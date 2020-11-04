‫ SenseTime, SenseCare-Lung Pro تحصل على علامة CE لحلول الذكاء الاصطناعي

يتيح البرنامج تشخيصًا أسرع وأكثر آلية لأمراض الرئة بما في ذلك كوفيد-19

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة SenseTime، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي، على حصول حلول البرمجيات الخاصة بها المدعومة بالذكاء الاصطناعي SenseCare-Lung Pro على علامة CE لتلبية متطلبات السلامة والأداء المطلوبة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). ويتيح البرنامج تشخيصًا أسرع وأكثر آلية لأمراض الرئة بما في ذلك عدوى كوفيد-19 استنادًا إلى تحليل الصور المقطعية.

تضمن شهادة CE لـ SenseCare-Lung Pro إمكانية تسويق البرنامج في سوق الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي للأجهزة الطبية (MDR)، وهي لائحة جديدة صادرة استجابة لتطور صناعة الأجهزة الطبية مع متطلبات أعلى للتقييم السريري واختبار المنتج قبل اعتماد الجهاز للاستخدام في السوق. ويُوضِّح هذا الإنجاز قدرة الحل على تحليل أمراض الرئة بأمان وفعالية.

استنادًا إلى تقنيات التعلم العميق في SenseTime، يعمل برنامج SenseCare-Lung Pro على تحسين كفاءة ودقة الإجراءات التشخيصية للأطباء في تحديد سرطانات الرئة والالتهاب الرئوي. وتعني قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة به أنه يمكنه اكتشاف تشوهات العقيدات الرئوية والالتهاب الرئوي تلقائيًا، مثل كوفيد-19. وهو يُوفِّر تحليلاً شاملاً مثل تصنيف الأضرار، وتقييم المخاطر، والقياس الكمي، والتقارير المنُظَّمة العامة.

قال الدكتور “تشانج شوتينج” نائب الرئيس ونائب رئيس الأبحاث في SenseTime: “يُعَدّ هذا إنجازًا مهمًا لـ SenseTime في استراتيجيتنا لجَلب SenseCare-Lung Pro إلى الأسواق الدولية ودعم الأطباء في تشخيص أمراض الرئة الحرجة. تمت ترقية البرنامج بشكل أكبر لاكتشاف الحالات المشتبه فيها بـ كوفيد-19 أثناء جائحة الوباء من أجل تخفيف الضغط على الموارد الطبية في بكين وشانغهاي وتيانجين وعشرات المدن الأخرى. وستواصل SenseTime نشاطها البحثي المكثف لتطوير أعلى مستويات الجودة والمعايير لمنتجات الذكاء الاصطناعي من أجل تمكين قطاع الرعاية الصحية للمجتمع العالمي.”

قال “جورج هوانج”، رئيس مجموعة الأعمال الدولية في SenseTime: “يسعدنا اعتماد الحل الطبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الخاص بنا والاعتراف به من قِبَل هيئات التوحيد القياسي العالمية. هذا مهم لعملائنا الدوليين، خاصة للعملاء في الشرق الأوسط حيث تلتزم الحكومات بتحسين حياة مواطنيها من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية. كما تتطلع SenseTime إلى إعادة تشكيل قطاعات الرعاية الصحية من أجل غد أفضل جنبًا إلى جنب مع المحترفين الطبيين في المنطقة.”

إن حل SenseCare-Lung Pro هو أحد التطبيقات العديدة في منصة SenseCare Smart Health من SenseTime – وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُقدِّم مجموعة من تطبيقات الرعاية الصحية لأكثر من 13 عضوًا وجزءًا في الجسم، وتغطي الصدر، والقلب، والأوعية الدموية، والكبد، وعلم الأمراض وطب العظام، والعلاج الإشعاعي. ويمكنه أن يساعد الأطباء في جميع مراحل العملية السريرية، من التشخيص وتخطيط الجراحة ثلاثي الأبعاد إلى تتبع إعادة التأهيل لتلبية متطلبات الأقسام المختلفة بما في ذلك الأشعة، وعلم الأمراض، وأمراض القلب، وطب العظام، والجراحة، والعلاج الإشعاعي، إلخ.

حول SenseTime

SenseTime هي شركة عالمية تُركِّز على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنهض باقتصاديات العالم والمجتمع والإنسانية من أجل غد أفضل. وتعمل تقنيات التعلم العميق ورؤية الكمبيوتر التي تم تطويرها على دعم الصناعات التي تمتد عبر التعليم والرعاية الصحية والمدن الذكية والسيارات والاتصالات والترفيه. واليوم، تحظى تقنياتنا بالثقة من قِبَل أكثر من 1100 عميل وشريك حول العالم للمساعدة في مواجهة تحديات العالم الحقيقية. وللمضي قدمًا، نسعى جاهدين لتمكين المزيد من الصناعات من خلال منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا وبناء نظام بيئي أقوى للذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع الصناعة والأوساط الأكاديمية.

ولدينا تواجدًا في الأسواق بما في ذلك هونج كونج، وبر الصين الرئيسي، واليابان، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتايوان، وماكاو. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني بالإضافة إلى صفحات لينكد إن و تويتر و فيسبوك .

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كانج هو

مجموعة SenseTime المحدودة

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