‫ PERA HUB و Brankas تطلقان أول منصة تحويل رقمية في جنوب شرق آسيا، PERA HUB Conex

يستطيع المطورون الاتصال بسهولة بواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ PERA HUB للوصول إلى شبكة عالمية من شركاء التحويلات والبنوك والمحافظ الإلكترونية والصرف الأجنبي والشركاء الرقميين وشركاء البيع المباشر. اشترك الآن للاستمتاع بمرحلة الوصول المبكر.

سنغافورة, 24 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — انضم مركز PERA HUB، وهو مركز الخدمات المالية الاستهلاكية الأول في الفلبين، إلى Brankas، وهو المزود الرائد لتكنولوجيا Open API، لإطلاق أول بوابة مطور واجهة برمجة التطبيقات ومنصة رقمية في جنوب شرق آسيا لتمكين الجيل القادم من حلول التكنولوجيا المالية.

تخدم منصة PERA HUB Conex، وهي منصة تحويل رقمية (DRP)، شركات التحويلات الأجنبية والمحلية، وشركاء التكنولوجيا المالية، والبنوك، والمحافظ الإلكترونية، وتجار التجزئة الفعليين، وأي شركة أخرى تتطلع إلى تقديم خدمات تحويل رقمية عالمية المستوى لعملائها. تتضمن الخدمات ما يلي:

التحويلات الدولية والمحلية

إرسال واستلام من أكثر من 3000 موقع في الفلبين

إرسال الحوالات للائتمان المباشر لحساب بنكي أو محفظة إلكترونية

تدقيق الحسابات واعرف عميلك ( KYC )

) السداد الفوري للفواتير

التأمين الجزئي الرقمي

وغير ذلك المزيد

بصفتها الشريك التقني لـ PERA HUB، تنفذ Brankas نظام التمويل المفتوح ذي المستوى العالمي لفتح قنوات تحويل رقمية جديدة للفلبينيين في الداخل والخارج. توفر شركة Brankas بوابة مطور واجهة برمجة التطبيقات حديثة وآمنة تمكن الشركاء من الوصول إلى شبكة PERA HUB ببضعة أسطر من التعليمات البرمجية.

صرح إيان أوكامبو، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة PERA HUB: “إننا متحمسون للغاية لطرح أول منصة تحويل رقمية في السوق، مما يوفر مركزًا حيث يمكن للشركات تقديم خدماتها إلى مجتمعات متعددة. “من خلال منصتنا المفتوحة والفعالة من حيث التكلفة، سنوفر للعلامات التجارية الخاصة بالتحويلات المالية حلولاً آمنة وقابلة للتطوير. ولكن في صميم كل ذلك، تكمن رغبتنا في تمكين العملاء من إرسال واستقبال التحويلات بأكثر طريقة ملائمة ممكنة”.

وعلق تود شفايتزر، الرئيس التنفيذي لشركة Brankas: “تتمثل رؤيتنا في شركة Brankas في جعل الخدمات المالية الحديثة متاحة للجميع. كما إننا ملتزمون بقيادة تبني التمويل المفتوح في الفلبين وجنوب شرق آسيا، ومن خلال الشراكة مع PERA HUB، يمكننا مساعدة الملايين من الفلبينيين للوصول بأمان وبتكلفة معقولة إلى الخدمات المالية الرقمية بطرق جديدة. نأمل أيضًا أن يفتح منصة التحويل الرقمي جيلًا جديدًا من الشركات الناشئة في مجال “التكنولوجيا المالية” في الفلبين التي يمكنها استخدام واجهات برمجة تطبيقات PERA HUB لبناء منتجات جديدة لخدمة الفلبينيين في جميع أنحاء العالم”.

احصل على مرحلة الوصول المبكر وتعلم كيفية استخدام PERA HUB Conex لدعم أعمال التحويلات الخاصة بك

سجّل مجانًا واحصل على مرحلة الوصول المبكرة لمنصة المطور منPERA HUB ونظام واجهة برمجة التطبيقات من PERA HUB. ستستضيف PERA HUB و Brankas ندوة عبر الإنترنت في 14 سبتمبر، الثلاثاء في تمام الساعة 4 مساءً (بتوقيت غرينتش +8) لمشاركة معاينة PERA HUB Conex ، وميزاتها، ومن هم شركاء التحويلات على متن الطائرة، وكيف يمكنها تمكين الشركات. سجّل اليوم.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1599576/Virtual_signing_ ceremony_between_Brankas_and_ PERA_HUB.jpg