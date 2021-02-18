‫ Seegene تطور أول اختبار لكوفيد- 19 في العالم قادر على كشف عن أصول السلالات المختلفة للفيروس

SEEGENE تطرح أول اختبار متحول للكشف عن كوفيد-19

مُصَنَّعٌ اختبار كوفيد-19 يستمر في تتبع الأشكال المختلفة للفيروس

شركة كورية جنوبية ملتزمة بالعمل مع الحكومات

سول، كوريا الجنوبية، 18 فبراير 2021 /PRNewswire/ — أعلنت الشركة الكورية الجنوبية Seegene ((KQ096553يوم الاثنين أنها قد طورت أول اختبار في العالم للكشف عن السلالات المختلفة لفيروس كوفيد 19، قادر على تقصي كوفيد 19 والكشف عن السلالات المتحولة للفيروس في اختبار واحد.

يمكن للاختبار الجديد ) Allplex™ SARS-CoV-2 Variants Ⅰ Assay)اكتشاف السلالات المختلفة للفيروس والتمييز بينها، بما في ذلك تلك التي وجد أنها أكثر عدوى و مميتة.

لا يكتشف الاختبار الجديد فيروس كوفيد-19 فحسب، بل يمكنه أيضًا الكشف عن السلالات الجينية الرئيسية التي يبدو أنها قد نشأت من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا بالإضافة إلى مناطق أخرى بما في ذلك اليابان والبرازيل.

وعلاوة على ذلك، يمكنه القيام بالتقصي المسبق لأحدى السلالات المتحولة الجديدة المشتبه بها للفيروس، مما يُوفِّر نظرة ثاقبة على السلالات المتحولة الإضافية للفيروس، وهي أيضًا ميزة رئيسية لتقنية Seegene.

يقوم اختبار شركة Seegene الجديد بدمج ما لا يقل عن عشرة من التقنيات الخاصة بها، بما في ذلك طريقة تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) المتعدد في الوقت الحقيقي mTOCE™، وهي أحدث التقنيات التي تستخدمها شركة Seegene فقط .وهذه التقنية المبتكرة تسمح بتحديد موقع الطفرة للفيروس ، مما يتيح الكشف والتمييز الدقيق بين السلالات المختلفة لفيروس كورونا بالإضافة إلى سلالاته المتحولة باستخدام أنبوب واحد من الكاشف.

وهناك ميزة رئيسية أخرى في استخدام تقنية Seegene الفريدة، وهي التحكم الداخلي الذي يمكنه من التأكيد بأن عملية الاختبار بأكملها بما في ذلك جَمع العينات تمت بشكل صحيح.

ومن خلال الاستفادة من نظام in silico للمراقبة التلقائية للبيانات الضخمة من Seegene، فإن الشركة تُراقِب بعناية شديدة وتُحلِل قاعدة البيانات العالمية الخاصة بكوفيد-19 وسلالاته المختلفة، مما يسمح لها بالاستجابة بسرعة لتطوير المُنتَج.

تضطر الحكومات والسلطات الصحية في جميع أنحاء العالم حاليًا إلى الاعتماد على التسلسل الفردى للعينات sequence، وهو أمر غير مناسب لإجراء الاختبارات بأعداد هائلة، من أجل استخلاص السلالات المختلفة للفيروس من الحالات الإيجابية المصابة بكوفيد-19. وقال مسؤول من Seegene إن “الاختبار التشخيصي الجديد للسلالات المختلفة لكوفيد-19 الخاص بالشركة سيُعزِّز بشكل كبير من قدرتها على إجراء الاختبارات بأعداد هائلة في مكافحتها للانتشار العالمي للفيروسات المتحولة عندما يكون الوقت عاملًا رئيسيًا في السيطرة على الوباء”.

تعتمد التشخيصات الحالية على اختبار PCR أو الاختبار السريع الأجسام المضادة للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 أو وجود الأجسام المضادة. ولكن الطرق المستخدمة حاليا لها عدة قيود في الكشف عن السلالات المختلفة للفيروس، مما يضع العراقيل أمام الوقاية الفعالة من الأوبئة. والتقنية الوحيد التي يمكنها الكشف عن السلالات المختلفة هيباستخدام ال PCR، لكن القيام بذلك في أنبوب واحد من الكاشف لم يكن ممكنًا حتى الاختبار المتغير الجديد من Seegene.

ووفقًا لمسؤول الشركة، تُخطِّط Seegene “لتوفير اختبارات السلالات المختلفة لكوفيد-19 للمنظمات والحكومات العالمية كأهم أولوية لها”.

وأضاف المسؤول أن الشركة ستواصل عملها “للوفاء بواجبها كشركة عالمية رائدة في مجال التشخيص الجزيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم”.

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