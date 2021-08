‫ Nox Management تحقق أضعاف استثمارها بعد الاستحواذ على &ever بصفقة قيمتها 130 مليون يورو

مدينة الكويت, 15 أغسطس / آب 2021 — /PRNewswire/أعلنت شركة Nox Management الكويتية المملوكه من شركة الوافر للخدمات التسويقية والتي من أكبر مساهميها شركة مجموعة ارزان المالية أحدى شركات مجموعة البحر، المستثمر الرئيسي في شركة &ever GmBH الألمانية عن تحقيقها أضعاف استثمارها في الشركة، وذلك بعد اعلان شركة Kalera AS ، إحدى أسرع شركات الزراعة العمودية نموًا وأكبرها في العالم، توقيعها اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على &ever GmbH، الرائدة عالميًا في المزارع العمودية المنتجة للخضار الورقية.

بلغت قيمة الصفقة 130 مليون يورو. يحصل مساهمي &ever GmBH بموجبها على أسهم في شركة Kalera AS بالإضافة الى النقد. وعند إتمام الصفقة تصبح شركة &ever مملوكة بالكامل لشركة Kalera AS، كما سيتم دمج العمليات مما سيسرع من خطط توسعها عالمية، ويعزز خطوط انتاجها.

تعليقا على هذه الصفقة، قال دانيال ماليشوك، الرئيس التنفيذي لشركة Kalera: “مع مزارع Kalera في أمريكا الشمالية و مزارع &ever في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، سنقوم بإحداث ثورة في إنتاج الخضروات وزيادة ريادتنا في سوق الزراعة العمودية. لدينا رؤية لتقديم تقنيات زراعية متقدمة مع مراعاة التنمية المستدامة بما يخص المناخ ودرجة التشغيل الآلي”.

تأسست شركة &ever في عام 2015 وهي شركة متخصصة بالزراعة الداخلية العمودية مقرها في هامبورغ ،ألمانيا. وتعمل الشركة على تطوير المزارع الداخلية لإنتاج الخضار الورقية والخضراوات الطازجة والطبيعية. وذلك بإتباع تقنيات فريدة ومتطورة لإنتاج المحاصيل الزراعية.

وتتواجد &ever في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وقد قامت بتصميم مزارع عمودية بأحجام مختلفة بدءًا من المنشآت الصغيرة إلى الضخمة والتي يمكن بناؤها في أقل من 10 أشهر وتسمح بإنتاج كميات كبيرة من المحاصيل الورقية الخضراء تصل إلى 1500 طن من المنتجات سنويًا. هذا وقد حصلت &ever على منحة من حكومة سنغافورة لانشاء ثاني مزرعة ضخمة في سنغافورة ومن المتوقع أن تبداً عملياتها خلال الربع الأول من عام 2022.

وبتنفيذا لخططها التوسعية، قامت &ever بالشراكة مع شركة Nox Management الكويتية، ببناء أول وأكبر مزرعة في دولة الكويت والشرق الأوسط، تغذي السوق المحلي عن طريق التعاقد مع موزع حصري لمنتجات &ever يقوم بتوصيل الخضراوات الطازخة خلال مدة لا تتجاوز الساعتين في جميع نقاط البيع مما يمنح المستهلك فرصة الاستمتاع بمنتجات ذات جودة وقيمة غذائية عالية.

تجدر الإشارة ان Nox الكويتية من أوائل المستثمرين في &ever في منطقة الخليج، منذ سنة 2018، وتمتلك حصة مؤثرة فيها.

وقال مرزوق جاسم البحر، الرئيس التنفيذي لشركة Nox Management : “سعداء بهذه الصفقة التي حققت لـ NOX أضعاف قيمة استثمارها، وأن نرى التوجه العالمي نحو البحث عن حلول زراعية تساهم في دعم الأمن الغذائي. ونتطلع الى دعم الحكومة في تطبيق وتشجيع مثل هذا النوع من الزراعة خاصة في منطقة الخليج ذات المناخ الصحراوي الصعب، مما يدفع نحو وفرة واستدامة المخزون الغذائي، وقلة الاعتماد على الاستيراد”. وأضاف: “تم ترشيح فيصل المشعل لعضوية شركة Kalera AS من قبل مساهمي &ever، ونحن فخورون أن يشغل هذا المنصب أحد أعضاء طاقم Nox Management . ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة مع إدارة Kalera AS ستساهم في دعم رؤيتنا نحو التوسع والتطوير وتعزيز المزيد من فرص النجاح”.

