‫ SP Jain School of Global Management تطرح برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال “BBA” الأكثر مرونة على مستوى العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 يوليو / تموز 2020 /PRNewswire/ — أعلنت كلية SP Jain للإدارة العالمية مؤخرًا عن طرحها برنامج جديد تمامًا يُمنح من مقرها في دبي للحصول على بكالوريوس إدارة الأعمال مدته 4 سنوات. وقد جاء هذا الإعلان لتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور ممن يفضلون المكوث في منازلهم أو بالقرب منها في خضم ظروف عدم اليقين التي تكتنف أزمة كوفيد 19.

يستطيع الطلاب، الذين يختارون الدراسة وفقًا لهذا البرنامج، استكمال دراساتهم بالكامل في دبي والتخرج مع حصولهم على درجة علمية أسترالية. إضافة إلى ذلك، تمتلك SP Jain ثلاث مقرات أخرى في كل من سنغافورة ومومباي وسيدني. ويمكن للطلاب متابعة الدراسة لمدة عام أو عامين في أي من تلك المقرات ومن ثمَّ يتمكنون من إثراء تجاربهم المعرفية. كما طرحت SP Jain مؤخرًا نسق تعليم متكامل عبر الإنترنت للطلاب غير الراغبين في ارتياد مقر الكلية، وبذلك تمنح الطلاب مرونة كبيرة لاتخاذ قراراتهم المرتبطة بعملية التعلُّم بناءً على خياراتهم الخاصة وعلى ما يفضلونه.

وفي هذا الصدد صرح نيتيش جاين، رئيس SP Jain Global، قائلاً: “ SP Jainمعروفة على مستوى العالم بأنها مؤسسة تعليمية رائدة تقدم برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في ثلاث مدن في آن واحد حيث يستطيع الطلاب الدراسة في ثلاثة من مدن العالم على الأقل.” وأردف: “ولكننا نعيش حاليًا ظروفًا غير مسبوقة وأصبحنا بحاجة ملحة للتعامل مع حالة عدم اليقين التي نعيشها بشيء من المرونة. ونحن على ثقة من أن الطلاب وأولياء الأمور سوف يستفيدون من هذه الخيارات الجديدة بعدة طرق منها أنهم سوف يتمكنون من تأكيد قدرتهم على اتخاذ أفضل القرارات الدراسية لتحقيق مصالحهم وطموحاتهم.”

كما يقول رئيس SP Jain أن العمل وفقًا لنموذج الكلية ثلاثي المدن سوف يستمر بالنسبة لمن يرغبون في الدراسة في سنغافورة ودبي وسيدني والحصول على حقوق العمل اللاحقة على الدراسة في استراليا بعد التخرج. وأضاف: “لقد حقق طلابنا الكثير من النجاح في استراليا، إبان فترة الدراسة وبعده على حد سواء، ولذا فمن الطبيعي أن نواصل تقديم نموذجنا الأصلي للطلاب الذين لا مانع لديهم من السفر إلى تلك المدن الثلاث.” في عام 2019، استطاع أكثر من 50% من خريجي بكالوريوس إدارة الأعمال الحصول على وظائف في استراليا مقابل راتب يبدأ في المتوسط من 55 ألف دولار استرالي، كما حصل طلاب أغلب النسبة المتبقية على وظائف في كل من دبي وسنغافورة والهند وبقية دول العالم خلال 4 أشهر من استكمال البرنامج.

والقبول متاح حاليًا للدراسة في برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال، ومن المتوقع أن تبدأ الدراسة في سبتمبر 2020. للحصول على مزيد من المعلومات بشأن البرنامج، يرجى التواصل معنا من خلال الخط الأرضي: 700 16 56 4 00971 أو الهاتف المتحرك: 5192 416 56 00971 أو البريد الإلكتروني: ug.dubai@spjain. org

نبذة عن كلية SP JAIN للإدارة العالمية ( SP JAIN GLOBAL )

كلية SP Jain هي كلية استرالية لإدارة الأعمال ولها مقرات في كل من مومباي ودبي وسيدني. تقدم الكلية مجموعة كبيرة من البرامج للدراسة في مرحلة التخرج وبرامج ما بعد التخرج والبرامج المهنية وبرامج الدكتوراه في ظل مسعاها لصنع قادة جديرين بدخول سوق العمل خلال القرن الحادي والعشرين. وتحظى برامجها بنظام الدوام الكامل لدراسة ماجستير إدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال الدولية بتقدير كبير تدلل عليه التصنيفات العالمية.

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كلية SP Jain مسجلة كمقدم لخدمات التعليم العالي في استراليا. يتلقى الطلاب لدى تخرجهم درجة علمية تمنحها كلية SP Jain للإدارة العالمية في استراليا. برامج كلية SP Jain عالمية المستوى المتخصصة في إدارة الأعمال معتمدة من وزارة التعليم العالي والوكالة الثلاثية لجودة ومعايير التعليم في استراليا (TEQSA) كما أنها حاصلة على ترخيص مجلس التعليم الخاص في سنغافورة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. لمزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني: www.spjain.ae.