوائح المعقدة ومعايير الامتثال في الأسواق المختلفة.

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